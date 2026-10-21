Maagiset Messut 2026 lumoaa Lahden fantasialla, mystiikalla ja elämyksillä

Maagiset Messut saapuvat Lahteen 31.10.–1.11.2026! Tule sukeltamaan fantasian, kansantarujen ja mystiikan maailmaan. Tämän vuoden Lumoukset-teema näkyy ja tuntuu ohjelmassa, taiteessa ja koko tapahtuman tunnelmassa.

Kuparikettu vie ihmettelemään

Tapahtuman keulakuvana nähdään kirjailija, henkinen ohjaaja ja sisällöntuottaja Kuparikettu. Hänen ympärilleen on syntynyt yksi Suomen suurimmista alan yhteisöistä, ja hänen sisältöjään on katsottu ja kuunneltu jo yli 20 miljoonaa kertaa.

Taikuutta, taidetta ja koettavaa

Lavalle ja ohjelmaan nousevat muun muassa Noora Karma, Sampo Marjomaa, Vilma Jää, Saara Rostedt ja PurrMyName. Viikonlopun aikana pääset kokemaan luentoja, työpajoja, musiikkia, taidetta, roolipelejä, sirkusta sekä runsaasti näytteilleasettajia ja myyntipisteitä.

Maagiset Messut on rento kohtaamispaikka kaikille uteliaille, mielikuvituksellisille ja uusia elämyksiä etsiville. Paikalla on 150 näytteilleasettajaa ja tapahtuma kerää yli 3 500 kävijää.

Maagiset Messut 2026 – Lumoukset

31.10.–1.11.2026 | Lahden Messukeskus, Lahti

Ohjelma, liput ja lisätiedot: www.maagisetmessut.fi