Neljä EU:n kriittisten raaka-aineiden strategista hanketta lavalla Kokkola Material Weekissä
27.10.2026 13:31:57 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Euroopan komissio on myöntänyt strategisen hankkeen aseman viidelle Kokkolan seudulla toimivalle hankkeelle. Marraskuussa 2026 näiden hankkeiden edustajia kokoontuu Kokkola Material Week -tapahtumaan keskustelemaan alan ja hankkeiden tulevaisuudesta.
Eurooppa on riippuvainen kriittisistä raaka-aineista, kuten litiumista, koboltista ja alumiinista, joita tarvitaan enenevästi muun muassa sähköautojen akkuihin, uusiutuvan energian teknologioihin ja puolustusvälineisiin. Suuri osa näistä raaka-aineista tulee tällä hetkellä EU:n ulkopuolelta. EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen (CRMA) tavoitteena on vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuutta ja eurooppalaisia arvoketjuja.
Komissio on myöntänyt strategisen hankkeen aseman kahdessa erässä yhteensä 106 hankkeelle EU:ssa ja sen ulkopuolella. Suomeen asema on myönnetty 11 hankkeelle, joista viisi toimii Kokkolan seudulla. Kokkolan seudun CRMA-hankkeet edustavat yhteensä useiden miljardien eurojen investointikokonaisuutta ja vahvistavat Kokkolan asemaa eurooppalaisten kriittisten raaka-aineiden arvoketjussa.
Näistä neljän CRMA-hankkeen edustajat nousevat lavalle 9.–13.11.2026 järjestettävässä Kokkola Material Weekissä.
EU:n strategiset hankkeet Kokkolan seudulla ja Kokkola Material Weekissä:
• Arctial — suunnittelee alumiinitehdasta, joka olisi toteutuessaan Manner-Euroopan ensimmäinen primäärialumiinin tuotantolaitos 30 vuoteen. Grand Seminar 10.11: Pekka Vauramo, hallituksen puheenjohtaja
• Umicore Finland Oy - Suurin Kiinan ulkopuolella oleva koboltinjalostamo sekä merkittävä eurooppalainen katodiprekursorien valmistaja, jolla on Kokkolassa myös globaalia toimintaa palveleva tuotekehityskeskus. Grand Seminar 10.11: Janne Marjelund, RDI Sr. Director
• Hycamite TCD Technologies — kehittää teknologiaa vähähiilisen vedyn ja grafiitin tuottamiseksi. GeoKokkola 11.11: Sara Meščeriakovė, Carbon Research Lead
• Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke — Euroopan edistynein integroitu litiumhanke kaivoksesta litiumin jalostukseen.
• Jervois Finland — jalostaa kobolttia akkuteollisuuden tarpeisiin. ReKokkola 12.11: Jaakko Palola, R&D and Technology Manager
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Kokkola Material Week lyhyesti
Kokkola Material Week on vuosittainen materiaaliteollisuuden tapahtuma, joka luo tilan tutkimukselle, yhteistyölle ja keskustelulle alan tulevaisuuden keskeisistä kysymyksistä. Tapahtuman pääkoordinaattorina toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, joka järjestää tapahtuman yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Centria-ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen, Kokkola Industrial Parkin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston, Visit Kokkolan, Pohjanmaan kauppakamarin, Viexpon ja KIP Servicen kanssa. Maksuttomassa, viisipäiväisessä tapahtumassa kuullaan 70 alan asiantuntijaa kemian, biotalouden, mineraalitalouden, kriittisten raaka-aineiden ja uusiutuvan energian aloilta. Vuonna 2026 Kokkola Material Week järjestetään 9.–13.11.
Lue lisää: materialweek.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt aiheesta:
Julia Vaahtera
Kokkola Material Week tapahtumatuottaja
julia.vaahtera@kosek.fi
040 8343 699
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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