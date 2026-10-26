Aluehallitus linjasi hallitusohjelmatavoitteet

"Linjasimme tänään neljä hallitusohjelmatavoitetta. Ensimmäiseksi asukkaiden tulee voida luottaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin, joka on toiminnan perusedellytys. Toisena näemme vaativan erikoissairaanhoidon keskittämisen vahvistavan perus- ja lähipalveluita. Lisäksi tarveperusteisen rahoitusmallin tulee seurata väestöä ja palvelutarvetta sekä valtion ohjauksen painopistettä tulisi siirtää tuloksiin ja vaikuttavuuteen," aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä kertoo.

Uudenmaan malli on osoittanut toimivuutensa ja kustannustehokkuutensa – HUS kykenee ylläpitämään vaativaa lääketieteellistä osaamista, tutkimusta ja opetusta tavalla, johon yksittäinen alue ei pystyisi. Tavoitteissa esitetään, että seuraavalla hallituskaudella tulisi arvioida valtakunnallisesti mahdollisuudet keskittää vaativaa erikoissairaanhoitoa nykyistä enemmän. Kun kaikkea ei ylläpidetä kaikkialla, alueet voivat keskittyä asukkaita lähellä oleviin perus- ja lähipalveluihin.

Tarveperusteinen rahoitus nähdään lähtökohtaisesti oikeudenmukaisena periaatteena, mutta mallia tulee tarkistaa. Rahoituksen tulisi kannustaa palveluiden uudistamiseen ja seurata pitkällä aikavälillä todellista palvelutarvetta, väestörakennetta ja väestön muutoksia.

Tavoitteissa korostetaan myös hyvinvointialueiden omaa vastuuta. Valtion ohjauksen painopistettä tulisi siirtää normeista tavoitteisiin, tuloksiin ja vaikuttavuuteen, jotta alueet voivat kehittää palveluja alueensa tarpeiden mukaisesti ja vastata samalla valintojensa toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista.

VAKE lisää omistustaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ssä

Aluehallitus päätti ostaa 890 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osaketta. Kaupan jälkeen VAKEn omistus yhtiöstä nousee 10 prosenttiin. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 568 710 euroa.

Aluehallitus hyväksyi samalla uuden osakassopimuksen. Sen tavoitteena on varmistaa, että omistajat voivat jatkossakin hankkia Seuresta palveluja vaivattomasti.

Toimitilaratkaisuilla turvataan palvelujen jatkuvuutta Keravalla ja Peijaksessa

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2027 alusta voimaan tulevat uudet vuokrasopimukset Sampolan palvelukeskuksesta, Keravan terveysasemasta ja palvelukeskus Hopeahovista. Sopimuksilla turvataan palveluiden jatkuminen nykyisissä tiloissa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Peijaksen sairaalan akuuttihoidon vuodeosastojen vuokrasopimuksen HUS-yhtymän kanssa. Vuokraus jatkuu vuoden 2027 alusta tilojen omistuksen siirtyessä HUS-yhtymälle.

Talousarvioesityksen käsittely jatkuu

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan esityksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarviosta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmasta. Noin 77,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen talousarvioesitys mahdollistaa kohdennettuja panostuksia ja investointeja. Lisäpanostuksia suunnataan erityisesti palveluiden saatavuuden, jatkuvuuden ja kustannusvaikutusten parantamiseen.

Talousarvion käsittely jatkuu aluehallituksessa 1. joulukuuta ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion 8. joulukuuta.

Kokouksessa käsiteltiin myös valtuustoaloitteita

Aluehallitus käsitteli lisäksi useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Aloitteet koskivat muun muassa mammografiaseulontojen laajentamista, tekoälyn hyödyntämistä ja työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumista.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 3.11.2026 klo 12 alkaen.