Rakli ja KTI julkaisevat uuden raportointisuosituksen kiinteistöihin sijoittaville erikoissijoitusrahastoille

”Suosituksella halutaan kehittää tunnusluvuista nykyistä paremmin vertailukelpoisia sekä parantaa rahastojen raportoinnin laajuutta”, kertoo Raklin kiinteistösijoittamisen johtaja Miika Kotaniemi.

Kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot sijoittavat tyypillisesti asunto, toimitila- tai yhteiskuntakiinteistöihin sekä muihin kiinteistökohteisiin kuten tontteihin. Rahastojen tuotto syntyy kiinteistöjen vuokratuloista ja arvonkehityksestä.

”Kotimainen kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto on toimiva instrumentti instituutiosijoittajien ja yksityishenkilöiden kiinteistösijoituksiin. Näiden erikoissijoitusrahastojen raportointi on ollut kuitenkin melko epäyhtenäistä, mikä on vaikeuttanut sijoittajien mahdollisuuksia vertailla rahastoja keskenään. Tarkoituksena on, että suosituksen myötä sijoittajien käytössä oleva tieto olisi nykyistä johdonmukaisempaa ja helpommin hyödynnettävää”, Kotaniemi jatkaa.



Suositusta on kehitetty yhdessä alan toimijoiden kanssa

Suositus on laadittu Raklin ja KTI Kiinteistötiedon asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmistelussa on käyty vuoropuhelua rahastomanagereiden ja sijoittajien kanssa.

”Raportointisuosituksella halutaan tukea markkinan toimivuutta ja nostaa raportoinnin vähimmäistasoa. Tavoitteena on jatkaa raportin kehittämistä edelleen tulevina vuosina pyrkimyksenä parantaa sijoittajien saaman tiedon kattavuutta. Näin vahvistamme rahastomarkkinan läpinäkyvyyttä ja sijoittajien luottamusta rahastoihin”, sanoo KTI:n Kati Paatela.

Uudessa suosituksessa kuvataan raportoitavat tunnusluvut, niiden englanninkieliset nimet sekä laskentatavat. Läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti raportoiva rahasto voi jatkossa kertoa tietyn tunnusluvun olevan laskettu ja julkaistu raportointisuosituksen mukaisesti. Rahastot ovat kuitenkin kooltaan, kiinteistökannaltaan ja strategialtaan varsin erilaisia, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, mitä tunnuslukuja niiden on mahdollista ja tarkoituksenmukaista raportoida.

Rahastot voivat ottaa uuden raportointisuosituksen käyttöön omassa aikataulussaan vuoden 2026 neljännestä kvartaalista alkaen. Rakli ja KTI toivovat, että raportointisuositus olisi laajasti käytössä mahdollisimman pian.