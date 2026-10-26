Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingille uudet hankintalinjaukset

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle tuloveroprosentin sekä kiinteistöveroprosenttien pitämistä samalla tasolla kuin edellisvuonna: Helsingin vuoden 2027 veroprosentti pysyy ehdotuksessa 5,30 prosentissa. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät edellisen vuoden tasolla. Kaupunkistrategian 2025-2029 mukaan kaupunki pidättäytyy kunnallisveron ja kiinteistöverojen korotuksista.

Veroprosentit etenevät kaupunginvaltuustoon, joka käsittelee talousarviota kokouksessaan 18. marraskuuta.

Helsingille uudet hankintalinjaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungille uudet hankintalinjaukset, jotka koskevat kaupunginkansliaa, toimialoja sekä liikelaitoksia. Helsingin kaupungin hankintalinjaukset toimivat strategisena ohjausasiakirjana, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin hankintatoimintaa tukemaan kaupunkistrategian toteutumista vastuullisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Linjaukset rakentuvat kolmesta teemasta: vaikuttavuuden edistäminen ja toimivat markkinat, vastuullisuus ja varautuminen sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot. Teemoissa on yhteensä 13 tavoitetta, joille on määritetty toteutumisen seurantaa tukevat mittarit. Linjaukset korvaavat aiemman hankintastrategian.

Pelastustoimen palvelutasopäätös 2027–2030 etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2027–2030 hyväksymistä. Palvelutasopäätös pitää sisällään kaudelle asetetut palvelutasoa koskevat tavoitteet, niihin liittyvät riskiperusteiset kuvaukset ja kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan sellaiset muutostarpeet, jotka vaativat voimavarojen uudelleen kohdentamista tai lisäämistä, suuria investointeja tai lisäyksiä käyttötalousarvioon. Palvelutasopäätöksellä on merkittävä pelastuslaitoksen toimintaa ja talouden suunnittelua ohjaava vaikutus.

Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös on valmisteltu asiantuntijatyönä alueen pelastustoimessa pelastuskomentajan johdolla kevään 2026 aikana. Palvelutasopäätös perustuu laajaan riskiarvioon ja analyysiin. Palvelutasopäätöksen laatimisessa on otettu huomioon kansallisesti merkittävät uhkat ja riskit, selvitetty alueella esiintyvät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaivokadun ensimmäisestä rakentamisvaiheesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma, koska kyseessä on väliaikainen ratkaisu, joka liittyy Esplanadien vesihuolto- ja katusaneerauksen vaatimiin liikennejärjestelyihin ja hankkeen kustannukset ovat merkittävät. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen hyödynnetään lähes kokonaan Kaivokadun toisessa vaiheessa välttäen kahteen kertaan saman kohdan rakentamista.

Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen hankesuunnitelmassa määritellään Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen toteutuskokonaisuus ja hankkeen kustannusarvio. Lisäksi hankesuunnitelmassa on esitetty vaikutusten arviointi, samanaikaisesti toteuttavat muut hankkeet, hankkeen toteutusmuoto ja -aikataulu sekä rahoitus.

Hankesuunnitelma etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi