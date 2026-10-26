Fingrid Oyj

Tasepalvelun hinnoittelu joulukuussa 2026 ja hinnoittelu 1.1.2027 alkaen

27.10.2026 10:03:48 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

Tasepalvelun tuotannon ja kulutuksen volyymimaksua muutetaan joulukuulle 2026 ja 1.1.2027 alkaen. Maksujen muutokset perustuvat voimajärjestelmän reservikustannusten ja tasesähkökaupan ennusteiseen loppuvuodelle 2026 ja vuodelle 2027.

Tasevastaavilta perittävä tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu on joulukuussa 2026 0,2 euroa megawattitunnilta ja vuoden 2027 alusta alkaen 0,64 euroa megawattitunnilta. Maksujen muutokset perustuvat voimajärjestelmän reservikustannusten ja tasesähkökaupan ennusteisiin.

Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Fingridin vastuulla on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon hallinta Suomessa. Tämä vastuu hoidetaan tasepalvelulla. Tasepalvelumaksuilla katetaan valtakunnan tasepalvelun ja tasesähkökaupan toteuttaminen, tasepalveluun liittyvien järjestelmien ja prosessien kehitys sekä voimajärjestelmän reserveistä aiheutuvia kustannuksia. Tasesähkön ostosta ja myynnistä tasepoikkeamien hallintaan maksetaan energiaperusteisesti.

Voimajärjestelmän reserveillä ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja sähkön laatu tavoitetasolla. Fingrid käyttää sähköjärjestelmän tasapainotukseen näitä reservejä, joita hankitaan eri reservimarkkinapaikoilta niin Suomesta kuin Pohjoismaista.

Sähköjärjestelmän nopea kehitys, reservikapasiteetin hinnan vaihtelut sekä reservien hankintatarve vaikuttavat tasepalvelun kustannuksiin. Fingrid kehittää reservimarkkinoita tavoitteenaan tarjonnan kasvu kaikilla reservimarkkinoilla ja markkinaehtoinen järjestelmän tasapainotus joka tilanteessa.

Lisätietoja:

Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj

Järvilinja 2 otettiin käyttöön - vahvempi kantaverkko tukee Itä-Suomen investointeja26.10.2026 08:32:42 EET | Tiedote

Fingridin 400 + 110 kilovoltin Järvilinja 2 -voimajohtoyhteys otettiin onnistuneesti käyttöön lokakuussa. Hankekokonaisuus vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä ja parantaa edellytyksiä liittää uutta sähköntuotantoa ja teollisia investointeja kantaverkkoon Itä-Suomessa. Valmistuminen on merkittävä askel Fingridin investointiohjelman toteutuksessa.

Liittymissopimushakemusten käsittely ruuhkautunut23.10.2026 08:28:09 EEST | Tiedote

Uusia sähköverkkoliityntöjä koskevia liittymissopimushakemuksia on lähetetty Fingridiin viime viikkoina kiihtyvällä tahdilla, kun liitynnät pyritään varmistamaan nykyisen lainsäädännön puitteissa. Hakemusten suuren määrän vuoksi niiden käsittelyajat ovat pidentyneet eikä kaikkia hakemuksia ehditä käsittelemään enää tämän vuoden aikana. Fingrid toivoo lainvalmisteluun ripeyttä ja uutta menettelyä käyttöön mahdollisimman pian.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye