Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan tällä viikolla
27.10.2026 10:00:27 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2026–2027 otetaan käyttöön viikolla 44. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa keskiviikosta 28.10.2026 alkaen. Merkit vaihdetaan koko maassa perjantaihin 30.10.2026 mennessä siten, että pääasiallinen vaihtopäivä on keskiviikko 28.10.2026.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h -tieosuuksia noin 760 km
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h -nopeusrajoitus alenee 80 km:iin/h 1 600 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on noin 540 km. Maanteille jää talviajaksi noin 760 kilometriä 100 km/h -nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 200 km.
Lisäksi tulevalla talvikaudella Pohjois-Pohjanmaan alueella 80 km/h -nopeusrajoitus alenee noin 180 tiekilometrillä 70 km:iin/h -nopeusrajoitukselle ja noin kolmella tiekilometrillä 60 km:iin/h -rajoitukselle.
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen
Tutkimusten mukaan henkilövahinko-onnettomuudet, liikenteen melu, päällysteen kuluminen ja pakokaasupäästöt vähenevät talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.
Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ja 29 % liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015).
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Yhteyshenkilöt
Liikenneturvallisuusvastaava Karri Hakala, p. 050 396 2855
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Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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