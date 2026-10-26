Kaisa Garedew: “Perussuomalaisten ansiosta taksin ottaminen ei jatkossa enää ole venäläistä rulettia"
27.10.2026 09:58:29 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Helsingin Sanomien eilisen artikkelin mukaan Helsingissä taksikuskien tekemät seksuaalirikokset ovat lisääntyneet merkittävästi vuonna 2018 voimaan tulleen Bernerin taksiuudistuksen jälkeen. Kun vuonna 2017 taksikuskien epäiltyjä seksuaalirikoksia oli kaksi, vuonna 2023 niitä oli jo 40. Helsingin Sanomien läpikäymistä tapauksista jokaisessa tekijä oli ulkomaalaistaustainen. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew korostaa, että takseilla täytyy pystyä kulkemaan Suomessa ilman, että tulee raiskatuksi ja huijatuksi.
Tänä syksynä ja ensi vuonna asteittain voimaan astuva liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps) uudistus on merkittävä korjaussarja sekä matkustajien turvallisuuden että harmaan talouden kitkemisen näkökulmasta.
- Bernerin taksiuudistuksen jälkeen taksin ottaminen on ollut venäläistä rulettia. Yli sata naista on joutunut joko raiskatuksi tai ahdistelluksi, ja mitään takeita ei ole ollut edes siitä, löytääkö kuski perille, sillä paikallistuntemustakaan ei vaadittu, Kaisa Garedew toteaa.
Garedewin mukaan taksien kilpailun avaaminen romutti suomalaisten luottamuksen taksialaa kohtaan, aiheutti raiskatuille tytöille elinikäiset traumat, muutti Helsingin Rautatientorin taksitolpat aggressiiviseksi kaaokseksi, nosti taksimatkojen hintoja 7—15 prosenttia kunnasta riippuen ja vei suomalaisilta käytännössä mahdollisuuden saada tarvitsemaansa suomenkielistä turvallista taksipalvelua.
Kun poliisi piti huhtikuussa Helsingissä taksien tehovalvontapäivän, 36 tarkastetusta taksista puutteita havaittiin 21 taksissa.
- Jos melkein 60 prosentissa tapauksista ilmeni jokin puute ja joka kolmannessa taksissa oli ongelmia lakisääteisen ajopäiväkirjan pitämisessä, niin ei ole kahta sanaa siitä, tarvitaanko takseihin taksamittarit ja lupiin tiukempi seula, Garedew painottaa.
- Nyt vihdoin nämä karmivat epäkohdat on saatu korjattua perussuomalaisten johdolla: taksamittarit jokaiseen taksiin, tunnistettavat värilliset rekisterikilvet ja luvan saannin esteeksi se, jos on syyllistynyt seksuaalirikoksiin, maksuvälinerikoksiin ja ‑petoksiin sekä henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin. Lisäksi uusille kuskeille säädettiin pakollinen 21 tunnin koulutus ja nykyisille kuljettajille täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen edellytykseksi, Garedew luettelee.
Ranteen taksiuudistus astui pääosiltaan voimaan syyskuun alusta. Taksamittaripakko tulee voimaan 1.2.2026 ja taksien vihreät erikoiskilvet ilmestyvät katukuvaan ensi kesään mennessä.
- Suomalaisten turvallisuus on perussuomalaisille ykkösasia, ja se todella näkyy näissä uudistuksissa, joita olemme tällä hallituskaudella vieneet maaliin.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa GaredewKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:0440780220kaisa.garedew@eduskunta.fi
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