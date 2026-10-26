Tasepalvelun hinnoittelu joulukuussa 2026 ja hinnoittelu 1.1.2027 alkaen
27.10.2026 10:03:48 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Tasepalvelun tuotannon ja kulutuksen volyymimaksua muutetaan joulukuulle 2026 ja 1.1.2027 alkaen. Maksujen muutokset perustuvat voimajärjestelmän reservikustannusten ja tasesähkökaupan ennusteiseen loppuvuodelle 2026 ja vuodelle 2027.
Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on joulukuussa 2026 0,2 euroa megawattitunnilta ja vuoden 2027 alusta alkaen 0,64 euroa megawattitunnilta. Maksujen muutokset perustuvat voimajärjestelmän reservikustannusten ja tasesähkökaupan ennusteisiin.
Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.
Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.
Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.
Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä reservien hankintatarve vaikuttavat tasepalvelun kustannuksiin. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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