Innovaatiokilpailun voittaja Helmen Hetki ehkäisee ikäihmisten yksinäisyyttä

Huomisen hoivatyö -innovaatiokilpailu etsii ratkaisuja ja helpotusta hoivan kriisiin: uusia tapoja tehdä, organisoida ja johtaa hoiva- ja hoitotyötä. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 150 ehdotusta ja asiantuntijaraadit ovat valinneet vaasalaisen seniorikerhon Helmen Hetken monivuotiseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Kerho palkittiin kansalaislähtöisten innovaatioiden sarjassa.

– Olemme iloisia ja ylpeitä saavutuksesta. Yhteistyö Vamian kanssa on sujunut hienosti ja kohtaamiset ikäihmisten kanssa ovat olleet puolin ja toisin merkityksellisiä, hymyilee palveluyksikön päällikkö Marjo Suutari, yksi Helmen Hetken perustajista.

Vamialta kerhon toiminnasta ovat vastanneet opettajat Marjut Töyli ja Sanna Kosunen. Kerhon työn tarkastelu jatkuu Työterveyslaitoksen monivuotisessa Tulevaisuuden hoivatyö (CAREFUTURE) -hankkeessa.

Tekemistä senioreille ja kokemusta opiskelijoille

Helmen Hetki muodostaa kohtaamispaikan senioreille ja hoiva-alan opiskelijoille. Vamian opiskelijat suunnittelevat vaihtuvat teemat ja tekemisen. Opettaja on mukana ohjaamassa oppilaita ja hyvinvointialue tarjoaa tilat. Maksutonta ohjelmaa järjestetään maanantaista keskiviikkoon kello 10–13.30. Halutessaan kerholaiset voivat ostaa lounaan tai päiväkahvin.

– Kerhoon ovat tervetulleita kaikki yli 65-vuotiaat. Mukaan voi tulla vaikka vain tunniksi tai koko ajaksi. Meiltä löytyy myös kuntoilulaitteita, Suutari vinkkaa.



Osalle opiskelijoista seniorikerho on ensimmäinen paikka harjoitella ikäihmisten kohtaamista ja hoitotyössä tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Vanhusten tapaaminen tukee lähihoitajaopiskelijoiden koulutusta, sillä kerhossa voi kerryttää opintopisteitä.

– Kaikilla ei ole ikäihmisiä lähipiirissä. Kerhon avulla myöhemmät harjoittelut esimerkiksi vuodeosastolla tai asumisyksikössä ovat helpompia, kun on jo kokemusta vanhusten kohtaamisesta, Suutari kertoo saadusta palautteesta.

Kohtaamisia ja kuntoilua esteettömissä tiloissa

Helmen hetkessä ulkoillaan, pelataan pelejä, jumpataan ja ennen kaikkea tavataan muita ihmisiä. Kuntoiluhuoneen lisäksi kerholta löytyy hoitola, jossa asiakkaille voidaan tehdä esimerkiksi yksinkertaisia kampauksia tai käsihoitoja.

Kerhoa varten ei tarvitse täyttää lomakkeita, vaan ilmoittautuminen hoituu soittamalla tai tekstiviestillä.

– Toivotamme kaikki 65 vuotta täyttäneet lämpimästi tervetulleiksi. Yhdessäolo ja ohjattu tekeminen piristävät mieltä pimeänä vuodenaikana. Helmen tilat ovat esteettömät ja auttajia löytyy aina. Ensimmäisellä kerralla voi tulla vaikka yhdessä läheisen kanssa, Suutari vinkkaa.

Helmen hetki seniorikerho