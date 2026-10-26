Helsinki tavoittelee parempaa vastinetta verorahoille – hankintoihin lisää vaikuttavuutta ja avoimuutta
27.10.2026 07:36:26 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kaupunki ostaa vuosittain yli 5 miljardilla eurolla tavaroita, palveluja ja rakentamista. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina uudet linjaukset, jotka lisäävät kilpailua ja avoimuutta ja kohdistavat rahan tuloksiin. Vihreiden Suvi Pulkkinen on tyytyväinen linjauksiin, joilla vahvistetaan hankintojen kustannustehokkuutta ja laatua.
”Helsingin hankinnoissa on kyse merkittävästä julkisten varojen käytöstä. Siksi sillä on väliä, miten se tehdään. Halusimme tavoitella parempaa kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Suvi Pulkkinen.
Pulkkisen mukaan kaupunginhallitus sopi linjauksiin merkittävistä lisäyksistä, joiden myötä Helsinki alkaa verrata omien yhtiöidensä hintaa ja laatua markkinoihin. Lisäksi kaupunki lisää hankintoja, joissa maksu sidotaan ainakin osittain saavutettuihin tuloksiin.
”Myös kilpailua lisätään. Kaupunki selvittää sähköisten huutokauppojen ja muiden kilpailua tehostavien menettelyjen käyttöä. HUS:n puolella tällä on saatu jo merkittäviä kustannussäästöjä.”
Linjauksiin lisättiin kaupunginhallituksen käsittelyssä muun muassa seuraavat muutokset Vihreiden esittämänä.
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Maksetaan tuloksista. Lisäämme vaikuttavuusperusteisia hankintoja, joissa maksu sidotaan ainakin osittain saavutettuihin tuloksiin
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Omat yhtiöt samalle viivalle. Kaupungin omilta yhtiöiltä tehtävien hankintojen kustannuksia ja laatua arvioidaan samoin perustein kuin markkinoilta ostettaessa.
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Data pysyy kaupungilla. Kriittisissä tietojärjestelmähankinnoissa suositaan avoimia rajapintoja ja standardeja ja varmistetaan, että kaupunki voi tarvittaessa vaihtaa toimittajaa.
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Lisää kilpailua. Selvitämme sähköisen huutokaupan ja muiden kilpailua tehostavien menettelyjen käyttöä ja hyödynnämme niitä.
“Avoimet rajapinnat ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat avaavat kaupungin markkinoita myös pienemmille ja uusille yrityksille. Se on hyvä uutinen sekä kaupunkilaisille että Helsingin elinvoimalle”, Pulkkinen jatkaa.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastuullisuuden toteutumista seurataan. Mittareita täydennetään niin, että seurataan vastuullisuusvaatimusten tosiasiallista toteutumista, havaittuja poikkeamia ja niiden korjaamista sekä hankinnoilla saavutettuja ympäristöhyötyjä.
Kaupunginkanslia valmistelee vuoden 2027 aikana linjauksille toimeenpano-ohjelman, jossa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikatauluista ja seurannasta.
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Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
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