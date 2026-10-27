Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan 29.–30.10. välisenä yönä huoltotyön ajaksi

27.10.2026 12:20:14 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan yhden yön ajaksi liikenteeltä. Tunnelissa tehdään torstain ja perjantain välisenä yönä 29.–30.10. klo 21–06 huolto- ja korjaustöitä. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi. Liikenne ohjataan läheiselle kiertoreitille.

Tyhjä, valaistu tunneli sisältä.
Kuparivuoren tunneli vuoden 2024 syyshuollon jälkeen.

Tunnelin varareitti käyttää Naantalin kaupungin katuverkkoa reitillä Satamatie – Uolevi Raaden katu – Kuparivuorentie. Varareitin pituus on noin 1,4 kilometriä ja vaikutus matka-aikaan on noin kolme minuuttia.

Tunnelin rakenteiden ja teknisten järjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä huoltotöillä. Liikenteelle ja tunnelin teknisille laitteille pölystä koituvaa haittaa vähennetään pesemällä tunneli vuosittain. Tulevan liikennekatkon aikana tehdään myös tunnelin määräaikaistarkastuksessa havaittujen, vähäisten puutteiden ja vaurioiden korjaustöitä.

Lisätietoja:

Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821

Avainsanat

naantalikuparivuoren tunnelitunnelitunnelin sulku

Kuvat

Varareitti kuvattuna kartalla. Reitti idästä länteen on Satamatie - Uolevi Raaden katu - Kuparivuorentie. Suora yhteys tunnelin läpi on pituudeltaan noin 600 metriä ja varareitti noin 1,4 kilometriä.
Varareitti kuvattuna kartalla. Reitti idästä länteen on Satamatie - Uolevi Raaden katu - Kuparivuorentie. Suora yhteys tunnelin läpi on pituudeltaan noin 600 metriä ja varareitti noin 1,4 kilometriä.
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Pimeä syysilta, huoltoauto ajaa tunneliin.
Kuparivuoren tunneli kuvattuna itäiseltä suuaukolta vuoden 2024 syyshuollon alkaessa.
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Tyhjä, valaistu tunneli sisältä.
Kuparivuoren tunneli vuoden 2024 syyshuollon jälkeen.
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