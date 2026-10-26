Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä siirrytään talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin 28.10.2026
26.10.2026 11:34:50 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maanteillä otetaan käyttöön talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset 28.10.2026. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan 30.10.2026 mennessä, ja uudet rajoitukset astuvat voimaan heti merkkien vaihduttua.
Talvikaudella moottoriteiden enimmäisnopeus on pääosin 100 kilometriä tunnissa ja useimmilla maanteillä 80 kilometriä tunnissa. Muutoksena viime vuoteen, Lopen keskikaiteellisella ohituskaistajaksolla Launonen–Kempinmäki sallitaan ohjeiden mukaisesti 100 kilometriä tunnissa.
Pälkäneentiellä, kantatiellä 57 Hattulassa ja Hämeenlinnassa alennetaan nopeus 70 kilometriin tunnissa noin neljän kilometrin matkalla välillä Kirstula–Kalliolanmäki. Kyseinen tieosuus on vilkkaasti liikennöity ja siinä on tiheästi liittymiä. Tiellä on myös sattunut onnettomuuksia.
Nopeusrajoitusten alentamisella pyritään vähentämään pimeyden, liukkauden ja hirvieläinten liikkumisen aiheuttamia liikenneturvallisuusriskejä.
Hirvieläinvaara huipussaan syksyllä – alennettu nopeus antaa aikaa reagoida
Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla on runsas valkohäntäpeurojen kanta. Pimeään vuodenaikaan loka-marraskuussa tapahtuu kolmannes vuoden peurakolareista. Hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat aktiivisesti erityisesti auringon laskettua ja eniten kolareita hirvieläinten kanssa sattuu, kun auringonlaskusta on kulunut yksi tunti.
Alennetut nopeusrajoitukset antavat kuljettajalle enemmän aikaa havaita vaaratilanteita ja reagoida niihin. Myös mahdollisten onnettomuuksien seuraukset ovat alemmilla nopeuksilla lievempiä.
Ajonopeus tulee aina sovittaa vallitseviin olosuhteisiin riippumatta tiekohtaisesta nopeusrajoituksesta. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa hirvieläinalueilla. Kuljettajan kannattaa tarkkailla tienvarsia ja varautua siihen, että yhden eläimen jälkeen voi tulla myös muita.
Pimeän vuodenajan alkaessa on hyvä huolehtia myös ajoneuvon valojen kunnosta ja riittävästä turvavälistä. Jalankulkijan tärkein turvavaruste on heijastin. Pyöräilijän tulee käyttää valkoista etuvaloa ja punaista takavaloa.
Yhteyshenkilöt
Leena-Maria Mäntylä
Liikenneturvallisuusasiantuntija
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
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