Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella

Talven tullessa ajokelit vaikeutuvat ja liikenteessä on jälleen aika ottaa käyttöön alennettuja nopeusrajoituksia. Alennettujen rajoitusten avulla pienennetään mm. pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Samalla tien päällyste kuluu hitaammin ja rengasmelu pienenee alhaisemman ajonopeuden ansiosta. Talvikauden alennettujen rajoitusten myötä myös polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet rajusti syksyllä 2026, mikä osaltaan kannustaa kuljettajia noudattamaan talvikauden alennettuja nopeusrajoituksia.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Maanteillä nopeus lasketaan talven ajaksi yleensä 80 kilometriin tunnissa. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan 70 tai 60 kilometriin tunnissa. 100 km/h nopeusrajoitus jää voimaan pääsääntöisesti teillä, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan sekä joillakin leveäkaistateillä. Moottoriteillä rajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa. Poikkeuksena, vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä voidaan pitää korkeammat rajoitukset voimassa marraskuun loppuun asti, jos sää- ja keliolot sen sallivat. Esimerkiksi 120 km/h rajoitus voi olla voimassa valoisalla ja hyvissä ajo-olosuhteissa vielä marraskuun ajan. Takaisin kesärajoituksiin siirrytään tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa, kun päivät pitenevät ja ajo-olosuhteet paranevat. Vaihtuvien nopeusrajoitusten siirtymäaika moottoriteillä alkaa maaliskuun alusta.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueen talvinopeusrajoitukset on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Oikea tilannenopeus ja erottuvuus korostuvat talviaikaan

Talvirajoitukset tukevat turvallisempaa liikkumista. Rajoitusten avulla säästetään vuosittain arviolta kahdeksan ihmisen henki sekä estetään kymmeniä loukkaantumisia. Huonolla kelillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin – usein rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talviaikana aiempaa suuri osa kulkemisesta tapahtuu pimeään aikaan. Jos lisäksi sataa vettä tai räntää, niin näkyvyys voi olla erittäin huono ja muita tielläliikkujia, kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä, on vaikea erottaa. Jalankulkijan kannattaakin huolehtia erottuvuudestaan heijastimien avulla. Polkupyörissä etuvalon lisäksi myös punainen takavalo on pakollinen pimeän tai hämärän aikaan liikuttaessa. Autoilijan on syytä varmistaa, että auton valokatkaisija on sellaisessa asennossa, että takavalot varmasti palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä.