Neljä EU:n kriittisten raaka-aineiden strategista hanketta lavalla Kokkola Material Weekissä

Eurooppa on riippuvainen kriittisistä raaka-aineista, kuten litiumista, koboltista ja alumiinista, joita tarvitaan enenevästi muun muassa sähköautojen akkuihin, uusiutuvan energian teknologioihin ja puolustusvälineisiin. Suuri osa näistä raaka-aineista tulee tällä hetkellä EU:n ulkopuolelta. EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen (CRMA) tavoitteena on vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuutta ja eurooppalaisia arvoketjuja.

Komissio on myöntänyt strategisen hankkeen aseman kahdessa erässä yhteensä 106 hankkeelle EU:ssa ja sen ulkopuolella. Suomeen asema on myönnetty 11 hankkeelle, joista viisi toimii Kokkolan seudulla. Kokkolan seudun CRMA-hankkeet edustavat yhteensä useiden miljardien eurojen investointikokonaisuutta ja vahvistavat Kokkolan asemaa eurooppalaisten kriittisten raaka-aineiden arvoketjussa.

Näistä neljän CRMA-hankkeen edustajat nousevat lavalle 9.–13.11.2026 järjestettävässä Kokkola Material Weekissä.

EU:n strategiset hankkeet Kokkolan seudulla ja Kokkola Material Weekissä:

• Arctial — suunnittelee alumiinitehdasta, joka olisi toteutuessaan Manner-Euroopan ensimmäinen primäärialumiinin tuotantolaitos 30 vuoteen. Grand Seminar 10.11: Pekka Vauramo, hallituksen puheenjohtaja

• Umicore Finland Oy - Suurin Kiinan ulkopuolella oleva koboltinjalostamo sekä merkittävä eurooppalainen katodiprekursorien valmistaja, jolla on Kokkolassa myös globaalia toimintaa palveleva tuotekehityskeskus. Grand Seminar 10.11: Janne Marjelund, RDI Sr. Director

• Hycamite TCD Technologies — kehittää teknologiaa vähähiilisen vedyn ja grafiitin tuottamiseksi. GeoKokkola 11.11: Sara Meščeriakovė, Carbon Research Lead

• Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke — Euroopan edistynein integroitu litiumhanke kaivoksesta litiumin jalostukseen.

• Jervois Finland — jalostaa kobolttia akkuteollisuuden tarpeisiin. ReKokkola 12.11: Jaakko Palola, R&D and Technology Manager

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Kokkola Material Week lyhyesti

Kokkola Material Week on vuosittainen materiaaliteollisuuden tapahtuma, joka luo tilan tutkimukselle, yhteistyölle ja keskustelulle alan tulevaisuuden keskeisistä kysymyksistä. Tapahtuman pääkoordinaattorina toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, joka järjestää tapahtuman yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Centria-ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen, Kokkola Industrial Parkin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston, Visit Kokkolan, Pohjanmaan kauppakamarin, Viexpon ja KIP Servicen kanssa. Maksuttomassa, viisipäiväisessä tapahtumassa kuullaan 70 alan asiantuntijaa kemian, biotalouden, mineraalitalouden, kriittisten raaka-aineiden ja uusiutuvan energian aloilta. Vuonna 2026 Kokkola Material Week järjestetään 9.–13.11.

Lue lisää: materialweek.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt aiheesta:

Julia Vaahtera

Kokkola Material Week tapahtumatuottaja

julia.vaahtera@kosek.fi

040 8343 699