Helsinki tavoittelee parempaa vastinetta verorahoille – hankintoihin lisää vaikuttavuutta ja avoimuutta

Helsingin kaupunki ostaa vuosittain yli 5 miljardilla eurolla tavaroita, palveluja ja rakentamista. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina uudet linjaukset, jotka lisäävät kilpailua ja avoimuutta ja kohdistavat rahan tuloksiin. Vihreiden Suvi Pulkkinen on tyytyväinen linjauksiin, joilla vahvistetaan hankintojen kustannustehokkuutta ja laatua.