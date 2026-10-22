Kuparivuoren tunneli suljetaan yöksi 29.–30.10.
27.10.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Kuparivuoren tunneli suljetaan syyshuollon ajaksi yhdeksi yöksi. Liikenne ohjataan varareitille.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on päättänyt Kuparivuoren tunnelin sulkemisesta maantiellä 189 huoltotöiden ajaksi. Tunneli on suljettuna 29.–30.10. klo 21–06.
Liikenne ohjataan sulun ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti kulkee reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,4 kilometriä.
Tie avataan liikenteelle heti huoltotyön päätyttyä. Työn aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa Destia Oy.
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Yhteyshenkilöt
Jarno NiemiDestia OyPuh:040 487 1872jarno.niemi@destia.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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