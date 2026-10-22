Presidentti Stubb ja pääministeri Støre kävivät puhelinkeskustelun presidentti Putinin kanssa
27.10.2026 11:44:50 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan prTasavallan presidentin kanslia
Tiedote 66/2026
27.10.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kävivät tiistaina 27. lokakuuta 2026 puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putin kanssa. Puhelu oli jatkoa Oslossa 20. lokakuuta pidetylle tapaamiselle. Puhelun valmistelussa konsultoitiin Ukrainaa.
Presidentti Stubb ja pääministeri Støre tekivät aloitteen puhelusta keskustellakseen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä diplomaattisista pyrkimyksistä sodan päättämiseksi ja rauhan ja vakauden edistämiseksi Euroopassa.
Suomi ja Norja ovat Venäjän rajanaapureita ja molemmat maat ovat Ukrainan vankkumattomia tukijoita. Puhelun tavoitteena oli välittää Ukrainan viestejä tulevista rauhanneuvotteluista Abu Dhabissa suoraan presidentti Putinille.
Presidentti Stubb ja pääministeri Støre osallistuivat puheluun maidensa johtajina eivätkä he toimineet Euroopan edustajina.
Suomi ja Norja ovat aina edistäneet rauhaa ja turvallisuutta alueillaan. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre korostivat puhelussa, että molemmat maat toimivat vakaasti ja ennustettavasti Itämerellä ja pohjoisilla alueilla.
Presidentti ja pääministeri korostivat, että Suomi ja Norja jatkavat pitkäaikaista tukeaan Ukrainalle. Stubb ja Støre painottivat, että sodan on päätyttävä ja neuvotteluita on jatkettava.
”Keskustelu oli suora ja asiallinen. Olemme Venäjän naapurimaita. Se, miten sota päättyy, vaikuttaa Suomen ja Norjan sekä laajemmin koko Euroopan turvallisuuteen. Sodan päättäminen vaatii suoria keskusteluja”, Presidentti Stubb sanoi.
”Sota aiheuttaa valtavia inhimillisiä kärsimyksiä ja kustannuksia. Sota jättää jäljet useisiin sukupolviin. Korostimme puhelussa de-eskalaation tärkeyttä”, pääministeri Store sanoi.
Presidentti Stubb ja pääministeri Støre soittivat puhelun Helsingistä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb besöker Brygge22.10.2026 10:58:03 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 65/2026 22.10.2026 Republikens president Alexander Stubb besöker Brygge, Belgien, måndagen den 26 oktober 2026. President Stubb deltar i invigningsceremonin för det akademiska läsåret vid College of Europe, där han håller huvudanförandet. I sitt tal kommer han att behandla Europas framtid. Under besöket träffar presidenten också högskolans ledning och studerande. College of Europe grundades 1949 och erbjuder masterutbildning inom Europastudier med inriktning på ekonomi, juridik och statsvetenskap.
Presidentti Stubb vierailee Bruggessa22.10.2026 10:58:03 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 65/2026 22.10.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Bruggessa, Belgiassa, maanantaina 26. lokakuuta 2026. Presidentti Stubb osallistuu College of Europe -korkeakoulun lukuvuoden avajaisjuhlaan, jossa hän toimii pääpuhujana. Puheessaan hän käsittelee Euroopan tulevaisuutta. Vierailunsa aikana presidentti tapaa myös korkeakoulun johtoa ja opiskelijoita. Vuonna 1949 perustettu College of Europe tarjoaa perustutkinnon jälkeisiä akateemisia Eurooppa-opintoja talous-, oikeus- ja valtiotieteessä.
President Stubb to visit Bruges22.10.2026 10:58:03 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 65/2026 22 October 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will visit Bruges, Belgium, on Monday 26 October 2026. President Stubb will take part in the opening ceremony of the academic year at the College of Europe, where he will deliver the keynote address. In his speech, he will discuss the future of Europe. During his visit, the President will also meet with the College's leadership and students. Founded in 1949, the College of Europe is a postgraduate institute specialising in European studies, with programmes in economics, law and political science.
President Stubb på arbetsbesök till Oslo20.10.2026 08:07:38 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 64/2026 20.10.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett arbetsbesök i Oslo tisdagen den 20 oktober 2026. Under sitt besök träffar president Stubb Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Samtalen mellan presidenterna och statsministern kommer att behandla Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och det allmänna säkerhetsläget i Europa.
Presidentti Stubb työvierailulle Osloon20.10.2026 08:07:38 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 64/2026 20.10.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Osloon tiistaina 20. lokakuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa vierailullaan Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin. Presidentit ja pääministeri keskustelevat Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa ja Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme