Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan 29.–30.10. välisenä yönä huoltotyön ajaksi
27.10.2026 12:20:14 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan yhden yön ajaksi liikenteeltä. Tunnelissa tehdään torstain ja perjantain välisenä yönä 29.–30.10. klo 21–06 huolto- ja korjaustöitä. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi. Liikenne ohjataan läheiselle kiertoreitille.
Tunnelin varareitti käyttää Naantalin kaupungin katuverkkoa reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on noin 1,4 kilometriä ja vaikutus matka-aikaan on noin kolme minuuttia.
Tunnelin rakenteiden ja teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään pesemällä tunneli vuosittain. Tulevan liikennekatkon aikana tehdään myös tunnelin määräaikaistarkastuksessa havaittujen, vähäisten puutteiden ja vaurioiden korjaustöitä.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821
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