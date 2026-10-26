HSL:n hallituksen helsinkiläiset demarit: Emme kannata esitettyjä lippujen hintojen korotuksia
26.10.2026 18:20:26 EET | SDP Helsinki | Tiedote
HSL:n hallitus päättää huomenna lippujen hinnoittelusta vuodelle 2027. HSL esittää keskimäärin 1,8 prosentin korotusta joukkoliikenteen lippujen hintoihin.
SDP Helsinki on ottanut jo syksyllä HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman lausuntoa valmisteltaessa kannan, että lippujen hinnat eivät saa enää nousta. Moni helsinkiläinen joukkoliikenteen käyttäjä on jo pitkään kokenut lippujen hinnat liian korkeiksi.
– Viesti meille päättäjille on ollut se, että lippujen hinnat ovat liian korkeita. Meidän kantamme tässä on se, että lippujen hinnat eivät saa nousta eli kannatamme niin sanottua ”nollakorotusta”, kertoo kaupunginvaltuutettu ja HSL:n hallituksen jäsen Sari Helin.
HSL:n hallituksen jäsen Olli-Pekka Koljonen perustelee päätöstä kaupungin budjettineuvotteluilla.
– Helsinki on sitoutunut budjettineuvotteluissa kaupunkina siihen, että se turvaa HSL-lippujen hintojen pysymisen ennallaan. Siksi tulemme äänestämään lippujen hintojen korotuksia vastaan, Koljonen kertoo.
Nykyisessä tilanteessa, jossa arjen kustannukset ovat nousseet ympäri Suomen on tärkeää minimoida siitä aiheutuvia haittoja myös helsinkiläisille.
– HSL toimii jäsenkuntiensa asukkaiden hyväksi. Mielestämme lippujen hintojen nousupainetta on kyettävä jarruttamaan. On välttämätöntä, että huolehdimme arjen toimivuudesta ja joukkoliikenteen houkuttelevuudesta, Sari Helin sanoo.
Helsingin demarit ovat tyytyväisiä siihen, että korotuspainetta on saatu laskettua. Tästä haluamme kiittää HSL:n henkilöstöä. Viime vuonna korotus oli 3,1 prosenttia ja nyt esitys on noin puolet vähemmän, 1,8 prosenttia.
– Suunta on sinänsä hyvä, mutta ei riittävä. Kannatamme sitä, että lippujen hinnat eivät nouse ollenkaan, Olli-Pekka Koljonen toteaa.
HSL:n jatkuvaa korotuspainetta ratkaistaisiin löytämällä nykyisen infrakorvaus- ja rahoitusmallin tilalle toimivampi ratkaisu, jossa kalliit mutta tarpeelliset raidehankkeet eivät tule käyttäjien maksettaviksi kohonneiden lippujen hintojen muodossa. Tämän lisäksi Helsingin kaupunginhallitus on SDP:n aloitteesta pyytänyt selvitystä siitä, voisiko Helsinki kompensoida mahdollisesti nousevia lippuhintoja Helsingin joukkoliikenteen käyttäjille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli-Pekka KoljonenHSL:n hallituksen jäsenPuh:+358 50 3374651ollipekkakoljonen@gmail.com
Sari HelinHSL:n hallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettuPuh:+358 40 8302917aiti@huonoaiti.fi
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