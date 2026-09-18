Kontiolahti Biathlon

Kuukausi ampumahiihdon maailmancup-avaukseen – Kontiolahti uudistaa yleisöpalvelujaan

27.10.2026 06:25:00 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote

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Maaliskuun tapahtuman yleisömenestys näkyy uudistuksina katsomoissa ja tapahtumatorilla. Suosituimpien päivien VIP-liput ovat lähes kokonaan varatut.   

Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella maaliskuussa 2026 keräsi yleisöä yli 18600 henkeä.
Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella maaliskuussa 2026 keräsi yleisöä yli 18600 henkeä. Kuva: Esa Kinnunen

Suomalaisurheilijoiden viime kauden menestys ja maaliskuun kotikisan täydet katsomot virittävät maailmancup-kauden avaustapahtuman järjestelyjä Kontiolahdella. Maailmancup-kausi avataan Suomen osakilpailulla 26.–29. marraskuuta.

”Saimme maaliskuun yleisöryntäyksestä paljon kehitysideoita, joita nyt viemme käytäntöön”, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen

Leinonen listaa kehitysaskelina muun muassa runsaslukuisemmat ruokapisteet tapahtumatorilla ja latukatsomossa, aiempaa suuremmat videonäytöt pää- ja latukatsomoissa sekä marraskuun pimeyteen sopivan tunnelmavalaistuksen.

Verkkokaupasta ostetut liput vaihdetaan rannekkeiksi jo pääportilla, mikä vähentää jonottamista katsomoihin siirryttäessä. 

”Elämyksellisyys korostuu tapahtumissa. Kampitamme kotisohvaa tarjoamalla sellaista tunnelmaa ja kokemuksia, joita voi kokea vain paikan päällä. Marraskuussa helpotamme entisestään fanien mahdollisuutta nähdä urheilijoita tapahtuma-alueella muuallakin kuin ladulla ja palkintojenjaossa.”  

VIP-teltta täyttymässä 

Viime kaudella tuloslistojen kärkipäässä näkyneet sinivalkoiset värit vaikuttavat myös uuden kauden avaustapahtumaan. Kiinnostus näkyy sekä kotimaassa että maailmalla.

”Kotimaan bussimatkojen järjestäjät ovat olleet edellisvuosia aktiivisempia. Uusia kansainvälisiä vieraita on tulossa ainakin ranskankielisestä Euroopasta”, Leinonen sanoo.

Vire näkyy myös VIP- ja yritysmyynnissä.

”Perjantain ja lauantain VIP-paikat on lähestulkoon varattu kuukausi ennen tapahtumaa. Osa yritysvieraista yhdistää kisavierailun pikkujoulutunnelmiin.”

Otepää esittäytyy myös liputtomille

Leinonen sanoo, että järjestäjä ja kumppanit ovat työstäneet erityisesti oheispalveluja.

Taustalla on idea, että tapahtumatori on avoin myös yleisölle, jolla ei ole pääsylippua. Näin tarjolla on tekemistä ja näkemistä heillekin, jotka eivät nouse varsinaiseen katsomoon seuraamaan kilpailua.

”Perjantaina ja lauantaina torilla vietetään koko kansan pikkujouluja. DJ on paikalla joka päivä. Lauantaina lavalle nousee suomirockia ja -poppia esittävä bilebändi RaiRai.”

Joulupukki käy tervehtimässä lapsia ja muitakin jokaisena kisapäivänä.   

”Torilla esittäytyvät tulevan talven MM-tapahtuma Viron Otepäässä sekä parikymmentä muuta näytteilleasettajaa. Maksuttomat yleisöbussit Joensuun keskustasta, Kontiolahden kirkonkylältä ja Lehmosta ovat helppo tapa tulla paikan päälle.”

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INFO: AMPUMAHIIHDON MAAILMANCUPIN AVAUS JA SUOMEN OSAKILPAILU

Aika: 26.-29.11.2026
Paikka: Kontiolahti, Pohjois-Karjala
Ohjelma: 

  • Torstai 26.11.2026: 17.10 Normaalikilpailu, miehet 20 km
  • Perjantai 27.11.2026: 17.10 Normaalikilpailu, naiset 15 km
  • Lauantai 28.11.2026: 14.10 Parisekaviesti; 16.15 Sekaviesti
  • Sunnuntai 29.11.2026: 14.00 Pikakilpailu, miehet 10 km; 17.15 Pikakilpailu, naiset 7,5 km
  • Katso tarkempi ohjelma ja lippuvaihtoehdot 

Järjestäjä: Kontiolahden Urheilijat

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Yhteyshenkilöt

Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat

Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 26.-29.11.2026 sekä 8.-12.12.2027.

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