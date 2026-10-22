Tältä näyttää Helsingin Kaupunginteatterin alkukevään 2027 ohjelmisto / Så ser repertoaren på Helsingfors Stadsteater ut i början av våren 2027

Pienellä näyttämöllä ensi-iltansa 28. tammikuuta saa palkitun käsikirjoittaja-ohjaaja Atte Järvisen sekä näyttelijänä tunnetun Mitra Matoufin kirjoittama tämän päivän Suomeen sijoittuva komedia Ihmisiä ja kanoja. Teos kertoo näytelmäkirjailija Pasista, joka ryhtyy uutta nostetta saadakseen tekemään monologinäytelmää iranilaistaustaisen parturinsa Rojan elämästä. Projekti kuitenkin kohtaa ongelmia toisensa perään. Näytelmän ohjaa Atte Järvinen ja rooleissa nähdään Mitra Matouf, Eero Ritala ja Jouko Klemettilä.

Kevätkaudella Hildur-saaga saa odotettua jatkoa Arena-näyttämöllä, kun Satu Rämön suosittuihin dekkariromaaneihin Rósa & Björk (WSOY, 2023) ja Jakob (WSOY, 2023) pohjautuva uusi jännitysnäytelmä Rósa & Björk saa ensi-iltansa 30. tammikuuta. Näytelmän on dramatisoinut Satu Rasila, ja sen ohjaa Tuomas Parkkinen. Islannin Länsivuonoilla sarjamurhia työparinsa Jakobin kanssa tutkiva Hildur tajuaa murhien kytkeytyvän jotenkin hänen omaan menneisyyteensä sekä 30 vuotta sitten kadonneiden pikkusiskojen, Rósan ja Björkin, arvoitukseen. Saavatko Hilduria vuosikymmeniä piinanneet kysymykset viimein vastauksen – ja kuka on joulumurhiksi nimettyjen rikosten takana? Hildurina nähdään Elena Leeve ja Jakobina Paavo Kinnunen. Muissa rooleissa näyttelevät Helena Haaranen, Sanna-June Hyde, Eeva Kaihola, Sohvi Roininen, Sanna Saarijärvi, Sauli Suonpää ja Leenamari Unho.

Lilla Teaternissa 3. helmikuuta ensi-iltansa saa Ida Kronholmin ohjaama feministinen komedia I rummet intill – eller vibratorpjäsen. Amerikkalaisen näytelmäkirjailija Sarah Ruhlin kirjoittama näytelmä (In the Next Room, or the vibrator play) sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 2009 ja oli ehdolla kolmeen Tony-palkintoon. Näytelmä kertoo sähköisen vibraattorin kehittämisestä lääketieteelliseksi välineeksi kuvitteellisen hysteriasairauden hoitoon ja tarkastelee samalla gynekologian historiaa leimannutta järjetöntä arvailua. Rooleissa nähdään Emilia Neuvonen, Rebecca Nugent, Amanda Nyman, Pia Runnakko, Antti Timonen, Alexander Wendelin ja Joachim Wigelius.

Kevätkaudella ohjelmistossa jatkavat suurella näyttämöllä popmusikaali & Julia sekä Vesa-Matti Loirista kertova musiikkidraama Nauravan kulkurin tarina. Pienellä näyttämöllä jatkaa Iida Turpeisen menestysromaaniin pohjautuva Elolliset ja studio Pasilassa koko perheen musikaali Fretti Mercury etsii onnea sekä stand up -klubi Club act!one. Lisäksi studio Pasilassa vierailee alkuvuodesta Sari Havaksen kirjoittama ja Miia Nuutilan ja Pauliina Hukkasen tähdittämä komedia Terapian tarpeessa, tottakai!. Lisäksi yleisön rakastamat Kahvilla kirjailijan kanssa -tapahtumat jatkuvat keväällä suuren näyttämön parvekelämpiössä. Syyskuussa 2027 suurella näyttämöllä ensi-iltansa saa taianomainen Disney-musikaali Frozen.

Lue uusi Teatteriin-lehti täällä.

Seuraavat ensi-illat Helsingin Kaupunginteatterissa

29.10.2026 När Baba faller i poolen är kl. 23.47, ohj. Hallveig Eiríksdóttir

19.11.2026 no-no, kor. Kenneth Kvarnström

1. ja 2.12.2026 Liisa pelimaassa, ohj. Jyri Numminen

28.1.2027 Ihmisiä ja kanoja, ohj. Atte Järvinen

30.1.2027 Rósa & Björk, ohj. Tuomas Parkkinen

3.2.2027 I rummet intill – eller vibratorpjäsen, ohj. Ida Kronholm

9.9.2027 Frozen, ohj. Samuel Harjanne

Keväällä 2027 ohjelmistossa jatkavat

& Julia, ohj. Samuel Harjanne

Nauravan kulkurin tarina, ohj. Paavo Westerberg

Elolliset, ohj. Juni Klein

Fretti Mercury etsii onnea, ohj. Jukka Nylund

Club act!one

Kahvilla kirjailijan kanssa

Tulevat vierailuesitykset

31.10.2026 Monsterit Stand Up Show, Arena-näyttämö

13.11.2026 Iikka Kivi – Protestinauru, Arena-näyttämö

14.11.2026 Alfred Backa – Svenskfinlands sista satiriker, Lilla Teatern

25.11.2026 André Wickström 30 vuotta lavalla – eikä loppua näy!, Arena-näyttämö

11.12.2026 Christoffer Strandberg – Kansanmies, Arena-näyttämö

21.1.2027 alkaen Terapian tarpeessa, tottakai!, studio Pasila

Tiedotteen kuva näytelmästä Ihmisiä ja kanoja, kuvassa Mitra Matouf ja Eero Ritala, kuvaaja Otto-Ville Väätäinen. Kuvan kana ja höyhenet on luotu tekoälyn avulla.

*****

Pressmeddelande 27.10.2026

Så ser repertoaren på Helsingfors Stadsteater ut i början av våren 2027



I början av 2027 får komedin Ihmisiä ja kanoja, skriven av Atte Järvinen och Mitra Matouf, premiär på Helsingfors Stadsteaters lilla scen. På Arena-scenen blir det premiär för den nya spänningsdramat Rósa & Björk, som bygger på Satu Rämös populära kriminalromaner. Lilla Teaterns vårpremiär är den feministiska komedin I rummet intill – eller vibratorpjäsen. På stora scenen fortsätter popmusikalen & Julia samt musikdramat Nauravan kulkurin tarina, som skildrar Vesa-Matti Loiris liv. På lilla scenen fortsätter Elolliset, som dyker ner i artutrotningens historia, och i studio Pasila familjemusikalen Fretti Mercury etsii onnea.

På lilla scenen får Ihmisiä ja kanoja premiär den 28 januari. Det är en komedi som utspelar sig i dagens Finland och är skriven av den prisbelönta manusförfattaren och regissören Atte Järvinen samt av Mitra Matouf, som är känd som skådespelare. Föreställningen handlar om dramatikern Pasi som i hopp om ett karriärlyft börjar skriva en monolog om sin frisör Roja, som har iransk bakgrund. Projektet stöter på det ena problemet efter det andra. Pjäsen regisseras av Atte Järvinen och i rollerna ses Mitra Matouf, Eero Ritala och Jouko Klemettilä.

Under vårsäsongen får Hildur-sagan en efterlängtad fortsättning på Arena-scenen, när det nya spänningsdramat Rósa & Björk, som bygger på Satu Rämös populära kriminalromaner Rósa & Björk (WSOY, 2023) och Jakob (WSOY, 2023), får premiär den 30 januari. Pjäsen har dramatiserats av Satu Rasila och den regisseras av Tuomas Parkkinen. När Hildur tillsammans med sin kollega Jakob utreder seriemord på Islands Västfjordar inser hon att morden på något sätt är kopplade till hennes eget förflutna och mysteriet kring hennes småsyskon Rósa och Björk, som försvann för 30 år sedan. Får Hildur äntligen svar på de frågor som plågat henne i årtionden och vem ligger bakom brotten som kallas julmorden? I rollen som Hildur ses Elena Leeve och som Jakob Paavo Kinnunen. I de övriga rollerna ses Helena Haaranen, Sanna-June Hyde, Eeva Kaihola, Sohvi Roininen, Sanna Saarijärvi, Sauli Suonpää och Leenamari Unho.

På Lilla Teatern får den feministiska komedin I rummet intill – eller vibratorpjäsen, i regi av Ida Kronholm, premiär den 3 februari. Pjäsen (In the Next Room, or the Vibrator Play), är skriven av den amerikanska dramatikern Sarah Ruhl och den hade premiär på Broadway 2009 och nominerades till tre Tony Awards. Pjäsen handlar om utvecklingen av den elektriska vibratorn som ett medicinskt redskap för behandling av den påhittade sjukdomen hysteri och granskar samtidigt de absurda gissningar som präglat gynekologins historia. I rollerna ses Emilia Neuvonen, Rebecca Nugent, Amanda Nyman, Pia Runnakko, Antti Timonen, Alexander Wendelin och Joachim Wigelius.

På våren fortsätter popmusikalen & Julia och musikdramat Nauravan kulkurin tarina som handlar om Vesa-Matti Loiri, på stora scenen. På lilla scenen fortsätter Elolliset, som bygger på Iida Turpeinens framgångsrika roman och i studio Pasila fortsätter familjemusikalen Fretti Mercury etsii onnea samt stand up -klubben Club act!one. Dessutom gästas studio Pasila i början av året av komedin Terapian tarpeessa, tottakai!, skriven av Sari Havas och med Miia Nuutila och Pauliina Hukkanen i huvudrollerna. De omtyckta evenemangen Kahvilla kirjailijan kanssa fortsätter under våren i foajén vid stora scenen. I september 2027 får den magiska Disneymusikalen Frozen premiär på stora scenen.

Läs det nya numret av Teatteriin-tidningen här.

Kommande premiärer på Helsingfors Stadsteater

29.10.2026 När Baba faller i poolen är kl. 23.47, regi Hallveig Eiríksdóttir

19.11.2026 no-no, kor. Kenneth Kvarnström

1. och 2.12.2026 Liisa pelimaassa, regi Jyri Numminen

28.1.2027 Ihmisiä ja kanoja, regi Atte Järvinen

30.1.2027 Rósa & Björk, regi Tuomas Parkkinen

3.2.2027 I rummet intill – eller vibratorpjäsen, regi Ida Kronholm

9.9.2027 Frozen, regi Samuel Harjanne

Föreställningar som fortsätter på repertoaren våren 2027

& Julia, regi Samuel Harjanne

Nauravan kulkurin tarina, regi Paavo Westerberg

Elolliset, regi Juni Klein

Fretti Mercury etsii onnea, regi Jukka Nylund

Club act!one

Kahvilla kirjailijan kanssa

Kommande gästspel

31.10.2026 Monsterit Stand Up Show, Arena-scenen

13.11.2026 Iikka Kivi – Protestinauru, Arena-scenen

14.11.2026 Alfred Backa – Svenskfinlands sista satiriker, Lilla Teatern

25.11.2026 André Wickström 30 vuotta lavalla – eikä loppua näy!, Arena-scenen

11.12.2026 Christoffer Strandberg – Kansanmies, Arena-scenen

21.1.2027 börjar föreställningarna av Terapian tarpeessa, tottakai!, studio Pasila

På bilden i pressmeddelandet föreställningen Ihmisiä ja kanoja. På bilden Mitra Matouf och Eero Ritala, foto Otto-Ville Väätäinen. Hönan och fjädrarna på bilden har skapats med hjälp av AI.