Länsi-Uudenmaan Säästöpankki ja Aito Säästöpankki suunnittelevat yhdistymistä – syntymässä asiakasmäärältään Säästöpankkiryhmän suurin pankki

Yhdistyminen vahvistaa pankin kykyä uudistaa palveluja, kehittää asiakaskokemusta ja syventää asiantuntijoiden osaamista. Samalla se tukee kannattavaa kasvua pankkien toiminta-alueilla sekä parantaa valmiuksia vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

”Kahden vahvan, menestyvän pankin yhdistyminen mahdollistaa parhaiden toimintatapojen yhdistämisen ja palvelujen kehittämisen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Haluamme panostaa erityisesti vahvaan erikoisosaamiseen, laajaan palveluvalikoimaan sekä ihmisläheisyyden, henkilökohtaisuuden, digitaalisuuden ja sujuvuuden yhdistävään palveluun”, toteaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe.

Toteutuessaan yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaiden päivittäiseen pankkiasiointiin. Tilinumerot, pankkikortit ja käytössä olevat palvelut säilyvät ennallaan. Suunnitelman mukaan yhdistyvän pankin toimitusjohtajana toimii Heini Piitulainen. Samu Rouhe jatkaa pankin johtoryhmän jäsenenä.

”Yhdistyminen muodostaa yli 100 000 asiakkaallaan Säästöpankkiryhmän asiakasmäärältään suurimman pankin. Suuremman pankin voimavarat auttavat meitä yhtenäistämään palveluprosesseja ja tiivistämään asiantuntijoiden yhteistyötä. Näin voimme tarjota asiakkaillemme entistä mutkattomampaa palvelua ilman pompottelua. Samalla mahdollisuutemme tukea aktiivisesti toiminta-alueidemme ja niiden asukkaiden taloudellista hyvinvointia ja menestystä vahvistuvat”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.