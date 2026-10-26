Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen
26.10.2026 19:50:52 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Neuvottelujen tuloksena työnantaja arvioi, että kaupunginhallituksen asettamat 10 miljoonan euron säästötavoitteet henkilöstökuluissa saavutetaan. Samalla henkilöstövähennysten arvioitua määrää pystyttiin supistamaan neuvottelujen kuluessa merkittävästi.
Kaupunginhallitus päätti 10.8.2026 käynnistää kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainotustyötä. Neuvottelut päättyivät erimielisinä 14.10.2026.
Työnantaja arvioi kokonaisuudessaan vähennystarpeen pienentyneen 140 henkilötyövuoteen, josta irtisanomisperusteisia toimenpiteitä kohdistuisi 80 henkilöön. Irtisanomisperusteisten toimenpiteiden lisäksi Espoon kaupungilla lakkaisi 60 tehtävää vuoteen 2029 mennessä eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten sekä avointen virkojen lakkauttamisen myötä. Irtisanottavien lopullinen määrä voi vielä pienentyä, kun on selvinnyt, voidaanko ainakin osalle tarjota irtisanomisen sijaan muuta työtä.
Jousenkaaren alueelle asuntoja ja päiväkoti
Kaupunginhallitus hyväksyi Jousenkaaren koulu -asemakaavan muutoksen Tapiolassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle kolme asuinkerrostaloa ja päiväkoti.
Viisikerroksiset, harjakattoiset asuinrakennukset rakennetaan kohdalle, josta vuonna 2022 purettiin vanhan koulun opettaja-asuntolat. Kaksikerroksinen päiväkoti rakennetaan asuinrakennusten pohjoispuolelle paikalle, josta 2024 purettiin vanha Jousenkaaren koulu.
Uudet rakennukset sovitetaan Länsikorkeen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Metsäiset alueet säästetään puistoina lukuun ottamatta joitain puita, joiden kohdalle rakennetaan asuintalot. Alueen keskelle osoitetaan liito-oravan kulkuyhteys ja pohjoisosaan sen ydinalue sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoituksen rauniot. Saman ajan tykkitie kulkee puistoraitin alla.
Vanhan Lillhemtintien liikennejärjestelyt asemakaavan mukaiset
Kaupunginhallitus antoi Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon kunnallisvalitukseen tilapäisen liikennejärjestelyn hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Lausunnon mukaan on riidatonta, että voimassa oleva asemakaava mahdollistaa Vanhan Lillhemtintien kaksisuuntaisen ajoneuvoliikenteen. Kaupunginhallitus hyväksyi Henttaalla sijaitsevan tien tilapäisen liikennejärjestelysuunnitelman 16.3.2026 ja hylkäsi päätöksestä tehdyt kolme oikaisuvaatimusta 25.5.2026. Asianosaiset ovat valittaneet jälkimmäisestä päätöksestä yhteisellä valituksella Helsingin hallinto-oikeuteen.
Vastauksia valtuustoaloitteisiin
Kaupunginhallitus käsitteli vastauksia useampiin valtuustoaloitteisiin, joiden aiheina olivat mm. Tvijälpin luonnonsuojelualueen perustaminen, oppimateriaalien saatavuus sekä kasvot peittävän pukeutumisen kieltäminen Espoon kouluissa.
Vastaukset valtuustoaloitteisiin hyväksyttiin esitysten mukaan.
Villa Rulluddin lopettamispäätös kaupunginhallituksen käsittelyyn
Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan päätökseen Huvilamuseo Villa Rulluddin museotoiminnan lopettamisesta.
Kaupunginhallitus kehottaa Tilapalveluita valmistelemaan konserni- ja tilajaostolle helmikuun 2027 loppuun mennessä katsauksen Villa Rulluddin ostajakartoituksen edistymisestä hakumenettelyn 1. vaiheen (markkinoiden tunnustelu) jälkeen sekä suunnitelman kohteen kehittämisen ja jatkokäytön etenemisvaihtoehdoista. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa Kulttuurin tulosyksikköä / Kaupunginmuseon palvelualuetta valmistelemaan kaupunginhallitukselle helmikuun 2027 loppuun mennessä koosteen Villa Rulluddissa järjestetyn museotoiminnan jatkamisen edellytyksistä ja sen vaihtoehdoista.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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