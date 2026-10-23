SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Kokoomuksen Excel-Niilolla taisivat mennä sarakkeet sekaisin
26.10.2026 17:08:04 EET | SDP | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra väitti kirjoituksessaan sosiaalisessa mediassa, että Suomen työllisyysaste on ennätyksellisen korkea. Kopran luvut ovat kuitenkin pielessä, koska työllisyysaste on laskenut tällä hallituskaudella joka vuosi yli kymmenellä tuhannella edelliseen vuoteen verrattuna.
- Työllisyyden historiallinen huippuvuosi on siten 2023, jolloin Orpo ja Purra perivät edelliseltä hallitukselta ennätystyöllisyyden, SDP:n 2. varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.
- Kopra alleviivasi väitettään kehotuksella “usko tai älä”. Tämä olisi kuitenkin ollut helposti tarkastettavissa, eikä mikään uskon asia.
Malm arvelee, ettei Kopra ole perehtynyt kirjoitukseen liittämäänsä Helsingin Sanomien pääkirjoituksen taustalla olevaan VATT:n tutkimukseen, jossa vertailtiin yksittäisten vuosien sijaan eri vuosikymmenten keskimääräisiä työllisyysasteita toisiinsa.
- Taitaa olla niin, että Kokoomuksen Excel-Niilolla menivät nyt ainakin sarakkeet sekaisin.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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