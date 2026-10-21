Hyvinvointisuunnitelmaa päivitettiin lausuntojen ja palautteiden pohjalta – käsittely jatkuu aluehallituksessa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2027–2030 on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta on ohjannut suunnitelman valmistelua useissa aiemmissa kokouksissaan.

Suunnitelma on Pohteen strategiaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaa täydentävä lakisääteinen asiakirja, joka keskittyy ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Suunnitelmaa on valmisteltu huhtikuusta 2026 alkaen yhdessä asukkaiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden edustajien kanssa.

- Tavoitteena on, että jokaisella pohjoispohjalaisella olisi mahdollista tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja ja saada apua silloin, kun sitä tarvitsee. Ennaltaehkäisevä työ ja eri toimijoiden välinen yhteistyö luovat tälle edellytyksiä ja suunnitelma näyttää yhteiselle tekemisillemme suuntaa, lautakunnan puheenjohtaja Maire Mäki toteaa.

Lausunto- ja palautekierros vaikutti hyvinvointisuunnitelmaan

Avoin lausunto- ja palautekierros järjestettiin 3.9.-1.10.2026. Kierroksella saatiin yhteensä 38 lausuntoa ja 105 palautetta. Myönteistä palautetta saivat eniten alueen tärkeimpien hyvinvointihaasteiden huomioiminen, laaja-alaisuus, tosiasiallisen yhdenvertaisuuden esille nostaminen sekä yhteistyöhön ja Pohteen omaan tekemiseen perustuvat toimenpiteet.

Kehittämiskohteena painottuivat suunnitelman konkretisointi ja tarkentaminen, vastuiden ja työnjaon täsmentäminen sekä hyvinvoinnin edistämisen mittarit ja vaikuttavuuden arviointi.

Palautteen ja lausuntojen pohjalta suunnitelmaa on muun muassa tarkennettu koulukiusaamiseen ja luonto- ja kulttuurihyvinvointiin liittyen. Suunnitelman lopusta löytyy nettilinkki, josta voi käydä katsomassa, mitä muutoksia suunnitelmaan on lausuntojen ja palautteen pohjalta tehty.

- Toisaalta palautteessa oli myös runsaasti hyvin käytännönläheisiä toiveita ja koen tärkeäksi, että mahdollisimman moni niistä huomioidaan suunnitelman toteuttamisessa vuosina 2027–2030, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela toteaa.

Lausunto- ja palautekierroksen tuloksissa oli myös paljon asioita, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen eli Pohteen järjestämissuunnitelmaan. Nämä tulokset on toimitettu järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaaville tahoille.

Lautakunta lähetti suunnitelman aluehallituksen käsittelyyn

- Valmistumassa oleva hyvinvointisuunnitelma käsittelee sitä, miten alueemme asukkaiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan tulevina vuosina, Maire Mäki kertoo.

- Unohtaa ei saa sitä, että hyvinvointi rakentuu omassa arjessamme pienistä teoista, läheisistä ihmisistä, osallisuudesta ja toimivista palveluista. Se ei tarkoita vain sairauden puuttumista, vaan kokemusta hyvästä, merkityksellisestä ja omannäköisestä elämästä. Varmistetaan yhdessä, että suunnitelma jalkautuu arkeen.

Aluehallitus käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa 3.11.2026. Lautakunta esittää aluehallitukselle, että se lähettäisi suunnitelman aluevaltuuston hyväksyttäväksi 16.11.2026.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 18.11.2026.Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/