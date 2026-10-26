Konserni- ja tilajaosto: Keran uuden yläkoulun, päiväkodin ja nuorisotilojen hankesuunnitelma
26.10.2026 16:13:48 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Keran uuden yläkoulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelman.
Jaosto edellyttää, että kasvun ja oppimisen sekä kulttuuri- ja nuorisolautakuntien lausuntojen huomiot toteutetaan rakennushankkeen jatkovalmistelussa.
Keran alueelle on rakenteilla noin 14 000 uuden asukkaan kaupunginosa. Alueen nykyiset yläkoulupaikat ovat riittämättömät ja Keran koulu toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa Kutojantiellä. Alueella toimii tällä hetkellä kuusiryhmäinen siirtokelpoinen päiväkoti, jonka käytöstä luovutaan alueen rakentamisen edetessä. Uusia pysyviä varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan korvaamaan poistuva kapasiteetti.
Hankkeen tavoitehinta on noin 43 milj. euroa. Kokonaisuudesta päiväkodin osuus on noin 7–7,5 milj. euroa, koulun osuus noin 33–34 milj. euroa ja nuorisotilan osuus noin 2–3 milj. euroa. Tavoitteena on rakennuksen käyttöönotto elokuussa 2030.
Jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että hankesuunnitelmassa esitetty noin 43 miljoonan euron tavoitekustannus muodostaa koko hankkeen ehdottoman kustannuskaton, jota ei saa ylittää. Tilaohjelman optimointimahdollisuuksia ei tule rajoittaa lausunnossa esitetyillä yksittäisillä tilaratkaisuilla tai toiminnallisilla tavoitteilla. Jatkosuunnittelussa tulee voida tarkastella kaikkia tarkoituksenmukaisia keinoja tilatehokkuuden parantamiseksi, yhteiskäytön lisäämiseksi ja kokonaiskustannusten hallitsemiseksi. Ratkaisujen tulee täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä turvallisuuden ja toiminnan välttämättömät edellytykset.
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Jaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Enter Espoo Oy:n, Kvanttinova Oy:n, EMMA-taidemuseosäätiö sr:n ja Espoon kaupunginteatterisäätiö sr:n omistajalinjaukset. Omistajalinjaukset päivitetään ja hyväksytään valtuustokausittain. Lisäksi jaosto antoi omistajan vastauksia Espoon Asunnot Oy:n kysymyksiin koskien asuntotuotannon edellytyksiä.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
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