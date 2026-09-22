Kokeellisuus ja sattuma ovat Yuko Mohrin taiteen ytimessä, kansainvälisesti palkitun taiteilijan avoin luento Helsingissä 4.11.

Kansainvälisesti tunnettu Mohri rakentaa kineettisiä installaatioita arkisista esineistä, luonnonmateriaaleista ja fysikaalisista ilmiöistä. Hänen teoksissaan sattuma ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa.

Mohrin taiteellisessa työskentelyssä kokeellisuus on itseisarvo. Hän ei aloita teosten tekemistä valmiista suunnitelmasta, vaan antaa materiaalien, havaintojen ja kokeilujen ohjata prosessia. Installaatioissa painovoima, ääni, valo ja sähkö saavat arkiset esineet liikkumaan ja muuttumaan.

”Minä luon teokselle olosuhteet, mutta sen jälkeen tapahtumat eivät ole enää hallinnassani”, Mohri kuvailee. Hänen lähestymistavassaan näkyvät 1960- ja 1970-lukujen Fluxus-liikkeen kokeellinen perintö sekä Arte Povera -taidesuuntauksen kiinnostus arkisiin materiaaleihin.

Mohrin tuotanto kattaa monipuolisesti installaatioita, veistoksia, valokuvia, videoita ja ääniteoksia. Hänen installaationsa syntyvät usein arkisista materiaaleista ja kineettisistä järjestelmistä.

Lokakuussa Mohrilla on yksityisnäyttely Lontoon Barbicanin The Curve -galleriassa. Installaatio rakentuu esineistä, joita Mohri on kerännyt kulttuuriin ja taiteeseen keskittyvästä, arkkitehtonisesti merkittävästä Barbican Centre -keskuksesta, joka valmistautuu mittavaan korjaushankkeeseen.

Vuonna 2024 Mohri edusti Japania Venetsian biennaalin 60. kansainvälisessä taidenäyttelyssä yksityisnäyttelyllään Compose, ja helmikuussa 2026 hänelle myönnettiin arvostettu Calder-palkinto. Hänen viimeaikaiset näyttelynsä ovat entisestään osoittaneet hänen omaleimaisen tapansa hyödyntää ääntä, liikettä ja reagoivia ympäristöjä.

Saastamoinen Keynote -luentosarja tuo Suomeen merkittäviä taidealan vaikuttajia



Mohrin vierailu on osa Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, johon kuuluu luentojen lisäksi muun muassa kansainvälistä mentorointi- ja residenssitoimintaa akatemian maisteriopiskelijoille ja alumneille. Luento on kymmenes Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön järjestämä Keynote -puheenvuoro.

Saastamoinen Keynote in Arts: Yuko Mohri

Ke 4.11.2026 klo 17–19

Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki

Vapaa pääsy