Maagiset Messut 2026 lumoaa Lahden fantasialla, mystiikalla ja elämyksillä
28.10.2026 11:26:49 EET | Maagiset Messut | Tiedote
Maagiset Messut 2026 tuo Lahden Messukeskukseen kaksi päivää fantasiaa, mystiikkaa, musiikkia ja elämyksiä. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä tapahtuma kerää 150 näytteilleasettajaa, yli 3 500 kävijää ja 50 esiintyjää. Tapahtuman teemana on Lumoukset, ja esiintyjinä ovat mm. Vilma Jää, Junna, Sampo Marjomaa, Noora Karma ja Kuparikettu.
Maagiset Messut saapuvat Lahteen 31.10.–1.11.2026! Tule sukeltamaan fantasian, kansantarujen ja mystiikan maailmaan. Tämän vuoden Lumoukset-teema näkyy ja tuntuu ohjelmassa, taiteessa ja koko tapahtuman tunnelmassa.
Kuparikettu vie ihmettelemään
Tapahtuman keulakuvana nähdään kirjailija, henkinen ohjaaja ja sisällöntuottaja Kuparikettu. Hänen ympärilleen on syntynyt yksi Suomen suurimmista alan yhteisöistä, ja hänen sisältöjään on katsottu ja kuunneltu jo yli 20 miljoonaa kertaa.
Taikuutta, taidetta ja koettavaa
Lavalle ja ohjelmaan nousevat muun muassa Noora Karma, Sampo Marjomaa, Vilma Jää, Saara Rostedt ja PurrMyName. Viikonlopun aikana pääset kokemaan luentoja, työpajoja, musiikkia, taidetta, roolipelejä, sirkusta sekä runsaasti näytteilleasettajia ja myyntipisteitä.
Maagiset Messut on rento kohtaamispaikka kaikille uteliaille, mielikuvituksellisille ja uusia elämyksiä etsiville. Paikalla on 150 näytteilleasettajaa ja tapahtuma kerää yli 3 500 kävijää.
Maagiset Messut 2026 – Lumoukset
31.10.–1.11.2026 | Lahden Messukeskus, Lahti
Ohjelma, liput ja lisätiedot: www.maagisetmessut.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari KupiainenTJPopFashion OyPuh:0405260992Puh:0405260992jari@kupiainen.fi
KuparikettuLuova johtajaPopFashion OyPuh:0405260992Puh:0405260992info@maagisetmessut.fi
Kuvat
Linkit
Maagiset Messut
Maagiset Messut on Suomen suurin fantasiaan, maagisuuteen ja mystiikkaan erikoistunut messutapahtuma, joka juhlistaa monipuolisesti elämää ja sen ilmiöitä kuten taianomaista kulttuuria, unelmointia ja iloa.
Uniikki tapahtuma tuo nyt neljättä kertaa yhteen Suomen maagisimmat esiintyjät, tutkijat, kirjailijat, yrittäjät, kädentaitajat, taiteilijat, artistit, luennoijat, cosplay- ja roolipeliharrastajat sekä erilaiset sisällöntuottajat.
Vuonna 2025 messut keräsivät Lahden Messukeskukseen yli 140 myyjää, lähes 50 erilaista esiintyjää ja 3500 messuvierasta.
Vuonna 2026 Maagiset Messut järjestetään kaksipäiväisenä ja pyhäinpäiväviikonloppuna. Koko perheelle sopivassa tapahtumassa pääsee nauttimaan erilaisista elämyksistä ja kokemuksista kuten konserteista, tanssi- ja akrobatiaesityksistä, popkulttuurista, taidenäyttelyistä, työpajoista, maagisista käsityötuotteista, hiljaisesta huoneesta ja fantasiapukukilpailusta.
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Lue lisää julkaisijalta Maagiset Messut
Maagiset Messut 2026 lumoaa Lahden fantasialla, mystiikalla ja elämyksillä21.10.2026 13:15:00 EEST | Tiedote
Maagiset Messut 2026 tuo Lahden Messukeskukseen kaksi päivää fantasiaa, mystiikkaa, musiikkia ja elämyksiä. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä tapahtuma kerää 150 näytteilleasettajaa, yli 3 500 kävijää ja 50 esiintyjää. Tapahtuman teemana on Lumoukset, ja esiintyjinä ovat mm. Vilma Jää, Junna, Sampo Marjomaa, Noora Karma ja Kuparikettu.
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