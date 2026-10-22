Naantalin kaupunki

Kuparivuoren tunneli suljetaan yöksi 29.–30.10.

27.10.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Kuparivuoren tunneli suljetaan syyshuollon ajaksi yhdeksi yöksi. Liikenne ohjataan varareitille.

Kuparivuoren tunneli kuvattuna Manner-Naantalin puolelta. Auto ajamassa tunneliin.
Kuparivuoren tunneli suljetaan syyshuollon ajaksi yhdeksi yöksi. Liikenne ohjataan varareitille. Naantalin kaupunki

Lounais-Suomen elinvoimakeskus on päättänyt Kuparivuoren tunnelin sulkemisesta maantiellä 189 huoltotöiden ajaksi. Tunneli on suljettuna 29.–30.10. klo 21–06.

Liikenne ohjataan sulun ajaksi ennalta määritetylle varareitille Kuparivuoren kautta. Tunnelin varareitti kulkee reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on 1,4 kilometriä.

Tie avataan liikenteelle heti huoltotyön päätyttyä. Työn aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa Destia Oy.

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Kuparivuoren tunneli kuvattuna Manner-Naantalin puolelta. Auto ajamassa tunneliin.
Kuparivuoren tunneli suljetaan syyshuollon ajaksi yhdeksi yöksi. Liikenne ohjataan varareitille.
Naantalin kaupunki
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Karttakuva sulun aikaisesta kiertoteitistä, joka merkitty kuvaan punaisella. Reitti kulkee Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie.
Tunnelin varareitti kulkee reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Tunneli kuvassa keltaisella.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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