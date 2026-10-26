Hemvårdens tjänster i Hagalund i Esbo överförs till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom överlåtelse av rörelse

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade förslaget till budget för 2027 och ekonomiplan för 2027–2029 för kännedom. Även investeringsplanen för 2028–2031 och utkastet till klimatprogrammets mål för utsläppsminskning antecknades för kännedom. Välfärdsområdesstyrelsen överlämnade förslaget till budget och ekonomiplan, investeringsplanen och utkastet till mål för utsläppsminskning till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling. Efter budgetförhandlingarna går de vidare till välfärdsområdesfullmäktige via välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen bordlade ärendet om att överföra verksamheten inom städtjänster i Hangö från Västra Nylands välfärdsområde till V. Kristal Oy genom överlåtelse av rörelse.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att överföra hemvårdens tjänster i Hagalund i Esbo från Västra Nylands välfärdsområde till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom överlåtelse av rörelse från och med den 14 december 2026. I överlåtelsen av rörelse överförs 72 anställda till förvärvaren. Arbetslokalerna vid hemvårdens serviceställe i Hagalund och klienternas tjänster förblir oförändrade. Våren 2027 presenteras uppföljningsuppgifter för välfärdsområdesstyrelsen om hur den områdesvisa utläggningen av hemvården fungerar.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om samarbetsförhandlingarna som inleds för att stärka och förenhetliga ledningsstrukturen inom de digitala tjänsterna. Förhandlingarna gäller högst 15 direktör- och chefsuppgifter inom de digitala tjänsterna, omorganisering av enskilda chefsuppgifter samt en helhetsbedömning av ledningsstrukturen.

Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på tre fullmäktigemotioner i enlighet med förslagen.