Dieselin hinta ennätystasolla lokakuussa – myös bensiini kallistui yhä
30.10.2026 08:02:05 EET | Tilastokeskus | Tiedote
Dieselin keskihinta litralta oli lokakuussa 2,49 euroa, mikä ylittää aiemman, kesäkuussa 2022 nähdyn ennätystason viidellä sentillä. Myös bensiini ja kevyt polttoöljy kallistuivat edelliskuusta.
Dieselin keskihinta kohosi 2,5 % syyskuuhun verrattuna, mutta vuodentakaisesta nousua on kertynyt peräti 54,7 %, selviää kuluttajahintaindeksin tiedoista.
95-oktaanisen bensiinin litrahinta asettui nyt 2,28 euroon ja 98-oktaanisen 2,38 euroon, kun taas kevyen polttoöljyn hinta kohosi myös hieman 2,04 euroon. Kevyt polttoöljy on kallistunut jo 70,0 % viime vuoden lokakuusta.
”Näyttää siltä, että öljyä saadaan sotatilanteista huolimatta markkinoille, mutta kuljetuksiin liittyvä epävarmuus heijastuu yhä tarjontaan ja sen myötä kohottaa kuluttajahintoja”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen.
”Helpotusta maailmanmarkkinahintoihin ei näytä olevan tiedossa ainakaan vähään aikaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan öljymarkkinoiden tasapainon ennustetaan pysyvän alijäämäisenä vuoden loppuun asti, ja keskitisleiden tarjonnan niukkuuden odotetaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2027 ”, Nieminen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina NieminenYliaktuaariPuh:029 551 2957kristiina.nieminen@stat.fi
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Opastinsilta 12
00520 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Huumekuolemien määrä nousi viime vuonna ennätystasolle – huumekuolleisuus suurinta Päijät-Hämeessä29.10.2026 08:02:26 EET | Tiedote
Huumausaineisiin kuoli Suomessa vuonna 2025 kaikkiaan 333 ihmistä, mikä on suurin koskaan tilastoitu luku. Edellisvuoteen verrattuna kuolleiden määrä kasvoi 86:lla. Myös kasvuluku oli mittaushistorian korkein.
Asuntojen hintojen lasku hidastui syyskuussa28.10.2026 08:02:06 EET | Tiedote
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat syyskuussa koko maassa 2,2 % vuotta aiemmasta, kun vielä elokuussa hinnat olivat 3,3, % vuodentakaista alempana. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 1,0 %.
Syntyvyys nousi edelleen – silti yhä matalalla tasolla22.10.2026 12:04:16 EEST | Tiedote
Syntyneiden määrä jatkoi Suomessa hienoista nousuaan tammi–syyskuussa 2026, jolloin syntyi 36 323 lasta. Se oli 1 830 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Viimeisten 12 kuukauden kokonaishedelmällisyysluku nousi 1,36:een.
Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi kesällä, Ruotsi Viroa suositumpi22.10.2026 12:01:59 EEST | Tiedote
Suomalaiset matkustivat touko-elokuussa lomalle ulkomaille enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Suosituimmat kohteet olivat naapurimaat sekä Etelä-Euroopasta Kreikka ja Italia. Myös kotimaassa matkailtiin edelliskesää enemmän.
Työttömyys palasi nousuun syyskuussa – teollisuudessa työllisten määrä laskussa20.10.2026 08:02:47 EEST | Tiedote
15–74-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työllisiä 11 000 vähemmän. Työllisten määrän lasku osui miehiin – naisten joukossa määrä nousi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme