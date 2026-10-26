Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomessa, rokotukset jatkuvat tiistaina viidellä paikkakunnalla

Aikuisten joukkorokotukset 75 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille jatkuvat tiistaina 27. lokakuuta Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla.

Lauantaina 24. lokakuuta järjestetyissä aikuisten joukkorokotuspäivissä annettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti yhteensä 9 608 influenssarokotusta ja 8 653 koronarokotusta. Rokotuksia annettiin Jyväskylässä Sairaala Novassa sekä Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Keuruulla ja Hankasalmella.

-Olemme iloisia siitä, että niin moni maksuttomiin rokotuksiin oikeutettu 75 vuotta täyttänyt tai 18 vuotta täyttänyt voimakkaasti immuunipuutteinen haki rokotteen jo ensimmäisenä joukkorokotuspäivänä. Myös saamamme palaute päivien sujumisesta on ollut myönteistä, ja rokotuksille tultiin tasaisesti pitkin päivää, jolloin pahemmilta ruuhkilta vältyttiin hyvin, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen.

Myös Palokan neuvolassa järjestetty raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten joukkorokotuspäivä sujui hyvin. Influenssarokotteen sai 1 013 henkilöä ja koronarokotteen 3 henkilöä.

-Olemme tyytyväisiä siihen, että Palokan neuvolan joukkorokotuspäivänä reilut tuhat henkilöä sai influenssarokotteen. Rokottaminen on tärkeää myös lapsille ja raskaana oleville. Influenssa voi olla pienelle lapselle vakava tauti, ja raskaudenaikainen rokottaminen suojaa sekä odottavaa äitiä että vauvaa. On hienoa, että niin moni tuli huolehtimaan omasta ja läheistensä suojasta, iloitsee palvelupäällikkö Tiina Kelin.

Aikuisten joukkorokotukset jatkuvat tiistaina 27.10. viidellä paikkakunnalla

Maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia annetaan tiistaina 27. lokakuuta kello 12–17 Joutsassa, Petäjävedellä, Karstulassa, Kinnulassa ja Pihtiputaalla.

Joukkorokotuspäivät on tarkoitettu 75 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti.

Hyvinvointialue suosittelee rokotukseen oikeutettuja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan joukkorokotuspäiviin. Rokotuksen voi ottaa missä tahansa hyvinvointialueen joukkorokotuspisteessä asuinkunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Keuruun sosiaali- ja terveysasema, jossa rokotetaan vain Keuruun ja Multian asukkaita.

Rokotusajan voi varata verkossa tai puhelimitse

Jos joukkorokotuspäivään osallistuminen ei ole mahdollista, rokotusajan voi varata lähimpään sosiaali- ja terveyskeskukseen, sosiaali- ja terveysasemalle tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteeseen. Myös ajanvarauksella annettavat rokotusajat noudattavat rokotusjärjestystä.

Hyvinvointialue suosittelee ensisijaisesti verkkoajanvarausta, jotta puhelinpalvelu ei ruuhkautuisi.

Verkkoajanvaraus on auennut maanantaina 26. lokakuuta

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotusaikojen verkkoajanvaraus on avautunut maanantaina 26. lokakuuta. Ajan voi varata osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa.

Huomioithan, että myös aikuisille ajanvarauksella annettavat rokotusajat noudattavat rokotusjärjestystä.

Raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten verkkoajanvaraus omaan neuvolaan koko Keski-Suomen hyvinvointialueella on auennut 26. lokakuuta. Ajan voi varata osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa.

Puhelinajanvaraus alkaa keskiviikkona 28. lokakuuta

Jos rokotusajan varaaminen verkossa ei ole mahdollista, ajan voi varata jättämällä kiireettömän takaisinsoittopyynnön keskiviikosta 28. lokakuuta alkaen.

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotusajanvarauksen numero on 014 336 5900. Puhelinpalvelu palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–16.

Keuruun ja Multian asukkaat varaavat rokotusajan Keuruun sosiaali- ja terveysasemalta numerosta 040 123 8000.

Takaisinsoitossa voi kestää useita päiviä. Ruuhkien välttämiseksi pyydämme jättämään vain yhden takaisinsoittopyynnön.

Keski-Suomen hyvinvointialueella raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten rokotusajanvaraus avautuu keskiviikkona 28. lokakuuta neuvolan puhelinpalvelusta numerosta 014 266 0141. Puhelinpalvelu palvelee maanantaista perjantaihin kello 8–14.

18 vuotta täyttäneiden voimakkaasti immuunipuutteisten rokotusajanvaraus

Voimakkaasti immuunipuutteiset 18 vuotta täyttäneet varaavat rokotusajan 30. marraskuuta saakka vain puhelimitse, elleivät he ole ikänsä perusteella oikeutettuja verkkoajanvaraukseen. Rokotusoikeus tarkistetaan puhelun yhteydessä.