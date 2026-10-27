Uusi toimintamalli tukee nikotiinituotteiden käytön lopettamista Keski-Suomessa

Nikotiinituotteet, kuten tupakka, sähkösavukkeet ja nikotiinipussit, voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja terveyshaittoja. Aihe on esillä myös ehkäisevän päihdetyön viikolla 2.–8.11.2026, jonka teemana on nuoret ja nikotiini. Teemaviikon ohjelman löydät EHYT ry:n verkkosivulta: Ehkäisevän päihdetyön viikko.

Varhaista tukea ja yksilöllistä ohjausta

Nikotiinittomuuden tuen toimintamallissa ammattilaisia ohjataan ottamaan nikotiinituotteiden käyttö järjestelmällisesti puheeksi kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, tunnistamaan ja arvioimaan riippuvuutta sekä tarjoamaan varhaista tukea lopettamiseen. Ohjaus perustuu asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.

Asukkaat ja asiakkaat saavat toimintamallista omatoimisesti tietoa nikotiinin vaikutuksista ja työkaluja riippuvuuden arviointiin. Lisäksi se ohjaa omahoitoon ja tarvittavien palvelujen pariin.

Yhteistyöllä kohti nikotiinitonta arkea

Nikotiinittomuuden edistäminen on hyvinvointialueen ja sen yhteistyökumppaneiden yhteistä työtä. Toimintamalli tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi ehkäisevän päihdetyön verkostoja sekä kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen työtä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimintamalli on osa hyvinvointialueen työtä, jolla edistetään päihteettömyyttä, mielen hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja kaikissa elämänvaiheissa. Tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja, vahvistaa väestön terveyttä ja toimintakykyä sekä parantaa ehkäisevän työn vaikuttavuutta. Yhteiset arjen käytännöt ja eri toimijoiden yhteistyö tukevat myös Savuton Suomi 2030 -verkoston tavoitetta.

Lue lisää: Nikotiinittomuuden tuen toimintamalli (hyvaks.fi)