Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusten haku alkaa
26.10.2026 10:28:59 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Valtakunnallinen avustushaku ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille on auki Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa 26.10.-9.12.2026. Avustuksia myönnetään alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviksi katsottaville kokeilu- ja kehittämishankkeille.
Avustukset suunnataan tämän vuoden haussa erityisesti hankkeille, jotka
- edistävät lasten ja nuorten luonnossa liikkumista tai
- edistävät lasten ja nuorten luonnon- tai ympäristönlukutaitoa tai
- tarjoavat mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia luonnon tai ympäristön hyvinvoinnin puolesta.
Avustushaun painotus pysyy pääpiirteittäin samana kuin edellisvuoden haussa. On eduksi, jos hankkeessa yhdistyy useampi edellä mainituista. Haku toteuttaa hallitusohjelman kirjausta lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien parantamisesta.
”Lasten ja nuorten luontosuhteen kehittäminen on ympäristökasvatuksen perinteinen osa-alue, mutta edelleen ja ehkä erityisesti tässä ajassa tärkeä”, toteaa ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta. ”Luontoympäristöt ovat osalle lapsista vieraita – luontosuhde ei synny meille suomalaisillekaan itsestään.”
Ympäristönlukutaito mainitaan painotuksissa luonnonlukutaidon rinnalla, sillä elinympäristömme ovat enimmäkseen luonnonympäristöjen ja rakennetumman ympäristön vuorovaikutteisia kokonaisuuksia. Painotuksissa on mukana edelleen myös toiminnan elementti. Toiminnan mahdollisuuksien ja edellytysten tarjoaminen voi tarkoittaa käytännössä monenlaisia toimenpiteitä.
Hankkeissa tulee olla ympäristökasvatuksellinen sisältö, eli niiden tulee edistää oppimista niin, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot ja taidot muuttuvat kestävän kehityksen suuntaan.
Avustusta voivat hakea monenlaiset toimijat – yksityishenkilöille ja valtion virastoille avustusta ei myönnetä. Avustuksella voidaan kattaa korkeintaan 90 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Suosittelemme avustuksen hakemista sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Avustushakemuksen jättäjän täytyy todistaa, että hänellä on oikeus asioida avustusta hakevan organisaation puolesta. Tähän suosittelemme suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Oikea suomi.fi-valtuusasia on ”Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen”. Elinvoimakeskuksen verkkosivuilla on tarkempia ohjeita, joihin hakijan kannattaa tutustua hanketta suunnitellessaan ja hakemusta tehdessään.
Avustus on ympäristöministeriön hallinnonalan erityisavustus. Avustus on haettavissa vuosittain syksyllä. Avustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta osoittaa tarkoitukseen varoja vuoden 2027 budjettiin.
Tutustu muutamiin edellisessä haussa avustettuihin hankkeisiin:
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Yhteyshenkilöt
Tanja TuulinenYmpäristökasvatusasiantuntijaKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:295 024 669tanja.tuulinen@elinvoimakeskus.fi
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Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
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