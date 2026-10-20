Demariopiskelijat: Valtiovarainministeriön esittämän meno- ja rakennekartoituksen uskottavuus on nolla – maksuton koulutus ja opiskelijat laitetaan jälleen julkisen velan maksajiksi
26.10.2026 15:31:01 EET | Demariopiskelijat | Tiedote
Valtiovarainministeriö on julkaissut meno- ja rakennekartoituksensa sekä verokartoituksensa tulevan hallituskauden julkisen talouden haasteiden ratkaisuvaihtoehdoiksi. Valitettavasti kartoitukset eivät tuo yhtään helpotusta tulevan hallituksen sopeutusurakkaan, sillä oikeisto-konservatiivien pussiin pelaavien kartoitusten uskottavuus on nolla, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtajisto.
“Koulutus voidaan nähdä investointina ja tulevaisuuden talouskasvun keskeisenä osatekijänä."
"Huonosti kohdennetuilla koulutusleikkauksilla voi olla talouskasvua heikentäviä vaikutuksia."
"Pahimmillaan heikosti kohdennetut koulutusleikkaukset voivat aiheuttaa niin suuria kasvumenetyksiä, että leikkaukset kiihdyttävät julkista velkaantumista pitkällä aikavälillä.”
Lainaukset valtiovarainministeriön kartoitusten koulutusta käsittelevän osioiden johdannosta tiivistävät ministeriön vanhakantaisen, libertaristisen näkemyksen Suomen koulutuspolitiikan tulevaisuudesta. Koulutus on edelleen investointi, koulutusleikkauksilla on talouskasvua heikentävä vaikutus ja koulutusleikkaukset aiheuttavat jo nyt suuria kasvumenetyksiä. Jo siis tapaluokat että aikamuodot ovat ministeriön avauksessa merkitty väärin.
Valitettavasti kartoitukset eivät tuo yhtään helpotusta tulevan hallituksen sopeutusurakkaan, sillä kartoitusten uskottavuus on nolla, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtajisto.
Ministeriö esittää kartoituksissaan käytännössä kaikkien hyvinvointivaltion koulutukseen kuuluvien peruselementtien lakkauttamista: opintorahasta luopumista, laajan maksuttoman tutkintokoulutuksen lopettamista, lukukausimaksuja, maksuttoman toisen asteen peruuttamista ja maksullista kouluruokailua toiselle asteelle. Ja tämän päälle jälleen lisää leikkauksia ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen rahoitukseen.
“Ja tämä on vasta alkua maksullisen koulutuksen Suomen rakentamisessa”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
Samalla ministeriö sivuuttaa täysin opiskelijoiden mielenterveyskriisin, jaksamisen ja työllistymisen haasteet sekä yhteisöllisyyden puutteen ja yksinäisyyden kasvun. Puhumattakaan heikenneistä hoitoonpääsystä, ikääntyneiden hoidosta, järjestöjen ja kulttuuritoiminnan rahoituksesta tai arjen kustannusten ja ilmastokriisin hillinnästä.
“Valtiovarainministeriössä ei vaikuta olevan riittävää osaamista arvioida yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusta yhteiskunnan isoon kuvaan ja kehitykseen. On valitettavaa, että valtionvarainministeriön epäuskottavalle meno-, rakenne- ja verokartoitukselle annetaan näin paljon huomiota, vaikka se olisikin vain eri vaihtoehtojen esittelyä. Huonosta buffetista ei kannata syödä mitään, vaikka jokin ruoka olisikin vähemmän homeessa kuin toinen”, täydentää Kuuskorpi.
“Maksuttoman tutkintokoulutuksen lakkauttaminen Suomesta olisi käytännössä nykymuotoisen hyvinvointivaltiomme loppu. Valtiovarainministeriöltä puuttuu osaaminen ymmärtää ilmiötä heittelemiensä numeroiden takana. Korkeakoulutuksen rahoitus heikentää ilmiselvästi koulutuksen laatua ja siten talouskasvun edellytyksiä. Ministeriön kartoitus myös väittää, että opiskelijoiden toimeentulolla ei olisi vaikutusta opiskelijoiden opinnoissa suoriutumiseen ja siten työelämään siirtymiseen. Jokainen joskus opiskelijana ollut tietää, ettei tämä pidä paikkaansa”, toteaa Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Samuli Sundell.
“Valtiovarainministeriö on kerännyt listan käytännössä toteutuskelvottomia ehdotuksia julkisen talouden tilanteen parantamiseen, ja väittää että tämä auttaa tulevaa hallitusta sen talousurakan kanssa. Samalla ministeriön verokartoitus jää täysin - korostamme täysin - vajaaksi ja esimerkiksi turvetuotantoon ja turkistarhaukseen ei esitetä käytännössä mitään muutoksia. Valtiovarainministeriö haluaa tehdä Suomesta muun oikeiston kanssa yövartijavaltion, jossa rahaa poltetaan enää vain tämänkaltaisten epäuskottavien kartoitusten näpertelyyn”, jatkaa Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Jasmin Närhi.
“Myös Demariopiskelijat toivovat, että talouden velkaantuminen saataisiin taittumaan, mutta se on tehtävä pitkälläkin aikavälillä uskottavilla toimilla, ei jälleen koulutuksesta ja opiskelijoilta leikkaamalla”, päättää Närhi.
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Yhteyshenkilöt
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
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Demariopiskelijat
Demariopiskelijat on jo vuodesta 1963 asti vaikuttanut SDP:n valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka toimii opiskelijoiden äänenä sosialidemokraattisessa liikkeessä. Demariopiskelijat on poliittinen opiskelijajärjestö, joka haluat parantaa opiskelijoiden asemaa ja muuttaa maailmaa. Demariopiskelijat vaikuttavaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.
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