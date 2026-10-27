HSL:n hallituksen puheenjohtajat: Yhteistyöllä tuloksia – HSL:n lippujen reaalihinnat laskevat ja matkustajamäärät kasvavat

Tämä on tasapainoinen ratkaisu. Erityisen ilahduttavaa on, että lapsilla ja 50 prosentin alennukseen oikeutetuilla kertalippujen hinnat säilyvät ennallaan. Aikuisten AB- ja BC-kertalippujen hinta nousee vain viisi senttiä. Hallituksessa olemme halunneet huomioida erityisesti lapsiperheiden arjen: kun koko perhe liikkuu yhdessä, matkan yhteishinnalla on merkitystä.

Tavoitteenamme on sovittaa yhteen kohtuuhintaiset liput, houkuttelevat palvelut ja kestävä talous. HSL:n ennakoitua parempi talouskehitys on osaltaan helpottanut hintapaineita.

Yhä useampi valitsee HSL:n ja se näkyy myös taloudessa

HSL:n matkustajamäärät kasvoivat vuonna 2025 peräti 5,6 prosenttia. Tänä vuonna ennustetaan lähes 396 miljoonaa nousua eli paluuta lähelle koronaa edeltänyttä ennätystasoa. Lipputulojen arvioidaan kasvavan noin viisi prosenttia, ja vuoden 2026 alijäämän ennustetaan jäävän kuuteen miljoonaan euroon talousarviossa arvioidun 14,6 miljoonan euron sijaan. Tavoite on, että myönteinen kehitys jatkuu.

Mitä useampi valitsee matkustaa julkisilla, vaikka vain osan matkasta, sitä enemmän kertyy lipputuloja ja sitä pienemmäksi jää paine nostaa hintoja tai verorahoilla maksettavaa osuutta. Jokainen matka on yhteinen etumme. Mutta vain, kun matka on maksettu.

Myös asiakaskokemus on parantunut, ja kaikki HSL:n vuoden 2026 strategiset mittarit ovat viimeisimmän katsauksen mukaan tavoitteessaan tai sitä paremmalla tasolla.

Talousluvut eivät ole tärkein HSL:n onnistumisen mittari. Merkityksellisempää on se, miten sujuvasti ihmiset pääsevät töihin, kouluun, harrastuksiin tai läheistensä luo sekä kuinka tehokkaasti yhteisiä varoja käytetään.

Siksi palveluita kehitetään. Esimerkiksi matkaperusteisen hinnoittelun pilotista saadaan hallitukselle tuloksia ensi keväänä. Ensi kuun alussa käynnistyvä Kruunusiltojen raitioliikenne ja rakenteilla oleva Vantaan ratikka vahvistavat koko seudun yhteyksiä ja elinvoimaa. Hallitus kannustaa innovatiivisiin kokeiluihin.

Hyvä yhteistyö näkyy päätöksissä ja tuloksissa

HSL:n hallituksessa sovitetaan yhteen matkustajien, jäsenkuntien ja HSL seudun kokonaisetua. Erilaisista puoluekannoista ja kuntakohtaisista intresseistä huolimatta olemme rakentaneet avointa keskustelukulttuuria, jossa kompromisseja löydetään ja päätöksiä tehdään yhteisen strategian pohjalta.

Hallituksen ja HSL:n johdon välinen luottamus on yhtä tärkeää. Kun hallitus määrittää suunnan ja ohjaa valmistelua johdonmukaisesti, johto voi keskittyä päätösten toteuttamiseen.

Hyvän hallitustyön arvo näkyy lopulta siinä, miten strategiset tavoitteet muuttuvat käytännön toiminnaksi.

Haluamme kiittää koko HSL:n hallitusta rakentavasta yhteistyöstä. Erityisen suuri kiitos kuuluu HSL:n johdolle ja henkilöstölle, joiden osaaminen, määrätietoinen työ ja sitoutuminen näkyvät päivittäisessä työssä.

Hallituksen vastuulla on luoda tälle työlle mahdollisimman hyvät edellytykset, vaikka seuraava vuosi tulee olemaan HSL:lle poikkeuksellisen vaativa.

Suuret metro- ja ratatyömaat aiheuttavat matkustajille häiriöitä, vähentävät lipputuloja ja lisäävät kustannuksia.

Talouden tasapainottamista ja tuottavuuden parantamista on jatkettava, mutta palvelutaso ei saa heikentyä. Omistajaohjauksen tavoitteena on alentaa kuntasubventiota merkittävästi vuoteen 2029 mennessä. Tämä edellyttää vahvaa muutosjohtamista ja kykyä tehdä myös vaikeita päätöksiä.

Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti vaikeissa päätöksissä. Meille olennaista ei ole yksimielisyys kaikesta, vaan kyky löytää kestäviä ratkaisuja, jotka näkyisivät ihmisten arjessa positiivisella tavalla.