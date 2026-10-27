Influenssa- ja koronarokotusten puhelinajanvaraus alkaa keskiviikkona 28. lokakuuta
27.10.2026 12:47:08 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen influenssa- ja koronarokotukseen oikeutettujen aikuisten puhelinajanvaraus alkaa keskiviikkona 28. lokakuuta. Rokotusajanvaraukseen on oma numero ja rokotusaikoja ei pysty varaamaan omalta sosiaali- ja terveyskeskuksesta, sosiaali- ja terveysasemalta tai sosiaali- ja terveyspisteeltä. Rokotusajan voit varata vain jättämällä kiireettömän takaisinsoittopyynnön numeroon 014 336 5900 kello 8-16. Aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan puhelinlinjat voivat ruuhkautua ajanvarauksen ensimmäisinä päivinä. Takaisinsoittoa voi ruuhkien vuoksi joutua odottamaan useita päiviä.
- keskiviikosta 28.10. kello 8 alkaen aikoja annetaan 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18-vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.
- keskiviikosta 11.11. kello 8 alkaen aikoja annetaan 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18-vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.
- Keskiviikosta 2.12. kello 8 alkaen aikoja annetaan kaikille rokotukseen oikeutetuille.
Poikkeuksena rokotusajanvarauksessa ovat Keuruun ja Multian alueen rokotuksiin oikeutetut asukkaat, jotka varaavat ajan suoraan Keuruun sosiaali- ja terveysasemalta numerosta 040 123 800.
Varaa aika ensisijaisesti verkossa
Verkkoajanvaraus on jo auki ja suosittelemme rokotuksiin oikeutettuja varaamaan rokotusajan puhelinajanvarauksen sijaan verkossa osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa. Myös verkossa rokotusaikoja annetaan rokotusjärjestyksen mukaisesti. Ajanvaraus rokotuksiin avautuu verkossa porrastetusti:
- maanantaina 26.10. kello 8 alkaen aikoja on alettu antamaan 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.
- maanantaina 9.11. kello 8 alkaen aikoja annetaan 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.
- maanantaina 30.11. kello 8 alkaen aikoja annetaan kaikille rokotukseen oikeutetuille.
Voimakkaasti immuunipuutteiset 18 vuotta täyttäneet voivat varata rokotusajan 30. marraskuuta saakka vain puhelimitse, ellei heillä ole ikänsä perusteella oikeutta verkkoajanvaraukseen.
Chat palvelun kautta rokotusaikoja ei ole mahdollisuutta varata.
Joukkorokotukset jatkuvat rokotusjärjestyksen mukaan seitsemällä paikkakunnalla lauantaina 7.11.
Maksuttomat Influenssa- ja koronarokotukset jatkuvat joukkorokotuspäivillä lauantaina 7.11. seitsemällä paikkakunnalla: Jyväskylässä Sairaala Novassa, Jämsässä, Laukaassa, Saarijärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella ja Keuruulla. Rokotusjärjestyksen mukaisen rokotusvuoron saavat tuolloin kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee kaikkia rokotuksiin oikeutettuja hakemaan rokotuksen joukkorokotuspäivistä.
Lue lisää: www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tiina Minkkinen, ylihoitaja, avosairaanhoito, pohjoinen alue, p. 050 472 6481, tiina.minkkinen2@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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