Tampereen Taloteko Oy jatkaa uudiskotien rakentamista Pirkanmaalle. Ylöjärvelle on käynnistynyt 19 uuden rivitalokodin mittava rakennushanke

As Oy Ylöjärven Masuuni https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-ylojarven-masuuni/muodostuu neljästä rivitalosta, joihin rakennetaan sekä yksi- että kaksitasoisia koteja kaksioista neljän huoneen asuntoihin. Rakentamisen käynnistyminen jatkaa Talotekon uudisasuntotuotantoa Pirkanmaalla tilanteessa, jossa asuntomarkkinoiden epävarmuus on vaikuttanut uusien rakennushankkeiden aloituksiin.

Tampereen Taloteko Oy toimitusjohtaja Heikki Riihimäki suhtautuu tulevaan luottavaisesti.

– Asuntomarkkina on ollut pitkään haastava, mutta ihmiset tarvitsevat edelleen koteja. Meille on tärkeää, että emme rakenna vain asuntoja, vaan koteja, joihin ihmiset haluavat muuttaa ja joissa he viihtyvät pitkään. Masuunin varaukset kertovat, että yksilöllisesti suunnitelluille ja toimiville uudiskodeille on kysyntää, Riihimäki toteaa.

Taloteko on luovuttanut tänä vuonna jo kaksi rivitalokohdetta Pirkkalassa

Masuunin käynnistyminen jatkaa Talotekon sinnikästä uudisasuntorakentamista Pirkanmaalla.

Kesällä 2026 yhtiö luovutti 0-virheisenä Pirkkalassa As Oy Pirkkalan Pikku Pietarin yhdeksän rivitalohuoneistoa. Kaikki kodit olivat löytäneet ostajansa jo ennen kohteen valmistumista.

Lokakuussa valmistui 0-virheisenä myös As Oy Pirkkalan Vasamapuisto, kuuden yksilöllisesti suunnitellun, 95-neliöisen rivitalokodin kokonaisuus Pikku Pietarin naapurustoon. Vasamapuiston huoneistoista kaksi on myyty ja neljä on myynnissä.

Nyt käynnistyvä Ylöjärven Masuuni on Talotekon seuraava merkittävä rivitalohanke.

– Olemme pystyneet viemään hankkeitamme eteenpäin myös haastavassa markkinatilanteessa. Meille on tärkeää, että että pystymme pitämään kiinni lupaamastamme laadusta ja aikatauluista, Riihimäki kertoo.

Toimivat pohjaratkaisut ja energiatehokkuus ovat asumisen lähtökohtia

Masuunin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota asumisen käytännöllisyyteen ja arjen sujuvuuteen. Jokaisessa kodissa on erillinen kodinhoitotila sekä lämmin huoneistokohtainen varasto. Kolmioissa ja neljän huoneen kodeissa toimivuutta lisäävät muun muassa kaksi wc-tilaa.

Jokaisella huoneistolla on oma piha ja katettu terassi. Osassa asunnoista on lisäksi parveke.

Kohteen lämmitys toteutetaan maalämmöllä palveluntuottajamallilla. Kodeissa on vesikiertoinen lattialämmitys sekä kesäaikaista asumismukavuutta lisäävä lattiaviilennys.

Autokatospaikat toteutetaan omina osakkeinaan, ja jokainen autokatospaikka varustetaan 11 kW sähköauton latauslaitteella.

Siltatien alueen uusi koulu sijaitsee kävelymatkan päässä, mikä tekee sijainnista kiinnostavan myös lapsiperheille.

Uuden kodin ostaja pääsee vaikuttamaan sisustukseen jo rakentamisvaiheessa

Talotekon uudiskohteissa ostajille tarjotaan mahdollisuus suunnitella kotinsa sisustus yksilöllisesti yhdessä yrityksen oman sisustussuunnittelijan Margit Artimaan kanssa.

Masuunissa ostajat pääsevät valitsemaan muun muassa keittiökalusteet, tasot, lattiakuosit, laatat, hanat ja seinäsävyt. Rakentamisen vaiheesta riippuen myös pieniä muutostöitä voidaan toteuttaa.

– Laskimme, että Masuuniin on valittavissa peräti 19 erilaista Puustellin keittiökaapinovikuosia. Meillä ei valita vain kolmesta ennalta määrätystä vaihtoehdosta, Riihimäki havainnollistaa.

Talotekon tavoitteena on, että jokainen koti vastaa mahdollisimman hyvin asukkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä.

– Meille yksilöllisyys tarkoittaa sitä, ettei ostajan tarvitse muuttaa valmiiksi päätettyyn sisustukseen. Kun mukaan tulee riittävän ajoissa, kodista voidaan tehdä juuri omalta tuntuva. Olemme huomanneet, että mahdollisuus vaikuttaa omaan kotiin on asiakkaillemme todella tärkeä, Riihimäki kertoo.

Yli 30 vuotta kotien rakentamista Pirkanmaalla

Tampereen Taloteko Oy on yli 30 vuotta toiminut pirkanmaalainen rakennusliike, joka on rakentanut yli 1 200 asuntoa.

Yrityksen toiminnassa painottuvat yksilöllinen sisustussuunnittelu, energiatehokkaat ratkaisut sekä rakentamisen laatu ja aikataulujen pitävyys. Yhtiön viime vuosina valmistuneet kohteet on luovutettu virheettöminä ja sovitussa aikataulussa.

As Oy Ylöjärven Masuuni lyhyesti