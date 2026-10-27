Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan 29.–30.10. välisenä yönä huoltotyön ajaksi

Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan yhden yön ajaksi liikenteeltä. Tunnelissa tehdään torstain ja perjantain välisenä yönä 29.–30.10. klo 21–06 huolto- ja korjaustöitä. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi. Liikenne ohjataan läheiselle kiertoreitille.