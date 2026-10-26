Espoon Tapiolan kotihoidon palvelut liikkeenluovutuksella Kotipalvelu Mehiläinen Oy:lle

Aluehallitus merkitsi tiedoksi ehdotuksen vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta. Samoin merkittiin tiedoksi vuosien 2028–2031 investointisuunnitelma sekä ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitteen luonnos. Aluehallitus antoi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen, investointisuunnitelman ja päästövähennystavoitteen luonnoksen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi. Talousarvioneuvottelujen jälkeen ne etenevät aluevaltuustoon aluehallituksen kautta.

Aluehallitus jätti pöydälle Hangon alueen puhtauspalvelujen toiminnan siirtämisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta liikkeenluovutuksella V. Kristal Oy:lle.

Aluehallitus päätti Espoon Tapiolan kotihoidon palvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta Kotipalvelu Mehiläinen Oy:lle 14.12.2026 alkaen. Liikkeenluovutuksessa siirtyy 72 työntekijää. Tapiolan kotihoidon palvelupisteen työtilat ja asiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan. Aluehallitukselle tuodaan keväällä 2027 seurantatietoja kotihoidon alueulkoistuksen toimivuudesta.

Aluehallitus päätti digipalvelujen johtamisrakenteen vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi käynnistettävistä yhteistoimintaneuvotteluista. Neuvottelut koskevat enintään 15 esihenkilö- ja päällikkötehtävää digipalveluissa, yksittäisten päällikkötehtävien uudelleenjärjestelyjä sekä johtamisrakenteen kokonaisarviointia.

Lisäksi aluehallitus antoi esitysten mukaisesti vastauksen kolmeen valtuustoaloitteeseen.