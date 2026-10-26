Jokelan datakeskushankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
26.10.2026 13:55:33 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Jokelan datakeskushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Jokelan Vihreä Maa Oy suunnittelee datakeskusta Tuusulan kunnan pohjoisosaan Jokelaan, läntiselle työpaikka-alueelle Vallunlenkin varrelle. Hankealue on noin kahden kilometrin etäisyydellä Jokelan keskustasta länteen, Ridasjärventien pohjoispuolella. 16,8 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan kahta datakeskusrakennusta.
Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (hanketta ei toteuteta) lisäksi kahta, voimalinjan pituudelta eroavaa vaihtoehtoa. Datakeskus liitettäisiin valtakunnalliseen verkkoon kahdella uudella, joko 6,3 kilometrin tai 5,8 kilometrin pituisella 110 kV:n voimajohdolla, joiden liityntäpiste on Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevalla sähköasemalla.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa yhdeksän lausuntoa ja 135 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon ja ihmisten viihtyvyyteen
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat ilmastoon, mutta myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Datakeskushankkeesta syntyy merkittäviä ilmastovaikutuksia muun muassa sen suuren energiankulutuksen, varavoiman ja IT-laitteiston vuoksi. Hankkeella ei myöskään ole paikallista hyväksyttävyyttä, mihin vaikuttaa asukkaiden kokemus alueen viihtyisyydestä ja elinolosuhteiden muutoksesta.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta http://ymparisto.fi/tuusulan-palvelinkeskus-YVA.
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Yhteyshenkilöt
Milja MehtonenylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 255 135etunimi.sukunimi@lvv.fi
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