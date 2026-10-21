Pitäjänmäellä varmistettava teollisuuden toimintaedellytykset

Pitäjänmäki on yksi Helsingin merkittävimmistä työpaikka-alueista, mutta on erinomaisesta sijainnistaan huolimatta kärsinyt pitkään kiinteistöjen vajaakäytöstä, palvelujen puutteesta ja ympäristön rapistumisesta. Nykyistä yritysaluetta halutaan kehittää sekä työpaikka-alueena että asumiseen sopivana alueena. Tavoitteena on luoda tilaa uusille yrityksille, mutta samalla suunnitella alueelle myös lisää asumista.

”Kaupungin asettamat tavoitteet ovat sinänsä hyviä ja kannatettavia. Kaavoituksen tulee mahdollistaa alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden lisääminen, mutta samalla turvata teollisuustoiminnan jatkuminen. Pitäjänmäellä sijaitsee useita merkittäviä teollisuuslaitoksia, joiden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää”, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri.

Asumisen lisääminen on omiaan elävöittämään ja monipuolistamaan aluetta, mutta ensisijaista on varmistaa keskeisten ankkuritoimijoiden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset. Asumista ei saa sijoittaa liian lähelle alueen teollisuuslaitoksia eikä siten, että niiden saavutettavuus heikentyy. Osayleiskaava tulee laatia riittävän joustavaksi, jotta se mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen tulevien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia tulee myös edistää.

”On ehdottoman tärkeää, että alueella sijaitsevien teollisuusyritysten logistiset yhteydet turvataan osayleiskaavassa. Alueen liikennejärjestelyjä ei saa muuttaa siten, että yhteydet käytännössä heikkenevät. Asumisen lisääminen alueella edellyttää, että teollisuusyritysten tarvitsemilla kaduilla turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kaavoituksessa tulee välttää tilanteita, jossa asumista sijoitetaan raskaan liikenteen käyttämien katujen varsille tai niiden läheisyyteen”, vaatii Pasuri.



Lisätietoja:

Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, tiina.pasuri@chamber.fi, 050 62 905