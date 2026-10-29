Tilastokeskus

Dieselin hinta ennätystasolla lokakuussa – myös bensiini kallistui yhä

30.10.2026 08:02:05 EET | Tilastokeskus | Tiedote

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Dieselin keskihinta litralta oli lokakuussa 2,49 euroa, mikä ylittää aiemman, kesäkuussa 2022 nähdyn ennätystason viidellä sentillä. Myös bensiini ja kevyt polttoöljy kallistuivat edelliskuusta.

Dieselin keskihinta kohosi 2,5 % syyskuuhun verrattuna, mutta vuodentakaisesta nousua on kertynyt peräti 54,7 %, selviää kuluttajahintaindeksin tiedoista.

95-oktaanisen bensiinin litrahinta asettui nyt 2,28 euroon ja 98-oktaanisen 2,38 euroon, kun taas kevyen polttoöljyn hinta kohosi myös hieman 2,04 euroon. Kevyt polttoöljy on kallistunut jo 70,0 % viime vuoden lokakuusta.

”Näyttää siltä, että öljyä saadaan sotatilanteista huolimatta markkinoille, mutta kuljetuksiin liittyvä epävarmuus heijastuu yhä tarjontaan ja sen myötä kohottaa kuluttajahintoja”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen.

”Helpotusta maailmanmarkkinahintoihin ei näytä olevan tiedossa ainakaan vähään aikaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan öljymarkkinoiden tasapainon ennustetaan pysyvän alijäämäisenä vuoden loppuun asti, ja keskitisleiden tarjonnan niukkuuden odotetaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2027 ”, Nieminen kertoo.

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