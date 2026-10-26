Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen

Tapiola Sinfoniettan marraskuun Queer-festivaalilla juhlitaan musiikin queeriyttä, vastarintaa ja avoimuutta – suojelijana toimii Jani Toivola 22.10.2026 12:25:00 EEST | Tiedote

Queer-festivaali juhlii queeriyttä, vastarintaa ja avoimuutta pride-sesongin ulkopuolella. Konserttimestari Janne Nisosen ja brittiläisen säveltäjä Jasper Dommettin suunnittelema festivaalikokonaisuus halkoo sateenkaarihistorian vuosisatoja esitellen harvinaisuuksia ja kestosuosikkeja. Festivaalin konserteissa soivat säveltävien queerien teokset ja Queer-klubilla opitaan riisuutumisen kulttuurisesta voimasta. Festivaalin suojelija Jani Toivola toivoo taiteen ja musiikin rakastajien saapuvan paikalle sankoin joukoin.