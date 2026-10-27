Uusi toimintamalli tukee nikotiinituotteiden käytön lopettamista Keski-Suomessa
27.10.2026 09:22:38 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella on otettu käyttöön nikotiinittomuuden tuen toimintamalli, joka auttaa asukkaita nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa. Se kokoaa yhteen tietoa ja omahoidon työkaluja sekä yhteiset käytännöt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn, riippuvuuden tunnistamiseen sekä käytön lopettamisen tukemiseen.
Nikotiinituotteet, kuten tupakka, sähkösavukkeet ja nikotiinipussit, voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja terveyshaittoja. Aihe on esillä myös ehkäisevän päihdetyön viikolla 2.–8.11.2026, jonka teemana on nuoret ja nikotiini. Teemaviikon ohjelman löydät EHYT ry:n verkkosivulta: Ehkäisevän päihdetyön viikko.
Varhaista tukea ja yksilöllistä ohjausta
Nikotiinittomuuden tuen toimintamallissa ammattilaisia ohjataan ottamaan nikotiinituotteiden käyttö järjestelmällisesti puheeksi kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, tunnistamaan ja arvioimaan riippuvuutta sekä tarjoamaan varhaista tukea lopettamiseen. Ohjaus perustuu asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.
Asukkaat ja asiakkaat saavat toimintamallista omatoimisesti tietoa nikotiinin vaikutuksista ja työkaluja riippuvuuden arviointiin. Lisäksi se ohjaa omahoitoon ja tarvittavien palvelujen pariin.
Yhteistyöllä kohti nikotiinitonta arkea
Nikotiinittomuuden edistäminen on hyvinvointialueen ja sen yhteistyökumppaneiden yhteistä työtä. Toimintamalli tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi ehkäisevän päihdetyön verkostoja sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen työtä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Toimintamalli on osa hyvinvointialueen työtä, jolla edistetään päihteettömyyttä, mielen hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja kaikissa elämänvaiheissa. Tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja, vahvistaa väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä parantaa ehkäisevän työn vaikuttavuutta. Yhteiset arjen käytännöt ja eri toimijoiden yhteistyö tukevat myös Savuton Suomi 2030 -verkoston tavoitetta.
Lue lisää: Nikotiinittomuuden tuen toimintamalli (hyvaks.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina Salomaa, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, hyvinvointi ja kumppanuudet, Keski-Suomen hyvinvointialue, tiina.salomaa(at)hyvaks.fi, p. 050 522 8419
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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