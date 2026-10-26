AI-assistenten hjälper dig att hitta information även om du inte vet vad tjänsten heter

AI-assistenten på välfärdsområdets webbplats söker svar i innehållet på webbplatsen och hänvisar vid behov till rätt kontaktkanal. De officiella namnen på välfärdsområdets tjänster är inte alltid bekanta för kunderna, vilket kan göra det svårare att hitta information. Du kan ställa frågor till AI-assistenten på luvn.fi med egna ord utan att känna till den exakta termen för tjänsten.

Du kan till exempel fråga AI-assistenten så här:

Hur bokar jag tid till rådgivningen?

Vad är en servicesedel för tandvård?

Var hittar jag evenemang för äldre?

AI-assistenten finns på webbplatsens startsida och i högra kanten på de övriga sidorna. Du kan be assistenten om information och vägledning genom att skriva eller, på vissa språk, även genom att tala. Du kan läsa eller lyssna på svaret.

Skriv inte in personuppgifter, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter i AI-assistenten. I brådskande eller livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112.

Assistenten är varken yrkesperson inom social- och hälsovården eller kundrådgivare. Den ställer inga diagnoser, ger inga vårdanvisningar och bedömer inte ditt servicebehov. Den egentliga servicen, rådgivningen och bedömningen av en yrkesperson sker även i fortsättningen i välfärdsområdets servicekanaler.

Användarrespons hjälper oss att utveckla AI-assistenten

AI-assistenten utvecklas kontinuerligt utifrån respons från användarna. Användare har berättat att assistenten har hjälpt dem att hitta den information de sökte på webbplatsen.

AI-assistenten stöder över 300 språk. Flerspråkigheten gör det lättare att hitta information, särskilt när användaren inte känner till de finska eller svenska termer som används om tjänsterna på webbplatsen.

AI-assistenten är ett av de sätt på vilka Västra Nylands välfärdsområde använder teknik för att göra det lättare att hitta information om tjänsterna.

Du kan använda AI-assistenten på luvn.fi.