Pirkanmaan hyvinvointialue

Tietosuojapoikkeama Tays Silmäkeskuksen potilaskirjeissä

27.10.2026 12:13:05 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueella on tapahtunut tietosuojapoikkeama, jonka takia Tays Silmäkeskuksenpotilaat ovat saaneet kirjeitä, joissa on toisten potilaiden tietoja. Tämänhetkisen tiedon mukaan virheellisiä kirjeitä on lähtenyt alle viidelle potilaalle ja niissä on ollut yhteensä enintään 50 potilaan tietoja.

Niihin potilaisiin, joita asia koskee, ollaan suoraan yhteydessä joko puhelimitse tai kirjeitse. Poikkeaman taustalla ovat muutokset poliklinikkakutsujen ja hoitopalautteiden lähettämistavassa ja -järjestelmässä. Poikkeama koskee vain pientä osaa Tays Silmäkeskuksen potilasryhmistä. Potilaskirjeiden lähettäminen näille potilasryhmille on keskeytetty, kunnes taustalla oleva virhetilanne on korjattu.

Tapahtuneesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon 23.10.2026. Pirkanmaan hyvinvointialue pahoittelee tapahtunutta.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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