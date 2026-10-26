Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Seuren päivitetyn osakassopimuksen
26.10.2026 18:32:37 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 26. lokakuuta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.
Päätös liittyy Seuren laajempaan omistusjärjestelyyn, jossa Helsinki myy osan omistamistaan Seuren osakkeista ja kaupungin omistusosuus laskee 56,4 prosentista 40 prosenttiin. Samalla Päijät-Hämeen hyvinvointialue on tulossa yhtiön uudeksi omistajaksi. Järjestelyn toteutuessa Seure ei enää kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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