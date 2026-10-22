Presidentti Stubb ja pääministeri Støre kävivät puhelinkeskustelun presidentti Putinin kanssa

Tasavallan prTasavallan presidentin kanslia

Tiedote 66/2026

27.10.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kävivät tiistaina 27. lokakuuta 2026 puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putin kanssa. Puhelu oli jatkoa Oslossa 20. lokakuuta pidetylle tapaamiselle. Puhelun valmistelussa konsultoitiin Ukrainaa.

Presidentti Stubb ja pääministeri Støre tekivät aloitteen puhelusta keskustellakseen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä diplomaattisista pyrkimyksistä sodan päättämiseksi ja rauhan ja vakauden edistämiseksi Euroopassa.

Suomi ja Norja ovat Venäjän rajanaapureita ja molemmat maat ovat Ukrainan vankkumattomia tukijoita. Puhelun tavoitteena oli välittää Ukrainan viestejä tulevista rauhanneuvotteluista Abu Dhabissa suoraan presidentti Putinille.

Presidentti Stubb ja pääministeri Støre osallistuivat puheluun maidensa johtajina eivätkä he toimineet Euroopan edustajina.

Suomi ja Norja ovat aina edistäneet rauhaa ja turvallisuutta alueillaan. Presidentti Stubb ja pääministeri Støre korostivat puhelussa, että molemmat maat toimivat vakaasti ja ennustettavasti Itämerellä ja pohjoisilla alueilla.

Presidentti ja pääministeri korostivat, että Suomi ja Norja jatkavat pitkäaikaista tukeaan Ukrainalle. Stubb ja Støre painottivat, että sodan on päätyttävä ja neuvotteluita on jatkettava.

”Keskustelu oli suora ja asiallinen. Olemme Venäjän naapurimaita. Se, miten sota päättyy, vaikuttaa Suomen ja Norjan sekä laajemmin koko Euroopan turvallisuuteen. Sodan päättäminen vaatii suoria keskusteluja”, Presidentti Stubb sanoi.

”Sota aiheuttaa valtavia inhimillisiä kärsimyksiä ja kustannuksia. Sota jättää jäljet useisiin sukupolviin. Korostimme puhelussa de-eskalaation tärkeyttä”, pääministeri Store sanoi.

Presidentti Stubb ja pääministeri Støre soittivat puhelun Helsingistä.