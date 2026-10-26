Taidetta ja kulttuuria viedään nyt luontoon Espoossa, Lohjalla, Siuntiossa ja Karkkilassa
26.10.2026 15:22:59 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Keväällä 2026 käynnistyneessä UUSI KULMA – Kulttuuria ja luontoliikkumista Uudellamaalla -hankkeessa viedään kulttuuria ja taidetta metsäympäristöön.
Miten kulttuuria voisi viedä luontoon? Tähän kysymykseen pyritään nyt vastaamaan Espoossa, Lohjalla, Karkkilassa ja Siuntiossa, jossa pilotoidaan uutta toimintamallia.
Toukokuussa 2026 käynnistyivät retket, joita vetävät taiteilijat ja luonto-oppaat. Tapahtumia toteutetaan kaikkina vuodenaikoina Espoon, Lohjan, Karkkilan ja Siuntion alueilla 31.5.2027 saakka. Hankkeessa on mukana taiteilijoita useilta eri taiteenaloilta musiikista kuvataiteisiin, teatterista valokuvaukseen ja sirkustaiteesta tanssiin.
Toiminnan kohderyhminä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, ikäihmiset sekä maahanmuuttajat. Toiminnalla on pyritty tavoittamaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, jotka eivät itsenäisesti pääse luontoon tai kulttuuripalveluiden pariin.
Espoossa toimintaa järjestetään kaikille edellä mainituille kohderyhmille. Siuntion retket ovat ikäihmisille suunnattuja, Karkkilassa ja Lohjalla puolestaan tavoitetaan maahanmuuttajia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.
Sekä luonnolla ja taiteella on lukuisia tunnettuja hyvinvointivaikutuksia. Luontotaideretkillä vahvistetaan kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.
”Retki oli niin kiva, etten edes osaa sanoin kuvata. Nautin tosi paljon. Ilmapiiri oli leppoisa, jokainen sai olla oma itsensä. […] Illalla ajattelin, että olipa ihana päivä.” – Erään ikäihmisen palaute luontotaideretkestä
Toiminnasta saadut alustavat tulokset ovat lupaavia. Hankkeen vaikutuksia seurataan ennen ja jälkeen retkien toteutettavilla kyselyillä. Etenkin luonnon merkityksen ja luontohyvinvoinnin kokeminen on kasvanut retkien myötä. Myös toimintakyvyn kohenemiseen liittyviä viitteitä löytyy alustavista tuloksista.
”Oli mahtava luonto retki, kaunis rentoutua musiikki ja kiva opas.” – Erään maahanmuuttajan palaute luontotaideretkestä
Hankkeen toteuttaja on Espoon kaupungin Kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet -palvelualue. Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Siuntion kunta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue toimivat hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneina. Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE). Lisätietoa hankkeesta Espoon kaupungin sivuilla.
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Yhteyshenkilöt
Projektikoordinaattori Laura Hautsalo
laura.hautsalo@espoo.fi
+358406369804
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Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
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