AI-assistenten hjälper dig att hitta information även om du inte vet vad tjänsten heter
26.10.2026 13:37:54 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
AI-assistenten på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats hjälper dig att hitta information om social- och hälsovårdstjänster även om du inte känner till tjänstens exakta namn. AI-assistenten stöder över 300 språk. Respons samlas in från användarna för att utveckla assistenten.
AI-assistenten på välfärdsområdets webbplats söker svar i innehållet på webbplatsen och hänvisar vid behov till rätt kontaktkanal. De officiella namnen på välfärdsområdets tjänster är inte alltid bekanta för kunderna, vilket kan göra det svårare att hitta information. Du kan ställa frågor till AI-assistenten på luvn.fi med egna ord utan att känna till den exakta termen för tjänsten.
Du kan till exempel fråga AI-assistenten så här:
-
Hur bokar jag tid till rådgivningen?
-
Vad är en servicesedel för tandvård?
-
Var hittar jag evenemang för äldre?
AI-assistenten finns på webbplatsens startsida och i högra kanten på de övriga sidorna. Du kan be assistenten om information och vägledning genom att skriva eller, på vissa språk, även genom att tala. Du kan läsa eller lyssna på svaret.
Skriv inte in personuppgifter, hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter i AI-assistenten. I brådskande eller livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112.
Assistenten är varken yrkesperson inom social- och hälsovården eller kundrådgivare. Den ställer inga diagnoser, ger inga vårdanvisningar och bedömer inte ditt servicebehov. Den egentliga servicen, rådgivningen och bedömningen av en yrkesperson sker även i fortsättningen i välfärdsområdets servicekanaler.
Användarrespons hjälper oss att utveckla AI-assistenten
AI-assistenten utvecklas kontinuerligt utifrån respons från användarna. Användare har berättat att assistenten har hjälpt dem att hitta den information de sökte på webbplatsen.
AI-assistenten stöder över 300 språk. Flerspråkigheten gör det lättare att hitta information, särskilt när användaren inte känner till de finska eller svenska termer som används om tjänsterna på webbplatsen.
AI-assistenten är ett av de sätt på vilka Västra Nylands välfärdsområde använder teknik för att göra det lättare att hitta information om tjänsterna.
Du kan använda AI-assistenten på luvn.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Noora KeroViestinnän päällikköLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområdePuh:040 481 2458noora.kero@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
Instagram: @luhyvinvointialue
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Kun tarkka palvelutermi on hukassa, verkkosivujen tekoälyavustaja auttaa26.10.2026 13:37:37 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla toimiva tekoälyavustaja auttaa löytämään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelun tarkka nimi ei olisi tiedossa. Tekoälyavustaja tukee yli 300 kieltä. Käyttäjiltä kerätään palautetta avustajan kehittämiseksi.
Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027 verkställer strategin för förnyelse av tjänster21.10.2026 15:11:04 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde satsar på förnyelse av invånarnas tjänster och välfärdsområdets verksamhet under 2027–2029. De strategiska förändringslöftena genomförs antingen som tidsbundna utvecklingssatsningar eller åtgärder som gagnar invånarna och ger besparingar på längre sikt. Välfärdsområdet förbereder sig också på att uppfylla kraven som det ökade servicebehovet ställer.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvio toteuttaa palvelujen uudistamisen strategiaa21.10.2026 15:06:43 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue panostaa asukkaiden palvelujen ja toimintansa uudistamiseen vuosina 2027–2029. Strategiset muutoslupaukset toteutetaan joko määräaikaisina kehittämispanostuksina tai toimenpiteinä, jotka tuottavat hyötyjä asukkaille ja säästöjä pidemmällä aikavälillä. Hyvinvointialueella varaudutaan myös vastaamaan palvelutarpeen kasvuun.
Cancerscreening kan rädda liv16.10.2026 17:22:16 EEST | Tiedote
Med cancerscreeningar kan cancer eller förstadier till cancer upptäckas redan innan symtom uppstår. Då är behandlingen ofta enklare och prognosen bättre. Screeningarna är avgiftsfria, och de som hör till målgruppen får en kallelse hemskickad.
Syöpäseulonta voi pelastaa hengen16.10.2026 17:18:26 EEST | Tiedote
Syöpäseulonnoilla voidaan löytää syöpä tai sen esiaste jo ennen oireita. Silloin hoito on usein helpompaa ja ennuste parempi. Seulonnat ovat maksuttomia, ja kohderyhmään kuuluvat saavat kutsun kotiinsa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme