Tukikohta ry

Huumemyrkytyskuolemien määrä jatkaa kasvuaan - järjestöt huolissaan

27.10.2026 07:50:00 EET | Tukikohta ry | Tiedote

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Vuonna 2025 huumemyrkytykseen kuoli Suomessa 224 ihmistä, lähes kolme kertaa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Huumekuolemien ehkäisy vaatii monipuolista palvelujärjestelmää, jossa ehkäisevä, kuntouttava ja haittoja vähentävä päihdetyö sekä järjestöjen ja julkisten palvelujen yhteistyö muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Helsingin Vanhan kirkon edustalla palaa kynttilöitä huumeisiin kuolleiden muistoksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen valossa huumemyrkytyskuolemien vähentäminen vaatii toimia usealla rintamalla. Järjestöillä on tässä työssä oma tärkeä roolinsa.

”Järjestöt toimivat väylänä palveluihin myös silloin, kun apua tarvitsevalla ihmisellä ei ole vielä
kontaktia muihin palveluihin”, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman. ”Kohtaamme ihmisiä heidän arjessaan ja olemme monelle luotettava turvaverkko. Samalla saamme tietoa tuen tarpeista ja päihteiden käytön ilmiöistä, mikä auttaa meitä reagoimaan nopeasti ja ohjaamaan ihmisiä tarvittavan avun piiriin.”

“Oman lapsen kuolema on jotakin, mihin ei löydy edes sanoja”

Päihdealan järjestöt tekivät vuonna 2024 kyselyn läheisille, jotka ovat kohdanneet huumekuoleman lähipiirissään. Kyselyyn vastasi 84 läheistä. Vastauksissa nousivat esiin suru, epätoivo, tuska ja syyllisyys. ”Oman lapsen kuolema on jotakin, mihin ei löydy edes sanoja”, eräs läheinen kuvaa.

Moni vastaaja pohti, olisiko läheinen voitu pelastaa, jos apua olisi saatu aiemmin tai olisiko voinut itse tehdä jotakin toisin. ”Mietin vaan jatkuvasti mitä olisin voinut tehdä lisää auttaakseni häntä. Ja tämä jatkuva ikävä on saanut minutkin masentuneeksi ja ahdistuneeksi”, kertoo yksi läheinen. ”Jos apua olisi saatu ajoissa, olisi kuolema ehkä ollut vältettävissä”, pohtii toinen.

“Läheisen menettäminen on suuri kriisi ja muuttaa monen läheisen elämän pysyvästi. Järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen apu on tässä tilanteessa monelle tärkeää”, sanoo Riippuvuudet ry:n toiminnanjohtaja Minna Ekholm. ”Järjestöjen avun piiriin voi tulla, kun päihteiden käyttö herättää huolta, kuormittaa arkea tai kun läheinen joutuu kohtaamaan menetyksen.”

Huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa 3.11.2026 klo 18. Tilaisuudessa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Tukikohta ry, Irti Huumeista ry, Stop Huumeille ry, Riippuvuudet ry, KRAN rf, Sininauhaliitto ry, A-klinikkasäätiö ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta.

Muistotilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea pyhäinpäivän tienoilla. Lisätietoja tilaisuuksista ja mahdollisuus sytyttää virtuaalinen tähti päihteisiin menehtyneen läheisen muistoksi löytyy
osoitteesta www.vaiettumenetys.fi.

Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myrkytyskuolemat ja huumelöydökset vainajissa 2025.
Tilastoraportti 29/2026.

Tiedotteen lähettäjät

Tukikohta ry
Stop Huumeille ry
KRAN rf
Riippuvuudet ry
Sininauhaliitto
Irti Huumeista ry
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
A-klinikkasäätiö
Kirkko Turussa ja Kaarinassa, Suomen ev.lut. kirkko
Nuorten Ystävät ry
Hyvinkään seurakunta
Oulun ev.lut. seurakunnat
YAD ry
Nauha ry
Tampereen A-Kilta ry

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huumekuolemathuumemyrkytyskuolematpäihdepalvelutjärjestöläheisten tukihuumeisiin kuolleiden muistotilaisuusvaiettu menetys

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