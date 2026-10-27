Turun yliopisto

Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu vakiinnuttavat ja vahvistavat yhteistyötään

27.10.2026 13:01:35 EET | Turun yliopisto | Tiedote

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Tavoitteena on edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa, TKI-toiminnassa ja infrastruktuureissa ja näin vaikuttaa Satakunnan elinvoimaan.

Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta ovat allekirjoittaneet korkeakoulujen välisen kumppanuussopimuksen.

Turun yliopisto tavoittelee yhteistyöllä erityisesti uusia toimintamuotoja, joilla yhdessä SAMKin kanssa edistetään Satakunnan elinvoimaa.

– Turun yliopistolla on Satakunnassa monipuolista ja pitkäjänteistä toimintaa, ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on tiivistynyt viime vuosina. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii aiemmin tänä vuonna toimintansa aloittanut Pori Space Lab. Kumppanuus Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tiivistää edelleen jo ennestään hyvää yhteistyötämme SAMKin kanssa, sanoo Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen.

Turun yliopisto koordinoi Porin yliopistokeskusta, jossa Turun yliopiston tiedekunnista on tutkimus- ja koulutustoimintaa kauppakorkeakoululla, humanistisella tiedekunnalla ja matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla. Myös lääketieteellisellä tiedekunnalla ja yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on toimintaa alueella.

Pori Space Lab on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen alusta avaruusteknologiayhteistyölle. Yhteistyön tavoitteena on pienoissatelliittiohjelma, jossa yhdistyvät tutkimus ja koulutus sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa. 

– On hienoa, että sopimuksen kautta vahvistamme yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Uskon, että pystymme yhdessä edistämään Satakunnan alueen elinvoimaa ja tuottamaan alueelle uutta osaamista, sanoo SAMKin rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta. 

Avainsanat

turun yliopistosatakunnan ammattikorkeakoulu

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