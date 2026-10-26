Varha hakee 3,03 miljoonan euron valtionavustusta järjestöjen toimintaan

Järjestökenttä osallistui aktiivisesti uuden valtionavustushaun valmisteluun. Varha järjesti alueen järjestöille hankeideahaun 24.9.–15.10.2026. Järjestöt hakivat avustusta yhteensä noin 11 miljoonaa euroa 109 erilaiseen toimintaan.

Varha kokosi ja arvioi järjestöjen ehdotukset ja laati niiden pohjalta kokonaisuuden esitettäväksi ministeriölle.

Varhan aluehallitus käsitteli ehdotuksen kokouksessaan 26.10.2026 ja hyväksyi Varhan valtionavustushakemuksen jättämisen sosiaali- ja terveysministeriölle esitetyn mukaisesti: Varsinaissuomalaisille järjestöille esitetään rahoitusta 31 toimintaan noin 2,92 miljoonalla eurolla ja hankehallinnointiin varataan 107 000 euroa. Varhan hakema valtionavustus on kaikkiaan 3,03 miljoonaa euroa.

Valtionavustukseen esitetyt toiminnot vastaavat Varhan määrittelemiin palvelutarpeisiin, jotka pohjautuvat alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan. Avustuksella järjestöt tarjoaisivat sellaista matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja ryhmätoimintaa, vertaistukea, keskusteluapua ja jalkautuvaa toimintaa, jota Varha ei itse pysty järjestämään. Hakemuksissa huomioitiin myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asukkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan.

– Varhan hakemukseen esitetyillä toiminnoilla vahvistettaisiin muun muassa lasten, nuorten ja perheiden tukea, aikuisten osallisuutta ja arjen toimintakykyä, ikääntyneiden hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Kokonaisuuteen sisältyy myös lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja väkivaltaa kokeneiden tukea, nuorten nikotiinihaittojen ehkäisyä, läheisten hyvinvoinnin vahvistamista ja omaisten tukea sairaalapalveluissa, sanoo erityisasiantuntija Anri Niskala.

Taustaksi:

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille uuden valtionavustushaun alueellisen sote-järjestötoiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseen. Valtionavustusta on varattu valtakunnallisesti 25 miljoonaa euroa vuodessa vuosille 2027–2030.

Avustuksesta tehdään valtiolle vain yksi hakemus hyvinvointialuetta kohden, joten Varsinais-Suomen osalta sen koordinoimisesta vastaa Varha.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionavustus on harkinnanvarainen. Myönnetyn avustuksen lopullinen määrä selviää sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätöksen perusteella alkuvuodesta 2027.

Valtionavustuksen lisäksi Varha myöntää omia avustuksia järjestöille. Näiden avustusten hakuaika vuodelle 2027 on käynnissä lokakuun loppuun. Vuodelle 2026 Varha myönsi järjestöille 2,6 miljoonaa euroa.

Lista aluehallituksen valtionavustushakemukseen sisällytettäväksi esittämistä järjestötoiminnoista löytyy täältä.