Aluehallitus linjasi hallitusohjelmatavoitteet
27.10.2026 14:13:22 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 27.10. hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2027–2031.
"Linjasimme tänään neljä hallitusohjelmatavoitetta. Ensimmäiseksi asukkaiden tulee voida luottaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin, joka on toiminnan perusedellytys. Toisena näemme vaativan erikoissairaanhoidon keskittämisen vahvistavan perus- ja lähipalveluita. Lisäksi tarveperusteisen rahoitusmallin tulee seurata väestöä ja palvelutarvetta sekä valtion ohjauksen painopistettä tulisi siirtää tuloksiin ja vaikuttavuuteen," aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä kertoo.
Uudenmaan malli on osoittanut toimivuutensa ja kustannustehokkuutensa – HUS kykenee ylläpitämään vaativaa lääketieteellistä osaamista, tutkimusta ja opetusta tavalla, johon yksittäinen alue ei pystyisi. Tavoitteissa esitetään, että seuraavalla hallituskaudella tulisi arvioida valtakunnallisesti mahdollisuudet keskittää vaativaa erikoissairaanhoitoa nykyistä enemmän. Kun kaikkea ei ylläpidetä kaikkialla, alueet voivat keskittyä asukkaita lähellä oleviin perus- ja lähipalveluihin.
Tarveperusteinen rahoitus nähdään lähtökohtaisesti oikeudenmukaisena periaatteena, mutta mallia tulee tarkistaa. Rahoituksen tulisi kannustaa palveluiden uudistamiseen ja seurata pitkällä aikavälillä todellista palvelutarvetta, väestörakennetta ja väestön muutoksia.
Tavoitteissa korostetaan myös hyvinvointialueiden omaa vastuuta. Valtion ohjauksen painopistettä tulisi siirtää normeista tavoitteisiin, tuloksiin ja vaikuttavuuteen, jotta alueet voivat kehittää palveluja alueensa tarpeiden mukaisesti ja vastata samalla valintojensa toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista.
VAKE lisää omistustaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ssä
Aluehallitus päätti ostaa 890 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osaketta. Kaupan jälkeen VAKEn omistus yhtiöstä nousee 10 prosenttiin. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 568 710 euroa.
Aluehallitus hyväksyi samalla uuden osakassopimuksen. Sen tavoitteena on varmistaa, että omistajat voivat jatkossakin hankkia Seuresta palveluja vaivattomasti.
Toimitilaratkaisuilla turvataan palvelujen jatkuvuutta Keravalla ja Peijaksessa
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2027 alusta voimaan tulevat uudet vuokrasopimukset Sampolan palvelukeskuksesta, Keravan terveysasemasta ja palvelukeskus Hopeahovista. Sopimuksilla turvataan palveluiden jatkuminen nykyisissä tiloissa.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi Peijaksen sairaalan akuuttihoidon vuodeosastojen vuokrasopimuksen HUS-yhtymän kanssa. Vuokraus jatkuu vuoden 2027 alusta tilojen omistuksen siirtyessä HUS-yhtymälle.
Talousarvioesityksen käsittely jatkuu
Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan esityksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta. Noin 77,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvioesitys mahdollistaa kohdennettuja panostuksia ja investointeja. Lisäpanostuksia suunnataan erityisesti palveluiden saatavuuden, jatkuvuuden ja kustannusvaikutusten parantamiseen.
Talousarvion käsittely jatkuu aluehallituksessa 1. joulukuuta ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion 8. joulukuuta.
Kokouksessa käsiteltiin myös valtuustoaloitteita
Aluehallitus käsitteli lisäksi useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Aloitteet koskivat muun muassa mammografiaseulontojen laajentamista, tekoälyn hyödyntämistä ja työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumista.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 3.11.2026 klo 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Mediapuhelin arkisin klo. 9–15ViestintäPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fiwww.vakehyva.fi/medialle
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aluevaltuusto: VAKEn talous kehittynyt vuonna 2026 ennakoitua vahvemmin26.10.2026 20:30:19 EET | Päätös
Kokouksessaan 26.10.2026 aluevaltuusto sai tiedoksi tarkastuslautakunnan väliarvioinnin. Lisäksi aluevaltuusto käsitteli toisen osavuosikatsauksen sekä päivitetyt turvallisuuden ja varautumisen periaatteet.
Inbjudan till medierna: VAKEs välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde måndagen den 26.10.2026 kl. 1823.10.2026 13:08:21 EEST | Pressmeddelande
Bästa representant för media, du är varmt välkommen att följa Vanda och Kervo välfärdsområdets fullmäktiges sammanträde måndagen den 26 oktober 2026 kl. 18 i fullmäktigesalen i Vanda stadshus (Stationsvägen 7, Dickursby, Vanda).
Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 26.10.2026 klo 1823.10.2026 13:08:21 EEST | Tiedote
Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 26.10.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).
Budgetförslag: Banbrytande förbättringar i servicen och tilläggsrekryteringar till centrala tjänster21.10.2026 15:30:00 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområde (VAKE) har idag offentliggjort välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för år 2027 samt ekonomiplanen för åren 2027–2029. Tack vare det strikta reformprogrammet kan VAKE täcka sina ackumulerade underskott under det innevarande året, vilket möjliggör banbrytande förbättringar i kundernas tjänster under de kommande åren. Som ett kontinuerligt växande område har VAKE nu också möjlighet att göra välavvägda tilläggsrekryteringar. Budgeten visar ett överskott på 77,2 miljoner euro.
Talousarvioesitys: Palveluihin mittavia läpimurtoparannuksia ja lisärekrytointeja keskeisiin palveluihin21.10.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) on tänään julkistanut hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027–2029. Tiukan uudistusohjelman ansiosta VAKE pystyy kattamaan kertyneet alijäämät kuluvana vuotena, mikä mahdollistaa lähivuosina mittavat läpimurtoparannukset asiakkaiden palveluihin. Jatkuvasti kasvavana alueena VAKE pystyy nyt myös hallittuihin lisärekrytointeihin. Talousarvio on 77,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme