Pitäjänmäellä varmistettava teollisuuden toimintaedellytykset
27.10.2026 14:02:43 EET | Helsingin seudun kauppakamari | Tiedote
Helsingin kaupunki päivittää Pitäjänmäen yritysalueen yleiskaavaa. Keskeisenä tavoitteena on lisätä asuntorakentamisen mahdollisuuksia alueella. Osayleiskaavoitusta koskevassa kannanotossaan Helsingin seudun kauppakamari pitää Pitäjänmäen yritysalueen uudistamista välttämättömänä. Asuntorakentamisen mahdollistaminen ja liikennejärjestelyjen kehittäminen on tehtävä kuitenkin siten, ettei teollisuustoiminta alueella vaarannu ja sen logistiset yhteydet turvataan.
Pitäjänmäki on yksi Helsingin merkittävimmistä työpaikka-alueista, mutta on erinomaisesta sijainnistaan huolimatta kärsinyt pitkään kiinteistöjen vajaakäytöstä, palvelujen puutteesta ja ympäristön rapistumisesta. Nykyistä yritysaluetta halutaan kehittää sekä työpaikka-alueena että asumiseen sopivana alueena. Tavoitteena on luoda tilaa uusille yrityksille, mutta samalla suunnitella alueelle myös lisää asumista.
”Kaupungin asettamat tavoitteet ovat sinänsä hyviä ja kannatettavia. Kaavoituksen tulee mahdollistaa alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden lisääminen, mutta samalla turvata teollisuustoiminnan jatkuminen. Pitäjänmäellä sijaitsee useita merkittäviä teollisuuslaitoksia, joiden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää”, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Tiina Pasuri.
Asumisen lisääminen on omiaan elävöittämään ja monipuolistamaan aluetta, mutta ensisijaista on varmistaa keskeisten ankkuritoimijoiden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset. Asumista ei saa sijoittaa liian lähelle alueen teollisuuslaitoksia eikä siten, että niiden saavutettavuus heikentyy. Osayleiskaava tulee laatia riittävän joustavaksi, jotta se mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen tulevien tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia tulee myös edistää.
”On ehdottoman tärkeää, että alueella sijaitsevien teollisuusyritysten logistiset yhteydet turvataan osayleiskaavassa. Alueen liikennejärjestelyjä ei saa muuttaa siten, että yhteydet käytännössä heikkenevät. Asumisen lisääminen alueella edellyttää, että teollisuusyritysten tarvitsemilla kaduilla turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kaavoituksessa tulee välttää tilanteita, jossa asumista sijoitetaan raskaan liikenteen käyttämien katujen varsille tai niiden läheisyyteen”, vaatii Pasuri.
Lisätietoja:
Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, tiina.pasuri@chamber.fi, 050 62 905
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina PasuriJohtava asiantuntijaHelsingin seudun kauppakamariPuh:050 62 905tiina.pasuri@helsinki.chamber.fi
Sara JärvinenViestinnän vastaava asiantuntijaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 45 782 06707sara.jarvinen@helsinki.chamber.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin seudun kauppakamari
Elokuu Uudenmaan matkailun ennätyskuukausi – ulkomaalaisten hotelliyöpymisiä lähes 455 00021.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Ulkomaalaisten hotelliyöpymisiä Uudellamaalla kirjattiin 454 589 elokuussa 2026. Se on noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuun vahvuus kertoo matkailukauden painottumisesta loppukesään. Myös heinäkuu oli ennätyksellinen. Kesäkuussa yöpymiset sen sijaan vähenivät kahdeksan prosenttia.
Kilometrimaksu koko maahan – ei erillisiä ruuhkamaksuja Helsingin seudulle15.10.2026 13:05:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun kauppakamari vastustaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdottamia alueellisia ruuhkamaksuja, mutta kannattaa sen sijaan koko maan kattavia kilometrimaksuja.
Selvitys käynnistyi: miten Itä-Uudestamaasta tulee vihreän siirtymän klusteri7.10.2026 08:45:34 EEST | Tiedote
Itä-Uudellamaalla on aloitettu selvitystyö, joka pohjustaa alueen vihreän siirtymän klusterin syntymistä. Klusteri kokoaa alueen yritykset, kunnat ja osaajat yhteistyöhön, joka vahvistaa elinvoimaa, houkuttelee investointeja ja luo uusia työpaikkoja. Selvitystä koordinoi Helsingin seudun kauppakamari.
Työperäinen maahanmuutto osaksi Suomen kasvupolitiikkaa – Helsingin seudun kauppakamarin teesit työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi6.10.2026 07:02:43 EEST | Tiedote
Työperäisen maahanmuuton tulee olla osa Suomen kasvupolitiikkaa. Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa, että saatavuusharkinnasta luovutaan tai siitä vapautetaan vähintään tehtävät, joissa palkka ylittää ennalta sovitun palkkarajan. Luvituksesta on tehtävä sujuvaa ja ennakoitavaa: osaajan on voitava tunnistautua etänä sekä saada henkilötunnus ja digitaalinen lompakko jo ennen maahantuloa, ja edustustojen ajanvarausruuhkat on purettava. Business Finlandille on annettava valtuudet toimia kohdemaissa työvoimaviranomaisen tavoin, ja koko perheen oleskeluluvat on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Helsingin seudun kauppakamari esittää hallitusohjelmaan 2027–2031 kymmenen teesiä, joilla Suomeen saadaan yritysten tarvitsemia osaajia. Työpaikat Helsingin seudulla lisääntyvät, samaan aikaan Suomessa siirtyy eläkkeelle enemmän ihmisiä kuin heitä syntyy.
Muistutuskutsu medialle: Miten poliitikot huomioivat Uudenmaan päätöksissään?16.9.2026 13:08:10 EEST | Kutsu
Uusimaa tuottaa noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja yli puolet maan TKI-investoinneista. Kun Uusimaa menestyy, se kantaa koko Suomea verotuloina, työpaikkoina ja kansainvälisenä kilpailukykynä. Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit kutsuvat toimittajat kuuntelemaan paneelikeskustelua, jonka aiheena on Uudenmaan merkitys. Keskustelemassa ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson (RKP), kolmas varapuheenjohtaja Simo Grönroos (PS), kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.), kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja kansanedustaja Nasima Razmyar (SDP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme