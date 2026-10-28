Kriittiset mineraalit, kiertotalous ja vihreä siirtymä – osallistu mukaan FinnMateria 2026 -tapahtumaan
28.10.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on näkyvästi mukana FinnMateria 2026 -tapahtumassa, jossa keskustellaan materiaalien kestävästä käytöstä, kriittisistä raaka-aineista ja kiertotalouden tulevaisuudesta. Tapahtumassa yliopiston koordinoima Kiertotalouden osaamiskeskittymä tuo esiin ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Myös kansainvälinen seminaari kokoaa yhteen kriittisten mineraalien kierrätyksen ja talteenoton asiantuntijoita.
Pohjoismaiden johtava kaivosteollisuuden ja teollisen kiertotalouden ammattitapahtuma, FinnMateria 2026, järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.-5.11.2026. Tapahtuma kokoaa yhteen yrityksiä, tutkijoita, teknologiatoimittajia ja muita asiantuntijoita keskustelemaan materiaalien kestävästä käytöstä, kriittisistä raaka-aineista sekä teollisen kiertotalouden tulevaisuudesta.
Tapahtuma tarjoaa myös Jyväskylän yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan uusimpaan tutkimukseen, teknologioihin ja yritysyhteistyömahdollisuuksiin sekä verkostoitua materiaalien, kaivosalan ja kiertotalouden toimijoiden kanssa.
Keskiössä kriittisten mineraalien kierrätys ja talteenotto
Messujen yhteydessä yliopisto järjestää kansainvälisen “Frontiers in Recycling and Recovery of Critical Minerals” seminaarin 4.11.2026 klo 10:00-14:30. Seminaari kokoaa yhteen tutkijoita, yritysten edustajia ja muita asiantuntijoita keskustelemaan kriittisten mineraalien kierrätyksen ja talteenoton uusimmista ratkaisuista sekä niiden merkityksestä vihreälle siirtymälle ja Euroopan raaka-aineomavaraisuudelle.
- Aihe on ajankohtainen erityisesti vihreän siirtymän näkökulmasta. Kriittisiä mineraaleja tarvitaan muun muassa akkujen, energiateknologioiden ja muiden puhtaiden teknologioiden valmistuksessa. Seminaarissa tarkastellaan, miten kierrätys ja materiaalien tehokkaampi talteenotto voivat tukea kestävää kehitystä sekä vahvistaa Euroopan raaka-aineomavaraisuutta, kertoo Kiertotalouden osaamiskeskittymän johtaja, analyyttisen kemian ja kiertotalouden professori Ari Väisänen Jyväskylän yliopistolta.
Seminaari tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin tutkimustuloksiin, kuulla näkemyksiä tulevaisuuden materiaaliratkaisuista sekä keskustella tutkijoiden ja yritysten edustajien kanssa alan kehityssuunnista.
Tutustu JYU:n kiertotalouden tutkimukseen ja yhteistyömahdollisuuksiin
Jyväskylän yliopiston koordinoima Kiertotalouden osaamiskeskittymä (CECE) on vahvasti mukana tapahtumassa omalla messuosastollaan tuoden esille yliopiston tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka liittyy kiertotalouden ratkaisuihin, materiaalien kierrätykseen sekä kriittisten raaka-aineiden kestävään hyödyntämiseen.
- Osastolla on mahdollisuus tutustua ajankohtaisiin hankkeisiin, keskustella tutkijoiden kanssa sekä kuulla lisää yhteistyömahdollisuuksista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä, selventää Väisänen.
Tiedettä, yritysyhteistyötä ja uusia avauksia
Vuoden 2026 FinnMateria laajenee kattamaan epäorgaanisten materiaalien koko elinkaaren kaivostoiminnasta jalostuksen kautta kierrätykseen. Tapahtuma tarjoaa katsauksen alan uusimpiin teknologioihin, tutkimusavauksiin ja käytännön ratkaisuihin sekä toimii tärkeänä kohtaamispaikkana tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä.
- Tapahtuma tarjoaa myös opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja uramahdollisuuksiin sekä henkilöstölle tilaisuuden seurata ajankohtaista kehitystä ja luoda uusia yhteistyöverkostoja, kertoo Väisänen.
Sisäänpääsy tapahtumaan on veloitukseton rekisteröitymällä ennakkoon tai tapahtumapaikalla. Messuille ja seminaariin voi rekisteröityä CECE:n kutsukoodilla YTBKOG.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Ari Väisänen, ari.o.vaisanen@jyu.fi, +358408053719
Tutkimuskoordinaattori Riikka Turkki, riikka.e.turkki@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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