Maagiset Messut

Maagiset Messut 2026 lumoaa Lahden fantasialla, mystiikalla ja elämyksillä

28.10.2026 11:26:49 EET | Maagiset Messut | Tiedote

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Maagiset Messut 2026 tuo Lahden Messukeskukseen kaksi päivää fantasiaa, mystiikkaa, musiikkia ja elämyksiä. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä tapahtuma kerää 150 näytteilleasettajaa, yli 3 500 kävijää ja 50 esiintyjää. Tapahtuman teemana on Lumoukset, ja esiintyjinä ovat mm. Vilma Jää, Junna, Sampo Marjomaa, Noora Karma ja Kuparikettu.

Valorenkailla esiintyvät tanssijat satumaisessa metsämaisemassa.
Tapahtumalla on runsas ja elämyksellinen ohjelma Studio Sommitelma Maagiset Messut Oy-Julkaisuvapaa

Maagiset Messut saapuvat Lahteen 31.10.–1.11.2026! Tule sukeltamaan fantasian, kansantarujen ja mystiikan maailmaan. Tämän vuoden Lumoukset-teema näkyy ja tuntuu ohjelmassa, taiteessa ja koko tapahtuman tunnelmassa.

Kuparikettu vie ihmettelemään

Tapahtuman keulakuvana nähdään kirjailija, henkinen ohjaaja ja sisällöntuottaja Kuparikettu. Hänen ympärilleen on syntynyt yksi Suomen suurimmista alan yhteisöistä, ja hänen sisältöjään on katsottu ja kuunneltu jo yli 20 miljoonaa kertaa.

Taikuutta, taidetta ja koettavaa

Lavalle ja ohjelmaan nousevat muun muassa Noora Karma, Sampo Marjomaa, Vilma Jää, Saara Rostedt ja PurrMyName. Viikonlopun aikana pääset kokemaan luentoja, työpajoja, musiikkia, taidetta, roolipelejä, sirkusta sekä runsaasti näytteilleasettajia ja myyntipisteitä.

Maagiset Messut on rento kohtaamispaikka kaikille uteliaille, mielikuvituksellisille ja uusia elämyksiä etsiville. Paikalla on 150 näytteilleasettajaa ja tapahtuma kerää yli 3 500 kävijää.

Maagiset Messut 2026 – Lumoukset
31.10.–1.11.2026 | Lahden Messukeskus, Lahti

Ohjelma, liput ja lisätiedot: www.maagisetmessut.fi

Avainsanat

maagiset messutfantasiatapahtumakuparikettulahden messutlahti

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Valotaiteilijat esiintyvät hohtavien renkaiden kanssa satumetsätaustalla.
Tapahtumalla on runsas ja elämyksellinen ohjelma
Studio Sommitelma Maagiset Messut Oy-Julkaisuvapaa
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Fantasiapukuihin pukeutuneet kilpailijat lavalla Maagisilla Messuilla.
Maagisten Messujen fantasiapukukilpailu kerää paljon huomiota
Studio Sommitelma Maagiset Messut Oy-Julkaisuvapaa
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Noora Karma esiintyy mustassa asussa punaisen silkkikankaan kanssa.
Noora Karma juontaa Maagiset Messut
Noora Karma Noora Karma-Julkaisuvapaa
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Janne Kataja ja Kuparikettu esiintyvät lavalla Maagiset Messut -tapahtumassa.
Janne Kataja ja Kuparikettu
StudioSommitelma Maagiset Messut Oy-Julkaisuvapaa
Lataa
Pöytä täynnä esitteitä ja pieniä tuotteita tapahtumassa.
Maagisilla Messuilla on yli 150 näytteilleasettajaa
StudioSommitelma Maagiset Messut Oy-Julkaisuvapaa
Lataa
Maagisilla Messuilla on yli 150 näytteilleasettajaa
Maagisilla Messuilla on yli 150 näytteilleasettajaa
StudioSommitelma Maagiset messut Oy-Julkaisuvapaa
Lataa
Viikinkiasuinen mies istuu koristeellisella valtaistuimella, vierellään aseita ja lattialla pääkallo.
Sampo Marjomaa esiintyy Maagisilla Messuilla
Asko Rantanen Asko Rantanen-Julkaisuvapaa
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Kansantanssiduo Junna poseeraa neonvalojen loisteessa lavalla.
Kansandanceduo Junna
Mika Vallineva Mika Vallineva-Julkaisuvapaa
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Vilma Jää on yksi tapahtuman pääesiintyjistä
Vilma Jää on yksi tapahtuman pääesiintyjistä
Mikko Malmivaara Mikko Malmivaara-Julkaisuvapaa
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Linkit

Maagiset Messut

Maagiset Messut on Suomen suurin fantasiaan, maagisuuteen ja mystiikkaan erikoistunut messutapahtuma, joka juhlistaa monipuolisesti elämää ja sen ilmiöitä kuten taianomaista kulttuuria, unelmointia ja iloa. 

Uniikki tapahtuma tuo nyt neljättä kertaa yhteen Suomen maagisimmat esiintyjät, tutkijat, kirjailijat, yrittäjät, kädentaitajat, taiteilijat, artistit, luennoijat, cosplay- ja roolipeliharrastajat sekä erilaiset sisällöntuottajat.

Vuonna 2025 messut keräsivät Lahden Messukeskukseen yli 140 myyjää, lähes 50 erilaista esiintyjää ja 3500 messuvierasta.

Vuonna 2026 Maagiset Messut järjestetään kaksipäiväisenä ja  pyhäinpäiväviikonloppuna. Koko perheelle sopivassa tapahtumassa pääsee nauttimaan erilaisista elämyksistä ja kokemuksista kuten konserteista, tanssi- ja akrobatiaesityksistä, popkulttuurista, taidenäyttelyistä, työpajoista, maagisista käsityötuotteista, hiljaisesta huoneesta ja fantasiapukukilpailusta.

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