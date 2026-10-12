Tunnustusta elinkeinopolitiikasta Paimioon

Paimion parantola hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon heinäkuussa 2026 osana laajempaa Aino ja Alvar Aallon arkkitehtuuria esittelevää Aalto Works -sarjakohdetta. Valiokunnan perusteluissa todettiin muun muassa, että pääsy Unescon listalle luo alueelle poikkeuksellisen hienoja mahdollisuuksia myös kansainvälisille tapahtumille, ja lisää tunnettavuutta alueelle laajemminkin.

”Upea kohde, jota on määrätietoisesti ja periksiantamattomasti viety kohti uutta loistokautta. Maailmanlaajuisesti uniikki kohde, jolle suo kaiken sille kuuluvan menestyksen mielihyvin”, todetaan perusteluissa.

”Paimion parantolan saaminen maailman perintökohteeksi on ainutlaatuinen globaalin tason elinkeinopoliittinen teko koko Suomelle, mikä mahdollistaa merkittäviä investointeja sekä tulevaisuuden tulovirtoja ja työtä Varsinais-Suomeen. Parantolan näkyvyys on hieno mahdollisuus, ja kohteen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää laajaa yhteistyötä alueella. Siksi Paimion kaupungin tuki nähdään tässä niin merkittävänä tekijänä”, summaa Turun kauppakamarin valiokunnan puheenjohtaja Samu Mattila palkintokriteereitä.

”Tunnustus on meille suuri ilo ja kiitos pitkäjänteisestä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Paimion kaupunki on halunnut olla mukana turvaamassa Parantolan tulevaisuutta ja rakentamassa edellytyksiä sen kehittämiselle. Maailmanperintöasema osoittaa, että ainutlaatuisesta kulttuuriperinnöstä huolehtiminen voi samalla avata uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle”, kiittää kaupunginjohtaja Nina-Mari Turpela, Paimion kaupunki.

Parantolan kansainvälinen vetovoima on mahdollisuus Paimiolle, koko Varsinais-Suomelle ja Suomelle. Nyt tehtävämme on yhdessä Parantolan, yrittäjien ja seudun toimijoiden kanssa muuttaa tämä mahdollisuus kestäväksi matkailuksi, uusiksi palveluiksi ja työpaikoiksi. Kiitos tunnustuksesta kuulu kaikille Parantolan hyväksi työtä tehneille.”

Turun kauppakamarin elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon saajia ovat olleet mm.

2020: Liedon kunta

2021: Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki

2022: Turun kauppatorin kehittäminen

2023: Laitilan kaupungin Ukraina-työ

2024: The Tall Ships Race ankkurisatamasopimus/Turun kaupunki

2025: Raision kaupungin invest in -työ



Kuva: Ola Kolehmainen, © Paimio Sanatorium Foundation

