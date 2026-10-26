Keski-Suomen elinvoimakeskus

Talvinopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomen teillä 28.10.2026 alkaen

26.10.2026 10:43:34 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Nopeusrajoitusten alentamisella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta vuoden pimeimpään ja sääolosuhteiltaan haastavimpaan aikaan. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen
Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen

Keski-Suomessa kaikki maanteiden yksiajorataiset 100 km/h -rajoitukset alennetaan 80 kilometriin tunnissa. Tästä poikkeuksena ovat keskikaiteellisten osuuksien niin sanotut lyhyet väliosuudet, joissa rakenteellista erottelua ajokaistojen välillä ei ole, sekä Joutsan varalaskupaikka, jossa on leveä ajorata ja ajokaistoja on molempiin ilmansuuntiin kaksi. Moottoriteillä sekä keskikaiteellisilla jaksoilla nopeusrajoitus on läpi talven 100 kilometriä tunnissa.

Kesänopeusrajoituksiin palataan takaisin tavallisesti huhtikuun puolella, kun valon määrä lisääntyy ja kelit paranevat.

Huomioi vaihtuvat ajo-olosuhteet

Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Huonolla kelillä kuljettajan on sovitettava ajonopeutensa vallitseviin olosuhteisiin, mikä usein tarkoittaa, että ajonopeutta on laskettava rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. 

Vaikka lokakuu on ollut pääosin lauha ja lämmin, on alennetut nopeusrajoitukset syytä ottaa tosissaan.

– Ei voi liikaa painottaa, että syksyllä tienpinnan pito voi vaihdella nopeasti ja yksittäisillä tieosuuksilla olosuhteet voivat muuttua ääripäästä toiseen. Öisin lämpötila voi laskea pakkasen puolelle ja vaikeasti havaittavaa mustaa jäätä saattaa esiintyä etenkin silloilla, rampeilla ja vesistöjen läheisyydessä. Lisäksi syksyn pimeys yhdistettynä hirvieläinten aktiiviseen liikehdintään tuplaavat onnettomuusriskin, mikäli ajettaisiin kesänopeuksilla, muistuttaa liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Lahtonen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Muista vaihtaa renkaat ajoissa

Talvirenkaiden vaihtamista ei ole syytä pitkittää, vaan järkevää on vaihtaa renkaat ennen liukkaita ajokelejä ja lumisateiden tuloa.  Kun talvirenkaat on vaihdettu hyvissä ajoin, auto on käyttövalmis myös silloin, kun talviset olosuhteet tulevat yllättäen.

Tieliikennelain mukaan talvirenkaita tulee käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun saakka, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Linkki Väyläviraston tiedotteeseen 26.10.2026

Avainsanat

talvinopeusrajoituskeski-suomiliikenneturvallisuus

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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