Aluevaltuusto: VAKEn talous kehittynyt vuonna 2026 ennakoitua vahvemmin

Aluevaltuuston käsittelemän tarkastuslautakunnan väliarvioinnin mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talous on kehittynyt vuonna 2026 ennakoitua vahvemmin, ja vuosina 2023–2024 kertyneet alijäämät saadaan ennusteen mukaan katettua lokakuussa 2026, eikä harkinnanvaraiselle lisäajalle ole tarvetta.

Väliarvioinnissa kerrotaan, että myönteistä kehitystä on tapahtunut muun muassa hyvinvointialueen asiakastyytyväisyydessä, terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsyssä, digitaalisten palvelujen käytössä, valmiussuunnittelussa sekä uudistusohjelman toimeenpanossa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin vielä määrätietoista työtä.

Tarkastuslautakunta korostaa lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden kehittämistä ja aluevaltuuston osallistamista niiden valmisteluun.

Aluevaltuusto käsitteli myös toisen osavuosikatsauksen, joka osoittaa, että palvelujen saatavuus on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Suun terveydenhuollossa ja lastensuojelussa on edelleen haasteita.

Asiakaskokemus on parantunut selvästi, ja NPS-suositteluindeksi nousi 53:een. Vastaava tulos oli vuoden 2025 samalla tarkastelujaksolla 27. NPS (Net Promoter Score) on asiakastyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta kuvaava mittari.

Hyvinvointialue jatkaa palvelujen uudistamista, oman palvelutuotannon vahvistamista, digitaalisten palvelujen kehittämistä sekä kustannusten hallintaa uudistusohjelman mukaisesti.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi päivitetyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteet, jotka linjaavat, miten hyvinvointialue varmistaa toimintansa ja kriittisten palvelujensa jatkuvuuden kaikissa tilanteissa.

Periaatteet kokoavat yhteen turvallisuutta, riskienhallintaa, varautumista ja valmiussuunnittelua koskevat keskeiset toimintatavat sekä määrittelevät niihin liittyvät vastuut. Turvallisuuden hallinta perustuu ennakointiin, tunnistettujen riskien arviointiin, ajantasaiseen tilannekuvaan sekä yhteistyöhön kuntien, viranomaisten ja muiden kumppaneiden kanssa.

"Hyvinvointialueellamme palvelutarpeet kasvavat, väestörakenne muuttuu ja talouden reunaehdot kiristyvät. Meidän on pystyttävä tuottamaan entistä enemmän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä käytettävissä olevilla resursseilla. Ratkaisevaa on, saavatko palvelumme aikaan todellista hyötyä ihmisten elämässä. Siihen on suunnattava sekä päätöksenteko että resurssit", aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo.

Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 2.11.2026 klo 12 alkaen.