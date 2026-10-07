Arctic Performance kokoaa turvallisuuden, huoltovarmuuden ja puolustusteknologian asiantuntijat Jyväskylään
27.10.2026 12:47:05 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Uusi valtakunnallinen Arctic Performance -tapahtuma kokoaa 11. marraskuuta 2026 Jyväskylän Paviljonkiin turvallisuuden, huoltovarmuuden, puolustuksen ja teknologian asiantuntijoita keskustelemaan Suomen toimintakyvystä muuttuvassa turvallisuusympäristössä. Tapahtuman puhujina ovat muun muassa Turvallisuuskomitean yleissihteeri Annukka Ylivaara, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Vesa Mäntylä sekä 3. Logistiikkarykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Matti Pakarainen.
Arctic Performance on uusi turvallisuuden, huoltovarmuuden ja puolustusteknologian valtakunnallinen tapahtuma, jonka ohjelmassa tarkastellaan kokonaisturvallisuutta, kriittisen infrastruktuurin toimintakykyä, kyberturvallisuutta, turvallisuusteknologioita sekä alan kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia.
Kolmella ohjelmalavalla kuullaan yli 20 asiantuntijapuheenvuoroa viranomaisilta, tutkimusorganisaatioista, yrityksistä ja puolustussektorilta.
Kokonaisturvallisuus koskee koko yhteiskuntaa
Arctic Performancen keskeinen teema on kokonaisturvallisuus, jonka rakentamiseen osallistuvat yhdessä viranomaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt.
Turvallisuuskomitean yleissihteeri Annukka Ylivaara käsittelee vahvaa kokonaisturvallisuutta kriisinkestävän yhteiskunnan perustana. Ohjelmassa tarkastellaan myös yhteiskunnan kriisinkestävyyttä uusista näkökulmista. Yrittäjä ja sijoittaja Mikko-Pekka Hanski käsittelee kulttuurin merkitystä henkisen resilienssin vahvistamisessa, ja tapahtuma-alan asiantuntija Maria Sahlstedt avaa tapahtumatuotannon osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia yhteiskunnan kriittisten toimintojen tukena.
Paikallisten yhteisöjen roolia konkretisoi Etelä-Savossa rakennettava kokonaisturvallisuuden ketju, jossa kylien, kuntien ja pelastuslaitoksen yhteistyöllä vahvistetaan valmiuksia toimia häiriötilanteissa.
Teknologia rakentaa toimintakykyä myös vaativissa olosuhteissa
Turvallisuuden teknologinen ulottuvuus näkyy vahvasti Arctic Performancen ohjelmassa.
Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Vesa Mäntylä käsittelee ilmasodankäynnin teknologista kehitystä ja tulevaisuuden toimintaympäristöä. Everstiluutnantti Matti Pakarainen puolestaan tarkastelee teollisuuden merkitystä Puolustusvoimien valmiudelle sekä pohjoisen logistiikan kehittämiselle.
Arktisen alueen turvallisuutta ja liikkuvuuden merkitystä käsittelee eversti (evp.), tekniikan tohtori Rainer Peltoniemi.
Lisäksi ohjelmassa perehdytään muun muassa kyberresilienssiin, turvallisiin viestintäverkkoihin, kiinteistöjen digitaaliseen turvallisuuteen, automaatioon sekä kaksoiskäyttöteknologioihin. Ohjelmassa mukana ovat Valtra, Tamlans, WeSecure, Digita, Secapp, Delta Cygni Labs, JYVSECTEC, Makron, Design Lead ja Husqtec.
Tutkimus ja osaaminen osana turvallisuutta
Tapahtuma nostaa esiin myös tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten roolin Suomen turvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa.
Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun professori Heikki Kyröläinen käsittelee sotilaan fyysistä toimintakykyä ja sen mittaamista. Norjan arktisen yliopiston ja Oulun yliopiston professori Tiina Ikäheimo tarkastelee pohjoisen ilmaston muutoksen vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn ja turvallisuuteen.
Jyväskylän yliopiston professori Tuomas Grahn esittelee uuden turvallisuusteknologian koulutusohjelman sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia turvallisuus- ja resilienssihaasteiden ratkaisemisessa.
Turvallisuuden murros avaa yrityksille kasvun mahdollisuuksia
Arctic Performance tarkastelee turvallisuutta myös aluekehityksen ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Keski-Suomessa on kasvavaa osaamista puolustus- ja kaksikäyttöteknologioissa, ja tapahtumassa käsitellään alan tutkimus-, investointi- ja kasvumahdollisuuksia.
Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Tero Rautiainen käsittelee turvallisuuden ja huoltovarmuuden merkitystä maakunnan kehitykselle. Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen puolestaan nostaa esiin toimivien liikenneyhteyksien merkityksen huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle.
Ohjelmassa tarkastellaan myös puolustus- ja turvallisuussektorin tarjoamia uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia. Central Finland Defence Networkin ohjelmapäällikkö Sanna Laakso kertoo puolustusekosysteemien mahdollisuuksista yrityksille, ja Keski-Suomen elinvoimakeskuksen johtava rahoitusasiantuntija Roope Kinnunen esittelee yritysten käytettävissä olevia rahoitus- ja kehittämispalveluja.
Arctic Performancen ohjelma on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä.
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Yhteyshenkilöt
Mikael WänskäKehityspäällikköJyväskylän Messut OyPuh:040 350 0445mikael.wanska@paviljonki.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita tapahtumia. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumia muille tapahtumajärjestäjille - sekä Paviljongissa Jyväskylässä että muualla Suomessa!
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