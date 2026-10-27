Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu vakiinnuttavat ja vahvistavat yhteistyötään
27.10.2026 13:01:35 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Tavoitteena on edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa, TKI-toiminnassa ja infrastruktuureissa ja näin vaikuttaa Satakunnan elinvoimaan.
Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta ovat allekirjoittaneet korkeakoulujen välisen kumppanuussopimuksen.
Turun yliopisto tavoittelee yhteistyöllä erityisesti uusia toimintamuotoja, joilla yhdessä SAMKin kanssa edistetään Satakunnan elinvoimaa.
– Turun yliopistolla on Satakunnassa monipuolista ja pitkäjänteistä toimintaa, ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on tiivistynyt viime vuosina. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii aiemmin tänä vuonna toimintansa aloittanut Pori Space Lab. Kumppanuus Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa tiivistää edelleen jo ennestään hyvää yhteistyötämme SAMKin kanssa, sanoo Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen.
Turun yliopisto koordinoi Porin yliopistokeskusta, jossa Turun yliopiston tiedekunnista on tutkimus- ja koulutustoimintaa kauppakorkeakoululla, humanistisella tiedekunnalla ja matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla. Myös lääketieteellisellä tiedekunnalla ja yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on toimintaa alueella.
Pori Space Lab on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen alusta avaruusteknologiayhteistyölle. Yhteistyön tavoitteena on pienoissatelliittiohjelma, jossa yhdistyvät tutkimus ja koulutus sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
– On hienoa, että sopimuksen kautta vahvistamme yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Uskon, että pystymme yhdessä edistämään Satakunnan alueen elinvoimaa ja tuottamaan alueelle uutta osaamista, sanoo SAMKin rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Multisiltarehtori, toimitusjohtajaSatakunnan ammattikorkeakouluPuh:044 710 3410jari.multisilta@samk.fiwww.samk.fi/henkilo/jari-multisilta/
Marjo KaartinenrehtoriTurun yliopistoPuh:040 523 4722mkaartin@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/marjo-kaartinen
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Sosiaalityöllä mahdollista tukea rahavaikeuksissa olevien lapsiperheiden taloudenhallintaa27.10.2026 10:12:36 EET | Tiedote
Talousvaikeuksissa elävien lapsiperheiden tueksi kehitetään ensimmäistä näyttöön perustuvaa sosiaalityön toimintamallia Suomessa. Pilottitutkimuksen tulokset osoittavat, että taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen osana sosiaalityötä on sekä mahdollista että asiakkaiden mielestä hyödyllistä.
Väitös: Epävarmuuden lähde vaikuttaa siihen, miten osakemarkkinat reagoivat26.10.2026 14:47:23 EET | Tiedote
Md Khaled Hossain Rafin väitöstutkimus osoittaa, että kaikki epävarmuus ei näy osakemarkkinoilla samalla tavalla. Ennakoidut geopoliittiset uhat voivat vaikuttaa osaketuottoihin voimakkaammin kuin jo toteutuneet geopoliittiset tapahtumat. Myös yrityksen koko, markkinatilanne ja kestävyysraportoinnin sääntely-ympäristö vaikuttavat siihen, miten markkinat reagoivat epävarmuuteen.
Tutkimushanke haastaa käsityksemme kestävyydestä ajassa, jossa turvallisuuskaan ei ole itsestäänselvyys23.10.2026 14:19:44 EEST | Tiedote
Nykyiset kestävyyden tavoitteet ovat pitkälti muotoutuneet aikana, jolloin rauhaa ja yhteiskuntien perustavanlaatuista turvallisuutta voitiin etenkin Euroopassa pitää verrattain vakaina lähtökohtina. Geopoliittinen toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut. Suurvaltakilpailu, sodat ja hybridiuhat ovat tuoneet yritysten ja yhteiskuntien arkeen turvallisuuskysymyksiä, joiden ajateltiin pitkään kuuluvan menneeseen maailmaan.
KUTSU: Aasian tutkimus juhlii merkkivuosia Turun yliopistossa – kansainvälinen konferenssi 29.10.22.10.2026 13:25:38 EEST | Tiedote
Turun yliopistossa juhlistetaan 29.–30. lokakuuta 2026 kahta Aasian tutkimuksen ja opetuksen merkkipaalua: Yliopistojen Aasia-verkoston 30-vuotista taivalta ja Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlaa. Juhlaohjelmaan kuuluu kaikille avoin kansainvälinen East Asia Now! -konferenssi 29. lokakuuta.
Väitös: Työikäiset rintasyöpään sairastuneet naiset tarvitsevat tukea terveyteensä liittyvien voimavarojen tunnistamiseen21.10.2026 15:00:08 EEST | Tiedote
TtM Marika Skyttä tutki väitöskirjassaan työikäisten rintasyöpään sairastuneiden naisten terveyteen liittyviä henkilökohtaisia voimavaratekijöitä ja selvitti niiden yhteyttä elämänlaatuun. Tutkimus tuotti itsearviointimittarin, jolla voimavaroja voi arvioida syöpähoitojen aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme