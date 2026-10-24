Varapuheenjohtaja Kemppi: Velkajarru ei saa muuttua lapsijarruksi

– Suomi ei nouse leikkaamalla lapsilta. Lapsilisä on konkreettinen tapa jakaa lasten kasvattamisen kustannuksia koko yhteiskunnan kesken. Sen poistaminen iskisi suoraan perheiden arkeen ja lisäisi epävarmuutta tilanteessa, jossa lapsia syntyy jo ennätyksellisen vähän, Kemppi sanoo.

Kempin mukaan huolestuttavaa on myös se, että osa puolueista on ollut valmis poistamaan lapsilisien sisaruskorotukset eli leikkaamaan monilapsisten perheiden tuesta. Lisäksi on esitetty lapsilisän rajaamista.

– Miksi juuri lapsiperheiden tuesta etsitään säästöjä? Sisaruskorotusten poistaminen kohdistuisi suoraan monilapsisiin perheisiin, ja lapsilisän rajaaminen jättäisi osan lapsista tuen ulkopuolelle. Keskusta ei hyväksy lapsilisien eikä niiden sisaruskorotusten poistamista.

Kempin mukaan talouden tasapainottaminen vaatii vaikeita päätöksiä, mutta myös ymmärrystä siitä, mistä Suomen tuleva kasvu syntyy.

– Talouskasvu ei synny tyhjästä. Inhimillinen pääoma eli ihmisten osaaminen, terveys ja kyvyt on yksi talouskasvun keskeisistä lähteistä. Siksi lapsiin ja perheisiin panostaminen ei ole vain menoerä, vaan investointi Suomen tulevaisuuteen.

–Velkaa on vähennettävä, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että Suomessa on tulevaisuudessakin ihmisiä, osaamista ja kasvun edellytyksiä, Kemppi linjaa.