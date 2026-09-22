Taideyliopisto

Kokeellisuus ja sattuma ovat Yuko Mohrin taiteen ytimessä, kansainvälisesti palkitun taiteilijan avoin luento Helsingissä 4.11.

27.10.2026 09:00:13 EET | Taideyliopisto | Tiedote

Jaa

Taiteilija Yuko Mohri pitää suositun Saastamoinen Keynote in Arts -yleisöluennon ”Assume That There Is Friction and Resistance” Tanssin talossa 4. marraskuuta.

Yuko Mohri on Tokiossa asuva japanilainen taiteilija, jonka tuotanto kattaa monipuolisesti installaatioita, veistoksia, valokuvia, videoita ja ääniteoksia.
Yuko Mohri on Tokiossa asuva japanilainen taiteilija, jonka tuotanto kattaa monipuolisesti installaatioita, veistoksia, valokuvia, videoita ja ääniteoksia. Francesco Margaroli

Kansainvälisesti tunnettu Mohri rakentaa kineettisiä installaatioita arkisista esineistä, luonnonmateriaaleista ja fysikaalisista ilmiöistä. Hänen teoksissaan sattuma ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa.

Mohrin taiteellisessa työskentelyssä kokeellisuus on itseisarvo. Hän ei aloita teosten tekemistä valmiista suunnitelmasta, vaan antaa materiaalien, havaintojen ja kokeilujen ohjata prosessia. Installaatioissa painovoima, ääni, valo ja sähkö saavat arkiset esineet liikkumaan ja muuttumaan.

”Minä luon teokselle olosuhteet, mutta sen jälkeen tapahtumat eivät ole enää hallinnassani”, Mohri kuvailee. Hänen lähestymistavassaan näkyvät 1960- ja 1970-lukujen Fluxus-liikkeen kokeellinen perintö sekä Arte Povera -taidesuuntauksen kiinnostus arkisiin materiaaleihin.

Mohrin tuotanto kattaa monipuolisesti installaatioita, veistoksia, valokuvia, videoita ja ääniteoksia. Hänen installaationsa syntyvät usein arkisista materiaaleista ja kineettisistä järjestelmistä. 

Lokakuussa Mohrilla on yksityisnäyttely Lontoon Barbicanin The Curve -galleriassa. Installaatio rakentuu esineistä, joita Mohri on kerännyt kulttuuriin ja taiteeseen keskittyvästä, arkkitehtonisesti merkittävästä Barbican Centre -keskuksesta, joka valmistautuu mittavaan korjaushankkeeseen.

Vuonna 2024 Mohri edusti Japania Venetsian biennaalin 60. kansainvälisessä taidenäyttelyssä yksityisnäyttelyllään Compose, ja helmikuussa 2026 hänelle myönnettiin arvostettu Calder-palkinto. Hänen viimeaikaiset näyttelynsä ovat entisestään osoittaneet hänen omaleimaisen tapansa hyödyntää ääntä, liikettä ja reagoivia ympäristöjä.

Saastamoinen Keynote -luentosarja tuo Suomeen merkittäviä taidealan vaikuttajia

Mohrin vierailu on osa Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, johon kuuluu luentojen lisäksi muun muassa kansainvälistä mentorointi- ja residenssitoimintaa akatemian maisteriopiskelijoille ja alumneille. Luento on kymmenes Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön järjestämä Keynote -puheenvuoro.

Saastamoinen Keynote in Arts: Yuko Mohri

Ke 4.11.2026 klo 17–19
Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki
Vapaa pääsy

Avainsanat

nykytaidekuvataidetaiteellinen tutkimuskuvataideakatemiataideyliopistotanssin taloyuko mohrivideotaideinstallaatio

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Taiteilija Yuko Mohri: ”Olen moottori, joka ei koskaan lakkaa liikkumasta”
Taiteilija Yuko Mohri: ”Olen moottori, joka ei koskaan lakkaa liikkumasta”
Francesco Margaroli
Lataa
"Minä luon teokselle olosuhteet, mutta sen jälkeen tapahtumat eivät ole enää hallinnassani”, Mohri kuvailee työskentelyään.
"Minä luon teokselle olosuhteet, mutta sen jälkeen tapahtumat eivät ole enää hallinnassani”, Mohri kuvailee työskentelyään.
Lorenzo Palmieri
Lataa

Linkit

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye