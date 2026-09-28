Länsi-Uudenmaan Säästöpankki ja Aito Säästöpankki suunnittelevat yhdistymistä – syntymässä asiakasmäärältään Säästöpankkiryhmän suurin pankki
27.10.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki ja Aito Säästöpankki suunnittelevat yhdistymistä. Pankkien hallitukset ovat tehneet suunnitelmista aiesopimuksen, ja suunnitelman mukaan yhdistyminen toteutetaan vuoden 2027 aikana. Lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään alkuvuoden 2027 aikana.
Yhdistyminen vahvistaa pankin kykyä uudistaa palveluja, kehittää asiakaskokemusta ja syventää asiantuntijoiden osaamista. Samalla se tukee kannattavaa kasvua pankkien toiminta-alueilla sekä parantaa valmiuksia vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.
”Kahden vahvan, menestyvän pankin yhdistyminen mahdollistaa parhaiden toimintatapojen yhdistämisen ja palvelujen kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Haluamme panostaa erityisesti vahvaan erikoisosaamiseen, laajaan palveluvalikoimaan sekä ihmisläheisyyden, henkilökohtaisuuden, digitaalisuuden ja sujuvuuden yhdistävään palveluun”, toteaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe.
Toteutuessaan yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaiden päivittäiseen pankkiasiointiin. Tilinumerot, pankkikortit ja käytössä olevat palvelut säilyvät ennallaan. Suunnitelman mukaan yhdistyvän pankin toimitusjohtajana toimii Heini Piitulainen. Samu Rouhe jatkaa pankin johtoryhmän jäsenenä.
”Yhdistyminen muodostaa yli 100 000 asiakkaallaan Säästöpankkiryhmän asiakasmäärältään suurimman pankin. Suuremman pankin voimavarat auttavat meitä yhtenäistämään palveluprosesseja ja tiivistämään asiantuntijoiden yhteistyötä. Näin voimme tarjota asiakkaillemme entistä mutkattomampaa palvelua ilman pompottelua. Samalla mahdollisuutemme tukea aktiivisesti toiminta-alueidemme ja niiden asukkaiden taloudellista hyvinvointia ja menestystä vahvistuvat”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Samu Rouhe
toimitusjohtaja, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy
050 348 4341, samu.rouhe@saastopankki.fi
Heini Piitulainen
toimitusjohtaja, Aito Säästöpankki Oy
050 412 9240, heini.piitulainen@saastopankki.fi
Timo Saraketo
hallituksen puheenjohtaja, Aito Säästöpankki Oy
050 558 8952, timo.saraketo@soft-invest.com
Veli-Pekka Mattila
hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy
0407151941, veli-pekka.mattila@avancepartner.fi
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Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
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