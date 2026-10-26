Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Seuren päivitetyn osakassopimuksen

Päätös liittyy Seuren laajempaan omistusjärjestelyyn, jossa Helsinki myy osan omistamistaan Seuren osakkeista ja kaupungin omistusosuus laskee 56,4 prosentista 40 prosenttiin. Samalla Päijät-Hämeen hyvinvointialue on tulossa yhtiön uudeksi omistajaksi. Järjestelyn toteutuessa Seure ei enää kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.