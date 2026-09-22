Kokeellisuus ja sattuma ovat Yuko Mohrin taiteen ytimessä, kansainvälisesti palkitun taiteilijan avoin luento Helsingissä 4.11.
27.10.2026 09:00:13 EET | Taideyliopisto | Tiedote
Taiteilija Yuko Mohri pitää suositun Saastamoinen Keynote in Arts -yleisöluennon ”Assume That There Is Friction and Resistance” Tanssin talossa 4. marraskuuta.
Kansainvälisesti tunnettu Mohri rakentaa kineettisiä installaatioita arkisista esineistä, luonnonmateriaaleista ja fysikaalisista ilmiöistä. Hänen teoksissaan sattuma ja vuorovaikutus ovat keskeisessä roolissa.
Mohrin taiteellisessa työskentelyssä kokeellisuus on itseisarvo. Hän ei aloita teosten tekemistä valmiista suunnitelmasta, vaan antaa materiaalien, havaintojen ja kokeilujen ohjata prosessia. Installaatioissa painovoima, ääni, valo ja sähkö saavat arkiset esineet liikkumaan ja muuttumaan.
”Minä luon teokselle olosuhteet, mutta sen jälkeen tapahtumat eivät ole enää hallinnassani”, Mohri kuvailee. Hänen lähestymistavassaan näkyvät 1960- ja 1970-lukujen Fluxus-liikkeen kokeellinen perintö sekä Arte Povera -taidesuuntauksen kiinnostus arkisiin materiaaleihin.
Mohrin tuotanto kattaa monipuolisesti installaatioita, veistoksia, valokuvia, videoita ja ääniteoksia. Hänen installaationsa syntyvät usein arkisista materiaaleista ja kineettisistä järjestelmistä.
Lokakuussa Mohrilla on yksityisnäyttely Lontoon Barbicanin The Curve -galleriassa. Installaatio rakentuu esineistä, joita Mohri on kerännyt kulttuuriin ja taiteeseen keskittyvästä, arkkitehtonisesti merkittävästä Barbican Centre -keskuksesta, joka valmistautuu mittavaan korjaushankkeeseen.
Vuonna 2024 Mohri edusti Japania Venetsian biennaalin 60. kansainvälisessä taidenäyttelyssä yksityisnäyttelyllään Compose, ja helmikuussa 2026 hänelle myönnettiin arvostettu Calder-palkinto. Hänen viimeaikaiset näyttelynsä ovat entisestään osoittaneet hänen omaleimaisen tapansa hyödyntää ääntä, liikettä ja reagoivia ympäristöjä.
Saastamoinen Keynote -luentosarja tuo Suomeen merkittäviä taidealan vaikuttajia
Mohrin vierailu on osa Taideyliopiston Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön vuonna 2014 aloittamaa kuvataiteen kansainvälistymisohjelmaa, johon kuuluu luentojen lisäksi muun muassa kansainvälistä mentorointi- ja residenssitoimintaa akatemian maisteriopiskelijoille ja alumneille. Luento on kymmenes Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön järjestämä Keynote -puheenvuoro.
Saastamoinen Keynote in Arts: Yuko Mohri
Ke 4.11.2026 klo 17–19
Tanssin talo, Kaapeliaukio 3, Helsinki
Vapaa pääsy
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Yhteyshenkilöt
Mirella LampelaMarkkinointisuunnittelijaTaideyliopistoPuh:050 448 5290mirella.lampela@uniarts.fi
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Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
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